 Record mondial: Un telefon a fost aruncat de la peste 30.000 de metri înălțime și a scăpat intact | adevarul.ro
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Video Record mondial: Un telefon a fost aruncat de la peste 30.000 de metri înălțime și a scăpat intact

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O companie producătoare de huse pentru telefoane a aruncat un telefon din spațiu, iar rezultatul a fost impresionant: dispozitivul, recuperat în Suedia, a scăpat complet intact.

Potrivit Guiness World Records, RHINOSHIELD PTE. LTD. și Sent Into Space LTD. din Marea Britanie s-au asociat pentru a doborî un record impresionant: cea mai înaltă cădere a unui telefon mobil protejat de o husă pe formațiuni naturale de relief.

Telefonul a fost recuperat în Kiruna, Suedia, pe 24 iunie, fără să fie avariat, după ce a fost lăsat să cadă de la o altitudine de 30.607 metri.

Pentru comparație, această altitudine este de peste trei ori mai mare decât cea la care zboară de obicei avioanele comerciale (9.000 de metri).

Mujou Hsiao, manager de marketing și brand la RHINOSHIELD, spune că ideea testării husei AirX printr-un record Guinness a pornit de la fondatorul companiei, Eric Wang. Husa, realizată dintr-un singur material și 100% reciclabilă, a fost dezvoltată timp de peste un an, iar Wang a vrut să-i testeze limitele.

„La început am propus idei precum 50 de căderi consecutive de la 15 metri sau «cea mai rezistentă husă realizată dintr-un singur material». Dar voiam să ducem literalmente protecția la noi înălțimi, așa că am explorat variante precum baloanele cu aer cald, parașutismul și baloanele meteorologice.

În cele din urmă, Eric a spus: «Dacă tot mergem atât de sus, hai să mergem cât de sus este posibil pentru un om.» Așa s-a născut ideea căderii din stratosferă.”

Husa AirX a fost inspirată de airbagurile automobilelor și de tipul de perne de aer folosite pentru absorbția șocurilor în încălțămintea sport.

Telefonul a fost ridicat în stratosferă cu ajutorul unui balon și apoi lăsat să cadă, iar toți cei implicați în cascadorie au privit cu sufletul la gură în timp ce acesta se prăbușea înapoi spre Pământ.

„Aș minți dacă aș spune că nu am avut emoții! Testele standard de cădere în laborator se desfășoară de la aproximativ 1,2 metri. Pentru testele extreme, lăsăm în mod regulat telefoane să cadă de la etajul șase al biroului nostru (aproximativ 23 de metri). Însă stratosfera se află la 26.000–36.000 de metri, adică de peste 1.000 de ori mai sus decât clădirea noastră de birouri.”, mai spune Mujou.

Pentru test, regulile Guinness World Records au interzis folosirea parașutei și au cerut ca husa să atingă prima solul.

„Industria huselor pentru telefoane generează o cantitate uriașă de deșeuri”

Telefonul a fost lansat din zona Centrului Spațial Esrange din Suedia, într-o regiune sălbatică și nelocuită, iar localizarea și recuperarea lui au durat peste cinci ore, în ciuda unui sistem de urmărire care restrânsese zona la doi kilometri.

În urma recordului impresionant, RHINOSHIELD și Sent Into Space vor să spulbere „mitul potrivit căruia produsele ecologice sunt fragile”, a spus Mujou.

„Industria huselor pentru telefoane generează o cantitate uriașă de deșeuri din plastic, deoarece majoritatea huselor folosesc materiale mixte care nu pot fi reciclate. La RHINOSHIELD folosim de ani de zile materiale dintr-un singur tip de material, 100% reciclabile, însă oamenii presupun adesea că husele realizate dintr-un singur material nu pot oferi o protecție solidă.

Am vrut să demonstrăm că nu trebuie să facem compromisuri. În loc să ne mulțumim cu protecția standard «de nivel militar», am optat pentru «protecție de nivel spațial». Faptul că am lăsat husa AirX să cadă din stratosferă și am găsit-o complet intactă demonstrează că designul circular și sustenabil poate face față celor mai extreme condiții de pe Pământ și din afara lui.

Sperăm că acest lucru va demonstra că principiul designului dintr-un singur material este pe deplin realizabil și că, pe viitor, vom vedea tot mai multe produse de zi cu zi adaptându-se acestui concept.”

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