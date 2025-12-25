search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un american a câștigat 1,8 miliarde de dolari la loteria americană Powerball. „Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă vieţi”

0
0
Publicat:

Un american a câștigat 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, după extragerea de miercuri seară, 24 decembrie, chiar înainte de Crăciun. Este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria SUA.

Biletul câștigător a fost vândut în statul Arkansas/FOTO: Getty Images
Biletul câștigător a fost vândut în statul Arkansas/FOTO: Getty Images

Jackpotul Powerball a ajuns la 1,817 miliarde de dolari după ce la extragerea de luni nu a fost niciun câștigător, fiind alimentat de vânzările masive de bilete din ultimul moment, scrie Agerpres.

Este al doilea cel mai mare premiu de loterie din istoria SUA și cel mai mare jackpot Powerball din 2025. Șansele de câștig au fost de 1 la 292,2 milioane.

Câștigătorul, al doilea din statul Arkansas din istoria Powerball, poate alege între plata integrală eșalonată pe 29 de ani sau o sumă unică de aproximativ 834,9 milioane de dolari, înainte de impozitare.

Jackpotul Powerball a ajuns la 1,817 miliarde de dolari după ce la extragerea de luni nu a fost niciun câştigător. Este al doilea cel mai mare premiu din istoria loteriilor din SUA şi cel mai mare jackpot Powerball din 2025.

Numerele câştigătoare au fost 4, 25, 31, 52, 59 şi Powerball 19, iar şansa de câştig a fost de 1 la 292,2 milioane. Câştigătorul provine din statul Arkansas, fiind doar al doilea astfel de caz, după 2010.

Jackpotul Powerball a fost câştigat anterior la 6 septembrie de două bilete din Missouri şi Texas, ai căror jucători au împărţit un premiu de 1,787 miliarde de dolari.

Jackpoturile cresc pe măsură ce suma se acumulează atunci când nu există niciun câştigător, deşi şansele sunt mult mai mari în cazul premiilor mai mici.

Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă vieţi", a declarat Matt Strawn, preşedintele Powerball Product Group şi CEO al Iowa Lottery.

Jackpotul a fost câştigat o dată în Ajunul Crăciunului, în 2011, şi de patru ori în ziua de Crăciun. Cel mai mare jackpot oferit la o loterie din istoria Statelor Unite a avut valoarea de 2,04 miliarde de dolari şi a fost câştigat la loteria Powerball, în California, în 2022.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Poarta Iadului” care arde fără încetare de peste 50 de ani. Doar un singur om a intrat vreodată înăuntru
stirileprotv.ro
image
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
mediafax.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4 biserici unde se roagă!
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Imagini nemaivăzute de la Revoluţie. Ce au surprins jurnaliştii de la ITN în momentele istorice
observatornews.ro
image
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
Aventurile lui Mitică Dragomir în America după ce a câștigat la blackjack: „Mi-a furat o poloneză actele în Las Vegas!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Cum era Crăciunul în mahalalele Bucureștiului acum 100 de an
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri
click.ro
image
„Umflă burta”, dar topește kilogramele! Preparatul simplu care nu îngrașă și este aliatul secret al siluetei, chiar și iarna
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri

OK! Magazine

image
Emoție și magie! Prințesa Kate și Prințesa Charlotte au creat un moment mamă-fiică, în duet la pian

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit