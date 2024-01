Cel mai mare vas de croazieră din lume a pornit în călătoria inaugurală din Miami VIDEO

Cel mai mare vas de croazieră din lume a pornit din Miami, Florida, în călătoria sa inaugurală, în contextul în care există preocupări privind emisiile de metan, relatează BBC.

Este vorba despre Icon of the Seas, care are o lungime de 365 de metri, 20 de punți și care poate găzdui maximum 7.600 de pasageri. Vasul de croazieră este deținut de Royal Caribbean Group.

Conform sursei citate, nava va efectua o călătorie de șapte zile și se va îndrepta spre insulele tropicale.

Însă, ecologiștii atrag atenția asupra faptului că vasul, care este alimentat cu gaz natural lichefiat, va avea scurgeri de metan nociv în aer.

„Este un pas în direcția greșită", a declarat Bryan Comer, director al Programului Marin din cadrul Consiliului Internațional pentru Transporturi Curate (ICCT), citat de agenția de presă Reuters.

„Am estima că utilizarea gazului natural lichefiat (GNL) ca și combustibil marin generează cu peste 120% mai multe emisii de gaze cu efect de seră pe parcursul ciclului de viață decât motorina marină", a spus el.

→ Imaginea 1/2: Icon of the seas FOTO Facebook Royal Caribbean International jpg

La începutul acestei săptămâni, ICCT a publicat un raport în care susținea că emisiile de metan de la navele alimentate cu gaz natural lichefiat sunt mai mari decât prevăd reglementările actuale.

Gazul natural lichefiat are o ardere mai curată decât combustibilii marini tradiționali, cum ar fi păcura, dar există riscul de scurgeri.

Un puternic gaz cu efect de seră, metanul din atmosferă reține de 80 de ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon în 20 de ani. Reducerea acestor emisii este considerată crucială pentru încetinirea încălzirii globale.

Un purtător de cuvânt al Royal Caribbean a fost citat de mass-media, care a declarat că Icon of the Seas are o eficiență energetică cu 24% mai mare decât cea cerută de Organizația Maritimă Internațională pentru navele moderne. Compania intenționează să prezinte o navă cu zero emisii nete până în 2035.

Căpitanul argentinian Lionel Messi, câștigător al Cupei Mondiale, care evoluează în prezent la Inter Miami, a luat parte joi, 25 ianuarie, la ceremonia de inaugurare a navei.

Construcția lui Icon of the Seas a costat 2 miliarde de dolari. În prezent, acesta se mândrește cu șapte piscine, șase tobogane și peste 40 de restaurante, baruri și spații de relaxare.