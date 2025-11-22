Papa Francisc, un ultim act de generozitate. Cei 6,5 milioane de dolari plătiţi la o licitaţie pentru o cameră foto care i-a aparţinut vor fi donaţi

Aparatul foto Leica oferit Papei Francisc în 2024 a fost scos la licitație, iar suma record obținută pentru el, 6,5 milioane de euro, va fi direcționată integral către proiecte umanitare, aşa cu a stipulat Înaltul Pontif înainte de moartea sa.

Camera foto Leica dăruită Papei Francisc de această companie în cursul anului 2024 a devenit, sâmbătă, 22 noiembrie, piesa centrală a licitației Leitz Photographica Auction de la Viena, unde a fost adjudecată pentru suma impresionantă de 6,5 milioane de euro.

În conformitate cu indicațiile lăsate înainte de moarte de suveranul pontif, decedat în aprilie, întreaga sumă va fi direcționată către proiecte cu scop umanitar.

Modelul scos la licitație, un Leica M-A realizat într-o ediție unică, se remarcă prin designul său alb, o trimitere directă la veșmintele papale, și prin detaliile gravate special pentru Papa Francisc. Aparatul poartă motto-ul personal al acestuia, „Miserando atque Eligendo” („S-a îndurat de el și l-a ales”), precum și stema Vaticanului, integrate în finisajele cromate și în stratul special de acoperire.

Gestul companiei Leica, care i-a oferit papei acest exemplar împreună cu legendarul obiectiv Noctilux-M 50 mm f/1.2, se înscrie într-o tradiție veche a companiei, de a rezerva numerele de serie „rotunde” unor personalități marcante. Atât aparatul, cât și obiectivul poartă numărul de serie 5.000.000, un detaliu care le conferă o semnificație aparte în istoria mărcii și care a contribuit la interesul uriaș al colecționarilor.

Casa de licitații subliniază că papa Francisc a decis personal ca acest set să fie scos la vânzare, stipulând, totodată, ca suma rezultată să fie donată. Înainte de moartea sa, pontiful a stabilit ca banii să fie direcționați exclusiv către proiecte caritabile și sociale.

Potrivit descrierii Casei de licitaţii Leitz Photographica Auction de la Viena, licitația, aflată la ediția a 47-a, a atras un interes deosebit, atât datorită rarității setului Leica, cât și datorită contextului emoționant al gestului papal.