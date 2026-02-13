search
Vineri, 13 Februarie 2026
13 februarie: Ziua în care a murit Crișan, unul dintre liderii răscoalei din 1784 din Transilvania

Pe 13 februarie 1785 a murit Gheorghe Crișan, care, alături de Horea și Cloșca, a condus răscoala din Transilvania din 1784. Tot în această zi, în 1880, s-a născut Dimitrie Gusti, fondatorul sociologiei românești.

gheorghe crisan foto wikipedia png

1539: A murit poeta Isabella d'Este, marchiză de Mantua

Isabella d'Este s-a născut pe 19 mai 1474, în orașul italian Ferrara, a fost marchiză de Mantua și una dintre cele mai importante femei ale Renașterii italiene, fiind o figură majoră culturală și politică.

Isabella d'Este/FOTO: Wikipedia
Isabella d'Este/FOTO: Wikipedia

A fost o mare protectoare a artelor, dar și un reper al modei, iar stilul ei vestimentar inovator a fost imitat de numeroase femei.

Poetul Ariosto a numit-o „liberala și magnanima Isabella”, în timp ce scriitorul Matteo Bandello a descris-o drept „supremă între femei”. Diplomatul Niccolò da Correggio a mers și mai departe, numind-o „Prima Doamnă a lumii”.

Isabella a fost regentă a Mantuei în absența soțului său, Francesco II Gonzaga, marchiz de Mantua, precum și în perioada minoratului fiului lor, Federico. A fost o prolifică autoare de scrisori și a întreținut o corespondență pe tot parcursul vieții cu cumnata sa, Elisabetta Gonzaga. Isabella a crescut într-o familie cultivată din orașul-stat Ferrara.

A primit o educație clasică solidă și a cunoscut numeroși umaniști și artiști celebri. Datorită volumului mare de corespondență păstrată între Isabella și familia sau prietenii săi, viața ei este extrem de bine documentată.

A murit pe 13 februarie 1539, în Mantova.

1785: A murit Crișan, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1784 din Transilvania

Gheorge Crișan s-a născut în 1733, în localitatea Vaca, azi satul Crișan, județul Hunedoara. Împreună cu Horea și Cloșca, a condus răscoala din Transilvania din 1784.

Gheorghe Crişan şi monumentul ridicat în locul unde a fost prins/FOTO: Arhivă
Gheorghe Crişan şi monumentul ridicat în locul unde a fost prins/FOTO: Arhivă

A comandat acțiunile țăranilor răsculați din Zarand, activând apoi la Câmpeni, Abrud și Cricău.

Din tabăra sa a pornit, în numele lui Horea, ultimatumul țăranilor (11 noiembrie 1784) ce au luptat apoi împotriva trupelor austriece în Zarand, la Brad și la Hălmagiu. După reprimarea răscoalei, a fost prins (30 ianuarie 1785) și închis la Alba Iulia.

La 13 februarie 1785 Crişan a fost găsit mort în celulă. El s-a sinucis prin strangulare, profitând de faptul că nu era păzit de santinele în interiorul celulei sale şi ştiind ce soartă îl aşteaptă la finalul judecăţii.

1853: Medicul și ortopedul Charles Gabriel Pravaz a inventat seringa

Charles Gabriel Pravaz/FOTO: Wikipedia
Charles Gabriel Pravaz/FOTO: Wikipedia

Charles Gabriel Pravaz (1791 - 1853) a fost un medic ortoped și chirurg francez care a inventat „seringa” modernă.

Cu toate că conceptul seringii datează de la Galen, forma ei modernă apare în secolul cincisprezece în Italia, dar a fost nevoie de secole pentru ca ea să adopte forma actuală.

1877: A murit dramaturgul Costache Caragiale

Costache Caragiale s-a născut pe 29 martie 1815, la București. A fost un actor român, dramaturg și profesor de artă dramatică, dar și unchiul lui Ion Luca Caragiale.

costache caragiale foto wikipedia png

A studiat actoria cu Costache Aristia la școala deschisă sub auspiciile Societății Filarmonice și și-a pus întreaga artă în slujba idealurilor progresiste, democratice ale revoluției din 1848.

Costache Caragiale și-a făcut debutul la București în 1835, iar trei ani mai târziu a organizat primul teatru dramatic din Iași, considerat primul Teatru Național din România.

În următorii 15 ani, a colaborat cu teatre importante din Botoșani, Craiova și Iași, promovând piesele celor mai talentați dramaturgi români, printre care Vasile Alecsandri și Costache Negruzzi. În 1851 a fost ridicat la rangul de pitar și a predat declamație și mimică la Conservatorul din București.

În 1850 s-a întors la București și, doi ani mai târziu, a devenit primul director al Teatrului Mare (Național).

A murit în 1877 și a fost înmormântat la Cimitirul Bellu. În 1887, fratele său mai mic, Iorgu Caragiale, a construit propriul teatru în București, iar nepotul său, Ion Luca Caragiale, avea să devină cel mai mare dramaturg român.

1880: S-a născut filosoful Dimitrie Gusti

Dimitrie Gusti s-a născut pe 13 februarie 1880, la Iași și a fost un filosof, sociolog și estetician român. Este considerat a fi creatorul sociologiei românești.

Dimitrie Gusti/FOTO: Muzeul Național de Istorie a României
Dimitrie Gusti/FOTO: Muzeul Național de Istorie a României

Dimitrie Gusti a inițiat și condus cercetarea monografică a satelor din România între 1925 și 1948. În 1939 a obținut legiferarea serviciului social, prin care cercetarea sociologică a fost combinată pentru prima dată cu acțiunea socială practică și pedagogia socială.

A fondat și condus mai multe instituții: Asociația pentru Știința și Reforma Socială (1919–1921), Institutul Social Român (1921–1939, 1944–1948), Institutul de Științe Sociale al României (1939–1944) și Consiliul Național de Cercetări Științifice (1947–1948).

Împreună cu Victor Ion Popa, H. H. Stahl și G. Focșa, a creat Muzeul Satului în 1936. În domeniul literar-științific, a înființat și condus revistele „Arhiva pentru știința și reforma socială” (1919–1943) și „Sociologie românească” (1936–1944).

După ocuparea României de Armata Roșie în 1944, Partidul Comunist a încercat să-l atragă de partea sa, dar fără succes. De asemenea, a fost membru al unei loji masonice din Iași.

A fost șiembru al Academiei Române din 1919, președintele Academiei Române (1944 – 1946), Ministrul Instrucțiunii Publice, Cultelor și Artelor între 1932 și 1933, profesor la Universitățile din Iași și București.

S-a stins din viață pe 30 octombrie 1955.

1960: Franța a detonat prima bombă nucleară

Franța a testat prima bombă nucleară pe 13 februarie 1960, devenind astfel unul dintre cei cinci membri cu arme nucleare recunoscuți în cadrul Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT).

În prezent, deține al patrulea cel mai mare arsenal nuclear din lume, cu arme care pot fi lansate de submarine sau prin rachete de croazieră aeropurtate. Franța a deținut odată arme chimice și biologice, dar le-a interzis ulterior dezvoltarea pe teritoriul său.

