Inconștiență în trafic: copii transportați în bena unei mașini, pe un drum intens circulat. Ce măsuri au fost luate împotriva șoferului

Mai multe imagini surprinse vineri, 17 aprilie 2026, în Alba Iulia au stârnit revoltă pe Facebook. Fotografiile arată o mașină de teren care circula prin oraș având mai mulți copii în benă, fără nicio formă de protecție.

„Găsiți acest incompetent! Mai și ambala masina la semafor...”, a scris pe grupul de Facebook ALBA IULIA NON STOP 24 DIN 24 persoana care a postat imaginile.

Reacțiile nu au întârziat să apară:

„Părinți inconstienți”, a comentat cineva.



„Sper că se sesizează poliția!”, a scris o altă persoană:



„Cred ca e mai mult inconstient, competența lui ne-a demonstrat-o, vedem de ce e în stare”, se arată într-un alt comentariu.



„Poliția stă la radar, ei, bine mersi, prin oraș”, a adăugat un alt membru al grupului.

Incidentul a fost surprins în zona semaforului de la benzinăria OMV din cartierul Cetate, la intersecția străzilor Calea Moților și Bulevardul Republicii, una dintre cele mai circulate zone ale municipiului, relatează Ziarul Unirea.

Copiii care apar in imagini par a fi de vârste mici, iar situația, una periculoasă, care ar fi putut duce cu ușurință la un accident grav.

Reacția Poliției

După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia s-au autosesizat și au început verificările. Șoferul, un bărbat de 39 de ani din Alba Iulia, a fost identificat în scurt timp.





Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu 810 lei, conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru transportul necorespunzător al minorilor.

Amintim că scene revoltătoare similare au fost surprinse anul trecut pe o șosea din Timișoara. Mai mulți copii au fost filmați în timp ce erau transportați în condiții de-a dreptul periculoase, în portbagajul unui autoturism.