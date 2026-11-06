 8 noiembrie, sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Tradiții, obiceiuri și numele care își serbează onomastica | adevarul.ro
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8 noiembrie, sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Tradiții, obiceiuri și numele care își serbează onomastica

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În fiecare an, pe 8 noiembrie, sunt sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, deosebit de importanți în tradiția ortodoxă.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Foto: Arhivă

Se spune că aceştia îi însoţesc pe oameni pe tot parcursul vieţii, de la naştere şi până la moarte, rugându-se neîncetat lui Dumnezeu pentru sănătatea lor.

Ce semnificație are Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Institutul Național al Patrimoniului notează că, pe data de 8 noiembrie, Biserica ortodoxă cinstește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu toate cetele îngerești care nu s-au despărțit de Dumnezeu.

În povestirile populare, cei doi arhangheli sunt considerați a fi conducătorii înarmați ai cetelor de îngeri, purtători ai sabiei morții, călăuzind sufletele oamenilor când aceștia trec în lumea celor drepți.

Cea mai răspândită credință referitoare la arhangheli este că, fiind cei mai mari peste îngeri, păzesc oamenii pe tot parcursul vieții lor și la sfârșitul vieții tot ei le iau sufletele.

Această zi era ținută de către cei care își doreau tămăduirea bolilor, descoperirea lucrurilor pierdute și dezlegarea farmecelor și cununiilor.

Cine sunt Mihail și Gavriil în tradiția creștină

Arhanghelul Mihail este purtător de lumină, cel ce va anunța sfârșitul lumii și Judecata de apoi, uneori, acesta are în pază și apărare cheile Porților Împărătești ale Raiului.

Arhanghelul Gavriil este cel care a adus vestea nașterii lui Iisus Hristos, și îngerul îmbrăcat în veșminte albe, care a vestit mironosițelor că Hristos a înviat.

El i-a înștiințat pe părinții Sfintei Fecioare (Ioachim și Ana) că Dumnezeu îi va binecuvânta prin nașterea unui copil și i-a vestit Elisabetei, mama Sfântului Ioan Botezătorul, vestea venirii pe lume a Înaintemergătorului.

Ce nume românești se sărbătoresc

De sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, celebrată pe 8 noiembrie, își serbează onomastica persoanele care poartă nume precum Mihail, Mihai, Mihaela, Mihnea, Mihăiță, Gabriel, Gabriela, Gabi, Gavril, Gavriil și Găbița.

Sunt sărbătorite și persoanele care au prenume derivate sau variante ale acestor nume.

Alte tradiții asociate cu Sfinții Mihail și Gavriil

Printre tradițiile asociate sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil se numără aprinderea lumânărilor pentru cei vii și cei adormiți, dar și pomenirea rudelor trecute în neființă. În unele regiuni ale țării, credincioșii merg la biserică, dau de pomană și evită muncile gospodărești.

În credința populară, cei doi arhangheli sunt considerați ocrotitori ai oamenilor și ai familiilor, iar ziua de 8 noiembrie este asociată și cu diverse tradiții legate de vreme și de apropierea iernii.

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