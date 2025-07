De la student model, la ucigaș în serie. Povestea criminalului care a marcat o epocă: „Am făcut prea multe!”

Charles „Tex” Watson, unul dintre cei mai fideli adepți ai lui Manson, dezvăluie detalii macabre despre crimele din 1969 și reflectă asupra șanselor sale de eliberare după 56 de ani în închisoare.

Charles „Tex” Watson părea să aibă tot ce-i trebuia pentru o viață de succes. Dar o simplă călătorie în California, în vara anului 1967, avea să-i schimbe viața radical.

Atras de atmosfera liberă a mișcării hippie și de drogurile psihedelice, Watson a început să se îndepărteze de studiile universitare și s-a apropiat de comunitățile alternative din Vestul Americii. În cele din urmă, a ajuns în cercul tot mai influent al lui Charles Manson, un criminal în serie și lider de cult infam.

Sub influența cultului Manson, Watson a devenit principalul executant al unui dublu masacru orchestrat de Manson în Los Angeles, în urma căruia șapte oameni au fost uciși cu brutalitate. Printre victime s-a numărat și actrița Sharon Tate, însărcinată în luna a noua.

56 de ani în închisoare și 18 refuzuri la comisia de eliberare condiționată

Acum, la 79 de ani, Watson se află în detenție de mai bine de jumătate de secol. A fost refuzat de 18 ori la eliberarea condiționată și este unul dintre puținii membri ai „Familiei Manson” care se mai află în spatele gratiilor.

Recent, Patricia Krenwinkel, una dintre complicele sale, a primit un aviz favorabil pentru eliberare de la comisia de specialitate, însă decizia finală aparține guvernatorului Californiei, Gavin Newsom. În 2022, acesta i-a respins eliberarea invocând riscul de „periculozitate viitoare”.

Watson se declară sceptic în privința șanselor lui Krenwinkel. „E greu să mă entuziasmez pentru Patricia, pentru că guvernatorul Newsom probabil va candida la președinție în 2028 și îi va respinge cererea din motive politice”, a spus el într-un interviu rar pentru Daily Mail. „Legătura ei cu Manson continuă să o țină în închisoare.”

Când un alt deținut l-a întrebat recent dacă aprobarea cazului Krenwinkel îi oferă vreo speranță, Watson i-a răspuns: „Mi-a spus că asta ar trebui să-mi dea speranță, dar i-am zis: «Am făcut prea multe!» El a răspuns: «Măcar ești sincer.»”

Convertirea religioasă și o viață nouă între ziduri

De-a lungul anilor, Watson a devenit un creștin renăscut, a fost hirotonit pastor, a obținut o diplomă în management, a scris o autobiografie - Will You Die For Me? și a fondat o misiune religioasă în închisoare. Cu fosta sa soție, Kristin Svege, o femeie cu care coresponda din detenție, are patru copii. Căsnicia lor s-a destrămat în 2003.

Deși susține că nu mai caută eliberarea, Watson nu exclude complet o nouă cerere în 2026: „Cei dragi nu sunt de acord [cu renunțarea], dar am aproape 80 de ani. Nu că mi-aș fi pierdut credința! Toate sunt posibile prin Hristos, dar am învățat să fiu împăcat, legat sau liber.”

În ultimii ani, autoritățile și familiile victimelor au contestat constant eliberarea sa. La ultima audiere, în 2021, Debra Tate, sora lui Sharon, l-a numit „un sociopat periculos care nu are capacitatea de a simți empatie”. „Totul e despre el. Nu a avut empatie atunci și nu are nici acum.”

„Trăiesc cu regret profund”

În interviu, Watson recunoaște că trăiește cu un profund regret: „Parcă s-a întâmplat într-o altă viață, dar în același timp e încă foarte real, din cauza victimelor. Trăiesc cu regret profund, dar Dumnezeu mi-a dat puterea și harul Său să pot depăși amintirile trecutului.”

Pe site-ul său, AboundingLove.org, spune că își asumă public faptele: „A fi transparent în legătură cu păcătoșenia mea din trecut arată cum Dumnezeu m-a adus în genunchi, la pocăință. Când m-am întors la Dumnezeu, în 1975, El m-a iertat și m-a umplut cu Duhul Său. Nu mă aștept ca ceilalți să înțeleagă, dar Dumnezeu acceptă păcătoșii care se pocăiesc și dorește restaurarea lor.”

Totuși, Ava Roosevelt, o apropiată a lui Tate care a scăpat cu viață, susține că Watson și complicii săi ar trebui să moară în închisoare. „Cine e capabil de asemenea atrocități este dincolo de orice reabilitare”.

Watson admite că „unii pot fi dincolo de reabilitare”, dar crede că „toți pot găsi mântuire în Dumnezeu, așa cum am găsit și eu”.

„Sunt diavolul și am venit să fac treaba diavolului”

Watson l-a cunoscut pe Charles Manson în 1967, prin intermediul muzicianului Dennis Wilson, de la trupa The Beach Boys. A fost imediat cucerit de personalitatea carismatică și ideologia halucinantă a acestuia, care prevestea un „război rasial iminent” pe care Manson îl voia declanșat prin crime ritualice.

În noaptea de 8 august 1969, Watson, însoțit de Susan Atkins, Patricia Krenwinkel și Linda Kasabian, a intrat în vila actriței Sharon Tate. Prima victimă a fost Steven Parent, un adolescent de 18 ani aflat întâmplător acolo, împușcat de Watson cu patru focuri.

A urmat un adevărat coșmar: Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger și Sharon Tate au fost torturați, legați, înjunghiați și uciși cu cruzime. Tate, însărcinată în luna a noua, a fost ucisă cu 16 lovituri de cuțit. Copilul ei nenăscut nu a supraviețuit. Cu sângele ei a fost scris pe ușă cuvântul „PIG” (porc).

A doua seară, Watson și un alt grup au ucis cu aceeași brutalitate cuplul Leno și Rosemary LaBianca. Cadavrele au fost mutilate, iar pe pereți au apărut mesaje precum „Death to Pigs” și „Healter Skelter”.

Condamnat la moarte, apoi la închisoare pe viață

Tex Watson a fost condamnat în 1971 la șapte capete de acuzare pentru crimă cu premeditare și a primit pedeapsa cu moartea, comutată ulterior în închisoare pe viață după ce California a declarat pedeapsa capitală neconstituțională.

Procurorii l-au descris drept „locotenentul-șef al lui Manson” și „mâna sângeroasă a Familiei”. Se crede că Watson a comis personal șase dintre cele șapte crime.

În autobiografia sa, Watson a scris: „Charlie a dat ordinul, iar eu l-am executat. Credeam că fac ce e bine”. Acum, spune că acea convingere a fost rezultatul „unei prăbușiri psihologice și spirituale totale”, un gol pe care susține că l-a umplut prin credință în detenție.