Un american a câștigat 1,8 miliarde de dolari la loteria americană Powerball. „Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă vieţi”

Un american a câștigat 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, după extragerea de miercuri seară, 24 decembrie, chiar înainte de Crăciun. Este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria SUA.

Jackpotul Powerball a ajuns la 1,817 miliarde de dolari după ce la extragerea de luni nu a fost niciun câștigător, fiind alimentat de vânzările masive de bilete din ultimul moment, scrie Agerpres.

Este al doilea cel mai mare premiu de loterie din istoria SUA și cel mai mare jackpot Powerball din 2025. Șansele de câștig au fost de 1 la 292,2 milioane.

Câștigătorul, al doilea din statul Arkansas din istoria Powerball, poate alege între plata integrală eșalonată pe 29 de ani sau o sumă unică de aproximativ 834,9 milioane de dolari, înainte de impozitare.

Numerele câştigătoare au fost 4, 25, 31, 52, 59 şi Powerball 19, iar şansa de câştig a fost de 1 la 292,2 milioane. Câştigătorul provine din statul Arkansas, fiind doar al doilea astfel de caz, după 2010.

Jackpotul Powerball a fost câştigat anterior la 6 septembrie de două bilete din Missouri şi Texas, ai căror jucători au împărţit un premiu de 1,787 miliarde de dolari.

Jackpoturile cresc pe măsură ce suma se acumulează atunci când nu există niciun câştigător, deşi şansele sunt mult mai mari în cazul premiilor mai mici.

„Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă vieţi", a declarat Matt Strawn, preşedintele Powerball Product Group şi CEO al Iowa Lottery.

Jackpotul a fost câştigat o dată în Ajunul Crăciunului, în 2011, şi de patru ori în ziua de Crăciun. Cel mai mare jackpot oferit la o loterie din istoria Statelor Unite a avut valoarea de 2,04 miliarde de dolari şi a fost câştigat la loteria Powerball, în California, în 2022.