Război, extremism, fake news. Astra Film aduce documentare despre probleme actuale, între adevăr și speranță

Într-un context global marcat de războaie, fake news și ascensiunea extremismului, festivalul Astra Film propune o selecție consistentă de documentare, menită să ofere spectatorilor doza necesară de luciditate.

Peste 70 de documentare din întreaga lume, multe în premieră mondială sau europeană, vor fi prezentate între 17 și 26 octombrie la Astra Film Festival 2025. Evenimentul transformă Sibiul în centrul filmului de non-ficțiune și aduce publicului povești esențiale despre lumea în care trăim. Cel mai longeviv festival de film din România, fondat în 1993, are în acest an o ediție record: nouă zile, două weekenduri și, în plus, două treimi din filme vor putea fi vizionate online pe tot teritoriul României, timp de două săptămâni, imediat după Gala de premiere.

„Filmul documentar rămâne o sursă de luciditate și de adevăr, iar festivalul oferă o ocazie să ne adunăm și să vedem poveștile care contează, și putem reflecta împreună, să ne înarmăm cu înțelegerea profundă a lumii care ne înconjoară“, spune Dumitru Budrala, director-fondator al Astra Film Festival.

Filmele din selecția oficială AFF2025 concurează în cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci Emergente, DocSchool și, noutate acestei ediții, DocShorts. Întreaga selecție o puteți găsi pe site-ul festivalului, astrafilm.ro. În acest an, documentarele au fost grupate în nouă secțiuni tematice:

• Femeie/Mamă - Cu ce preț?

• #Occident - o privire critica

• Fețele dictaturii

• Pe ambele părți ale baricadei sângeroase

• Criza masculinității

• Arta - ca unealtă de autoexplorare și vindecare

• Noul val al extremei drepte

• Cum devii adult, cum devii părinte?

• Când presa devine fabrică de știri false.

Ca de fiecare dată, festivalul are și o parte dedicată copiilor și adolescenților. Lansat în 2009, Astra Film Junior este cel mai amplu program din România dedicat educației prin film documentar, creat special pentru trei grupe de vârstă – 6+, 11+ și 15+. Programul aduce în sălile de cinema și în dome-ul 360° filme care îi provoacă pe cei mici să gândească, să simtă și să întrebe mai mult. După proiecții, experiența continuă cu discuții moderate de specialiști, concursuri de benzi desenate, ateliere de creație, film și scriere creativă – toate gândite să transforme vizionarea într-o călătorie completă.