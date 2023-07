Cum arată cel mai mare vas de croazieră din lume. A costat 1,7 miliarde de euro și seamănă cu un „oraș plutitor” VIDEO

Este atât de mare, de impunătoare și de viu colorată încât, din anumite unghiuri, ar putea fi confundată cu o navă spațială din desene animate. Însă Icon Of The Seas, cea mai mare navă de croazieră din lume, care a ieșit pentru prima dată în larg în urmă cu o săptămână, se pare că a încasat 5,8 milioane de euro în avans înainte de călătoria inaugurală din luna ianuarie, relatează Daily Mail.

Cu cel mai mare parc acvatic la bord din lume, inclusiv cu tobogane de apă care vor bate recordul, cu 40 de baruri și restaurante, un teren de mini-golf și un patinoar, nava Royal Caribbean, în valoare de 1,7 miliarde de euro, este cu 3 metri mai lungă decât actualul deținător al recordului, Wonder of The Seas.

„Oare poate fi real?", a scris un internaut pe rețelele de socializare, în timp ce au apărut pentru primele imagini cu toboganele roz și verzi, asemănătoare unor spaghete, de pe puntea superioară a Thrill Island.

Concepută pentru a atrage un public mai tânăr, există, de asemenea, o tiroliană de 47 de metri deasupra oceanului, un perete de cățărat, o sală de jocuri și un bar de karaoke.

Nava poate transporta până la 7.600 de pasageri și 2.350 de membri ai echipajului și se poate lăuda cu cea mai mare casă de pe mare cu trei etaje, cu opt dormitoare și cu un tobogan roșu de 11 de metri, care se întinde de sus până jos.

„Vacanța vieții lor”

Un lift privat te duce apoi la dormitorul principal de la etajul al treilea. Icon of the Seas al Royal Caribbean International are o lungime uriașă de 365 de metri și o greutate estimată la 250.800 de tone.

Criticii au descris nava ca fiind „o monstruozitate stridentă", dar un purtător de cuvânt al vasului de croazieră a declarat că a doborât recordurile de vânzări și că este aproape complet rezervat pentru luna ianuarie.

„Acesta este viitorul. Oamenii pot să râdă, dar vânzările arată că este exact ceea ce își doresc turiștii. Telefoanele noastre au sunat non-stop de când a ieșit în largul mării pentru testele de navigație”, a afirmat o persoană din interior..

„Oamenii au economisit din greu pentru vacanța vieții lor”, a mai adăugat persoana menționată.

În plus, promite să fie una dintre cele mai prietenoase nave cu mediul înconjurător construite vreodată.

Icon of the Seas este, de asemenea, prima navă a Royal Caribbean International propulsată cu gaz natural lichefiat (LNG).

Michael Bayley, directorul executiv al Royal Caribbean, a declarat: „Dacă ne uităm la energia și timpul care au fost investite în această navă, este uluitor".