 Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood | adevarul.ro
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Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood

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Una dintre cele mai faimoase secte criminale din secolul XX a fost gruparea condusă de Charles Manson. Membrii ei, cunoscuți sub numele de „Familia Manson”, au comis o serie de crime brutale. O parte dintre membrii nucleului acestei secte sunt încă în viață.

Charles Manson a fost arestat
Charles Manson după ce a fost arestat FOTO Bettmann Contributor

Pe 8 august 1969, actrița hollywoodiană Sharon Tate a fost ucisă, alături de alte patru persoane, în locuința sa din Los Angeles, California. În noaptea următoare, au fost asasinați și Leno și Rosemary LaBianca, în casa lor din Los Angeles. Leno LaBianca era un prosper om de afaceri din industria alimentară.

A fost un șir de crime care, prin cruzimea lor, a șocat întreaga Americă și a răspândit panică în lumea Hollywoodului. Autorii au fost mai mulți tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, aflați sub influența lui Charles Manson, unul dintre cele mai sinistre personaje ale începutului epocii hippie din Statele Unite.

Manson a întemeiat secta numită „Familia Manson”, ai cărei membri locuiau împreună într-un fost ranch din California. Cu un trecut marcat de numeroase condamnări, Manson ajunsese să fie privit ca un guru de tineri proveniți din familii destrămate sau atrași de stilul de viață rebel. El îi manipula și îi îndemna să comită infracțiuni și crime.

Manson era idolatrizat de adepții săi. După arestare, el și mai mulți membri ai „Familiei Manson” au fost judecați și condamnați pentru omor de gradul întâi. Inițial, au primit pedeapsa cu moartea, însă sentințele au fost comutate la închisoare pe viață după ce California a abolit pedeapsa capitală, în 1972.

„Crimele lui Manson au pătruns profund în cultura populară prin numeroase cărți, filme și documentare, stârnind interesul publicului și generând discuții despre manipulare, violență și temerile societății asociate cu mișcarea contraculturală a anilor 1960”, scrie Alice Dailey în lucrarea „Manson Murders”, publicată de EBSCO.

Recent, povestea „Familiei Manson” a revenit în atenția publică după producătoarea americană Sophia Maddox a descoperit o legătură surprinzătoare cu Charles Manson.

„Helter Skelter” și o psihoză a crimei

Povestea lui Charles Manson și a grupului său criminal a început în anii '60. La vârsta de 33 de ani, Manson a ajuns în California. Era un recidivist, cunoscut pentru comportamentul său antisocial și pentru numeroasele condamnări, în principal pentru furt, înșelăciune și alte infracțiuni.

Acolo a atras în jurul său tineri vulnerabili, veniți în California din diferite colțuri ale Statelor Unite, și a întemeiat secta cunoscută sub numele de „Familia Manson”.

Manson își exercita influența asupra adepților, mulți dintre ei adolescenți sau foarte tineri, prin consum de droguri și discursuri cu accente religioase, mistice și apocaliptice. Amestecul de idei spirituale, teorii conspiraționiste și mesaje despre schimbarea societății îi atrăgea pe mulți dintre tinerii anilor '60, care se confruntau adesea cu probleme familiale și se simțeau marginalizați.

În grupul lui Manson se aflau numeroase tinere, iar comunitatea era cunoscută pentru practicile sale sexuale libertine. Manson exercita o influență aproape absolută asupra adepților, care îl considerau un Mesia și îi executau ordinele fără să le pună la îndoială.

Grupul ducea inițial o viață nomadă, iar Manson își îndemna adepții să comită diverse infracțiuni, de la furturi și spargeri până la acte de violență. În cele din urmă, comunitatea s-a stabilit la Spahn Ranch, o fostă fermă folosită până la începutul anilor '60 ca platou de filmare pentru westernuri.

Charles Manson arestat
Charles Manson FOTO wikipedia

În 1969, Charles Manson a interpretat în mod delirant versurile piesei „Helter Skelter” a trupei Beatles și a susținut că acestea prevestesc un război rasial apocaliptic. Convins de această idee, și-a îndemnat adepții, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, să comită o serie de crime împotriva celor pe care îi considera „porcii capitalismului”.

La ordinul lui Manson au fost comise nouă crime. Cea mai cunoscută a avut loc în noaptea de 8 spre 9 august 1969, când membrii sectei au ucis-o pe actrița Sharon Tate, însărcinată în opt luni, precum și alte patru persoane aflate în locuința acesteia.

În noaptea următoare, Manson le-a ordonat din nou adepților săi să ucidă, însă de această dată i-a însoțit până la casa victimelor. Ținta a fost cuplul format din Leno LaBianca, un om de afaceri din industria alimentară, și soția sa, Rosemary.

Manson a intrat în locuință, i-a imobilizat pe cei doi și le-a ordonat lui Charles „Tex” Watson, Patricia Krenwinkel și Leslie Van Houten să îi ucidă. Leno LaBianca a fost înjunghiat de numeroase ori și strangulat, iar Rosemary LaBianca a fost înjunghiată de 41 de ori.

Actrița ucisa
Sharon Tate, actrița ucisă de grupul lui Manson FOTO wikipedia

Cu sângele victimelor, membrii grupării au scris pe pereți mesaje precum „Death to Pigs” (n.r moarte porcilor) și „Helter Skelter” (n.r metaforǎ prin care se referea la haos).

Câteva luni mai târziu, Manson și adepții săi au fost arestați și puși sub acuzare, după ce Susan Atkins, membră a „Familiei Manson”, a mărturisit crimele unei colege de celulă, în timp ce era încarcerată pentru o altă infracțiune.

Manson și principalii membri ai grupării au fost condamnați inițial la moarte. După abolirea pedepsei capitale în California, sentințele le-au fost comutate în închisoare pe viață.

În timpul procesului, procurorul Vincent Bugliosi a susținut că Manson urmărea să provoace, prin aceste crime, războiul rasial pe care îl numea „Helter Skelter”.

Ce s-a ales de „Familia Manson”

Mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu nucleul dur al „Familiei Manson” după condamnare. În primul rând, cu liderul grupării, Charles Manson.

În detenție, Manson a continuat să atragă atenția publicului. În anii '80 și '90 a acordat mai multe interviuri și a apărut în emisiuni televizate. Tot în închisoare și-a tatuat pe frunte o svastică, în locul literei „X” pe care și-o crestase în timpul procesului. De asemenea, a fost sancționat în repetate rânduri pentru încălcarea regulamentului penitenciarului și a fost acuzat că a continuat să se implice în activități ilegale.

Cererile sale de eliberare condiționată au fost respinse de fiecare dată. Comisiile au apreciat că reprezenta în continuare un pericol pentru societate, invocând lipsa remușcărilor, comportamentul disciplinar deficitar și incapacitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru crimele comise.

În plus, autoritățile au constatat că Manson nu manifesta empatie față de victime, nu înțelegea gravitatea faptelor sale și nu avea un plan realist pentru reintegrarea în societate. În ultimii ani de viață, nici nu s-a mai prezentat la audierile pentru eliberare condiționată.

În 2017, Manson a fost internat din cauza unor hemoragii gastrointestinale, iar medicii au descoperit că suferea de cancer de colon. A murit în penitenciar, la vârsta de 83 de ani.

Charles „Tex” Watson, omul de încredere al lui Manson

Unul dintre cei mai importanți membri ai grupării a fost Charles „Tex” Watson. Originar din Dallas și crescut într-o familie religioasă, Watson a fost atras de stilul de viață boem și de cultura psihedelică din California sfârșitului anilor '60.

Acolo l-a cunoscut pe Charles Manson și a intrat într-un cerc dominat de consumul de droguri și de infracționalitate. Watson a fost unul dintre principalii autori ai crimelor din casa lui Sharon Tate și a participat, de asemenea, la uciderea soților LaBianca.

Tex Watson arestat
Tex Watson FOTO wikipedia
Angela Lansbury: cum a reuşit actriţa din "Verdict: crimă" să-şi salveze fiica din mrejele clanului ucigaş al lui Charles Manson

Charles „Tex” Watson a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crimă. În detenție, și-a continuat studiile și a obținut o diplomă în managementul afacerilor. Ulterior, a revenit la credința creștină în care fusese crescut și a fost hirotonit pastor.

În timpul detenției, Watson s-a căsătorit și a avut patru copii, concepuți în perioada în care în California erau permise vizitele conjugale pentru deținuții condamnați pe viață. Între timp, a divorțat.

Cererile sale de eliberare condiționată au fost respinse în repetate rânduri. Următoarea audiere pentru eliberare condiționată este programată pentru octombrie 2026, potrivit Los Angeles Times.

Bobby Beausoleil și uciderea lui Gary Hinman

Un alt apropiat al lui Charles Manson a fost Bobby Beausoleil, condamnat pentru uciderea muzicianului Gary Hinman, crimă comisă de membri ai „Familiei Manson”.

Beausoleil provenea din Santa Barbara, California, și avusese un trecut marcat de delincvență juvenilă. A dus o viață de vagabond, a cântat la chitară în mai multe trupe rock din anii '60 și a frecventat cercurile psihedelice ale vremii. În cele din urmă, l-a cunoscut pe Charles Manson și s-a alăturat grupării sale.

chipul unui membru al grupului Manson
Bobby Beausoleil în pușcărie FOTO wikipedia

În iulie 1969, Bobby Beausoleil și Charles Manson au crezut că prietenul lor, Gary Hinman, moștenise mai multe proprietăți. Cei doi au încercat să îl constrângă să le dea bani pentru a finanța „Familia Manson”. Potrivit altor relatări, conflictul ar fi pornit de la o tranzacție cu droguri care a eșuat.

Cert este că Beausoleil a participat la uciderea lui Hinman și a fost condamnat la închisoare pe viață. De-a lungul anilor, cererile sale de eliberare condiționată au fost respinse de peste 20 de ori. Cea mai recentă decizie de respingere a fost luată în iulie 2026. Beausoleil are în prezent 78 de ani.

Susan Atkins, una dintre cele mai loiale adepte ale lui Manson

Una dintre tinerele din cercul apropiat al lui Charles Manson a fost Susan Atkins, supranumită „Sadie” sau „Sexy Sadie”. Ea era considerată una dintre cele mai loiale, violente și temute membre ale „Familiei Manson”.

Atkins s-a numărat printre principalii autori ai valului de crime din august 1969. Ulterior, a mărturisit că a participat la uciderea actriței Sharon Tate, soția regizorului Roman Polanski, care era însărcinată în opt luni și jumătate.

După crimă, Atkins a folosit sângele lui Sharon Tate pentru a scrie pe ușa de la intrarea în locuință cuvântul „PIG” („porc”).

Una dintre apropiatele lui Manson
Susan Atkins FOTO wikipedia

Tot Susan Atkins a fost cea care a contribuit, fără să intenționeze, la demascarea grupării. Arestată pentru o infracțiune minoră, pentru care urma probabil să fie eliberată rapid, Atkins s-a lăudat în fața colegelor de celulă cu crimele comise de „Familia Manson”. Mărturisirile sale au ajuns la anchetatori și au avut un rol important în soluționarea cazului.

Susan Atkins a fost condamnată la închisoare pe viață. În detenție, s-a convertit la creștinism, s-a căsătorit de două ori și a publicat o carte autobiografică. Cererile sale de eliberare condiționată au fost respinse în repetate rânduri.

În 2009, Atkins a murit în penitenciar, la vârsta de 61 de ani, din cauza unui cancer cerebral.

Leslie Van Houten și crimele din 1969

Leslie Van Houten a fost una dintre cele mai cunoscute membre ale „Familiei Manson”.

Provenea dintr-o familie destrămată din California și a fugit de acasă în adolescență. Ulterior, s-a alăturat grupării conduse de Charles Manson și a intrat în cercul apropiat al liderului sectei.

Van Houten a participat la uciderea soților Leno și Rosemary LaBianca. În timpul atacului, ea a imobilizat-o pe Rosemary LaBianca în timp ce Charles „Tex” Watson îl ataca pe Leno LaBianca. După uciderea lui Leno, Watson a înjunghiat-o și pe Rosemary, iar Van Houten a participat și ea la agresiune, înjunghiind victima după ce aceasta murise sau era în agonie, potrivit probelor prezentate la proces.

O fostă adeptă a liderului criminal Charles Manson, eliberată după 53 de ani de închisoare VIDEO
Leslie van Houten la proces
Leslie van Houten FOTO wikipedia

În timpul atacului, Leslie Van Houten a înjunghiat-o și ea pe Rosemary LaBianca, aplicându-i 14 lovituri de cuțit.

Am luat unul dintre cuțite. Patricia l-a luat pe celălalt și am început să o înjunghiem pe doamnă”, avea să declare ulterior Van Houten.

Ea a fost condamnată la închisoare pe viață, în urma unui proces marcat de numeroase controverse. La primul proces, avocatul său, Ronald Hughes, a dispărut în timpul desfășurării acestuia și a fost găsit ulterior mort.

În detenție, Leslie Van Houten s-a căsătorit cu un fost deținut, a fost redactor al ziarului penitenciarului și a obținut o diplomă de licență în Litere. A fost eliberată condiționat în 2023. În prezent are 76 de ani.

O descoperire surprinzătoare pentru o actriță de la Hollywood

Povestea „Familiei Manson” a revenit în atenția publică după ce actrița și producătoarea Sophia Maddox a susținut că a făcut o descoperire neașteptată despre trecutul familiei sale.

Potrivit relatărilor sale, în urma unui test ADN a aflat că bunicul ei biologic ar fi Charles Manson, liderul grupării criminale.

Charles Manson s-a născut cu numele Charles Milles Maddox, preluând numele de familie al mamei sale, Kathleen Maddox. Tatăl său biologic nu l-a recunoscut niciodată.

Descoperirea ar fi fost făcută inițial de tatăl actriței, Daniel Arguelles, care, în urma unui test genetic și a cercetărilor genealogice efectuate prin intermediul unei platforme specializate, a ajuns la concluzia că este fiul biologic al lui Charles Manson.

actrita americanca
Sophia Maddox FOTO imdb

Mama lui Daniel Arguelles, bunica Sophiei, îl cunoscuse pe Manson într-o stație de autobuz, în 1958. Și atunci l-a conceput pe Daniel.

Ulterior, Sophia a confirmat povestea aflată prin teste ADN.

„Când tatăl meu a aflat, nu a reușit să-mi spună timp de două luni, pentru că era ceva atât de întunecat”, a declarat Maddox pentru The Guardian.

Sophia și-a luat numele familiei ei, Maddox, fără să folosească însă numele controversat Manson.

Povestea Sophiei este prezentată într-un documentar TV disponibil pe platforme de streaming, numit „My Grandfather Charles Manson”.

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