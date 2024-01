Orașe plutitoare, chelneri roboți și piste de curse. Ce ascund cele mai mari vase de croazieră din lume FOTO VIDEO

Sunteți în căutarea următoarei vacanțe cu familia? Fie că vă doriți să încercați cele mai sofisticate rețete culinare, fie că vă doriți o experiență inedită pentru cei mici, aceste parcuri tematice plutitoare s-ar putea să vă încânte.

Icon of the Seas, Royal Caribbean

Cel mai mare vapor de pasageri din lume, pe nume Icon of the Seas va pleca pe 27 ianuarie de la Miami și va naviga în croaziere de șapte nopți pe tot parcursul anului. Vaporul va putea transporta 5610 turiști, notează The Sun.

Vaporul aparține celei mai mari companii care operează nave de croazieră, Royal Caribbean și este denumit „Icon of the Seas”.

Vasul are 18 punți pentru pasageri, șapte piscine și peste 40 de restaurante și baruri la bord. Are o capacitate de 5.610 persoane la bord și un tonaj brut de 250.800 de persoane

Harmony of the Seas, Royal Caribbean

Harmony of the Seas, una dintre navele din clasa Oasis de la Royal Caribbean, are o capacitate de 6.780 persoane.

Vasul cântăreşte 227.000 de tone şi are 18 punţi, fiind echipat cu 2.747 de cabine, 23 de piscine, 20 de restaurante, un amfiteatru cu 1.300 de locuri, un parc cu 10.587 de plante naturale, două simulatoare pentru surf, barmani roboţi, un cazino şi pereţi pentru escaladă. Mai mult decât atât, acesta găzduieşte „The Ultimate Abyss“, cel mai înalt tobogan de pe un vas de croazieră, care se întinde pe zece etaje.

MSC Virtuosa, MSC Cruises

→ Imaginea 1/2: MSC Virtuosa FOTO MSC Cruises png

Vasul de croazieră MSC Viertuosa are o capacitate de 6.334 persoane, iar caracteristicile sale impresionante se reunesc într-o armonie perfectă pentru a oferi experiența unei vacanțe ideale.

Există două simulatoare de formula 1 și piste de bowling pe această navă high-tech, care are, de asemenea, cel mai lung tavan cu LED-uri de pe mare, ce traversează puntea centrală.

Pe lângă hologramele 3D, vizitatorii pot fi serviți cu cocktailuri de către un barman robotizat umanoid numit Rob.

Acesta poate vorbi engleză, italiană, spaniolă, franceză, germană, portugheză braziliană, chineză și japoneză.

Panorama, Carnival Cruise Line

Panorama, una dintre navele de clasă de la Carnival Cruise Line are o capacitate de 5.146 persoane.

Pentru cei care iubesc să se plimbe cu bicicleta, vasul de croazieră dispune de un traseu suspendat deasupra valurilor într-un go-mobile cu pedale.

Pentru cei care preferă să rămână mai mult la sol, SkyZone, cu o suprafață de 3.000 de metri pătrați, are un incredibil parc de trambuline acoperit, unde copiii pot juca baschet sau dodgeball care sfidează gravitația.

Iar adulții își pot perfecționa abilitățile de a rula sushi și de a face grătare în cadrul unor cursuri de gătit, care sunt ținute chiar de bucătari celebri precum Emeril Lagasse.

Disney Wish, Disney Cruise Line

Cu o capacitate de 4.000 de persoane, Disney Wish este cea mai mare navă din flota Disney Cruise Line și îi va distra pe copii pe tot parcursul vacanței cu atracții precum AquaMouse, un montagne russe pe apă cu Mickey și Minnie.

Pentru micuțele iubitoare de Elsa, „Arendelle: A Frozen Dining Adventure” aduce la viață filmul de succes la 360 de grade în jurul unei scene centrale, în timp ce ferestrele strălucesc cu luminile fermecătoare ale Aurorei Boreale.

Părinții vor fi cel puțin distrați de mâncărurile servite la Restaurantul 1923 (care sărbătorește anul în care a fost fondat Disney) și de vinurile de inspirație californiană.