Video Cea mai zgomotoasă persoană din lume, recunoscută oficial de Guinness World Records

Un australian a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume de către Guinness World Records. El a înregistrat cel mai puternic strigăt realizat vreodată de un om, de 122,4 decibeli.

Un australian a obținut un nou record mondial acordat de Guinness World Records, potrivit Mediafax.

Joseph McGrail-Bateup, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat, a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume.

Un țipăt de 122,4 decibeli

Bărbatul în vârstă de 58 de ani, din Canberra, a înregistrat cel mai puternic strigăt realizat vreodată de o persoană. El a strigat „now” („acum”) la 122,4 decibeli.

Acesta a doborât recordul anterior de 121,7 dB, stabilit de profesoara Annalisa Flanagan din Irlanda de Nord, în 1994. Ea strigase un „quiet” („liniște”) asurzitor, potrivit sursei.

Strigătul intră în raza de zgomot a unui ferăstrău cu lanț, a unui avion cu reacție care decolează și a sirenei unei ambulanțe la mică distanță.

„Nu există nicio modalitate prin care să te poți antrena pentru asta. Trebuie doar să o menții pentru o zi, mai ales cu o încercare de record mondial”, a spus McGrail-Bateup.

De câte încercări a fost nevoie

„Mi-a luat șapte încercări doar pentru un singur cuvânt, care era cuvântul «acum», și vocea mea a fost și ea afectată în următoarele două zile. Era răgușită. Era groaznică. Deci nu, nu prea poți exersa pentru asta. Dar e foarte distractiv când o faci”, a adăugat el.

McGrail-Bateup se consideră cel mai gălăgios bărbat din lume.

„Mă bucur că ea (Flanagan) își poate păstra recordul. Așadar, ea este în continuare cea mai gălăgioasă femeie din lume, iar eu sunt cel mai gălăgios bărbat din lume”, a spus McGrail-Bateup.

A devenit extrem de gălăgios când a fost numit strigătorul public oficial al capitalei Canberra, în 2017. Este un rol onorific și cu jumătate de normă, stabilit de guvernul local, pe care îl consideră „puțin amuzant”. Numele său de strigător public este Lord Joseph.

Nu e prima dată când doboară un record mondial

Este a doua oară când McGrail-Bateup doboară un record mondial. În 2019, a doborât un record de viteză la tragerea cu arcul, unde a tras 10 săgeți. Timpul său de 60,03 secunde a șters cu o fracțiune de secundă un record care exista din 2015, mai arată sursa.

Nouă luni mai târziu, un băiat de 7 ani a doborât recordul lui McGrail-Bateup cu 11,4 secunde.

Însă, McGrail-Bateup nu era interesat să încerce să recâștige recordul la tir cu arcul. El nu este interesat nici să-și păstreze recordul la strigăte.

„Dacă cineva mă învinge, e fantastic”, a spus el. „Recordurile sunt menite să fie doborâte”, a transmis el, potrivit sursei citate.