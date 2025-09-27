search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Lansare de carte la București cu Daniel J. Siegel și Caroline Welch, lideri internaționali în psihologie

0
0
Publicat:

Pe 2 octombrie 2025, Bucureștiul găzduiește lansarea volumelor semnate de Daniel J. Siegel și Caroline Welch, eveniment organizat de Pagina de Psihologie

Lansare de carte cu Daniel J. Siegel și Caroline Welch, lideri internaționali în psihologie
Lansare de carte cu Daniel J. Siegel și Caroline Welch, lideri internaționali în psihologie

Dr. Daniel J. Siegel și Caroline Welch, lideri internaționali în psihologie vin la  București

Bucureștiul devine, la începutul lunii octombrie, scena unui eveniment cultural și științific de mare impact pentru publicul interesat de psihologie, dezvoltare personală și mindfulness. Pe 2 octombrie 2025, dr. Daniel J. Siegel și Caroline Welch, două nume de referință la nivel internațional, vor fi prezenți în fața cititorilor români pentru a-și lansa cele mai recente volume traduse în limba română. Evenimentul este organizat de Pagina de Psihologie și se anunță a fi unul dintre punctele de atracție ale toamnei editoriale.

Daniel J. Siegel, profesor la UCLA School of Medicine și unul dintre pionierii neuroștiinței relaționale, revine în atenția publicului cu două cărți menite să aducă un plus de claritate în viața emoțională a copiilor și adolescenților. Volumele „Copilul cu mintea deschisă” și „Harta magică a sinelui” (disponibile în variantă pentru copii și preadolescenți) își propun să îi ajute pe cei mici și pe părinții lor să navigheze prin complexitatea emoțiilor și a relațiilor interumane. Prin concepte clare și exemple practice, autorul oferă instrumente de înțelegere a sinelui și a interacțiunilor de zi cu zi, sprijinind dezvoltarea unei vieți interioare sănătoase.

Alături de el, Caroline Welch, cofondatoare a Mindsight Institute și recunoscută la nivel mondial pentru promovarea practicilor de mindfulness, va lansa volumul „Darul prezenței conștiente”. Cartea s-a bucurat deja de un succes considerabil în rândul cititorilor internaționali, inspirându-i să cultive atenția, claritatea și compasiunea de sine în mijlocul provocărilor vieții moderne. Publicul român are astfel ocazia să descopere o lucrare care pune accent pe echilibrul interior și pe prezența activă în cotidian.

„Este o bucurie imensă pentru noi să îi avem alături pe Daniel J. Siegel și Caroline Welch. Prin scrierile și prezența lor, aceștia aduc o contribuție semnificativă la sănătatea relațională și emoțională a oamenilor, iar publicul din România va putea descoperi în mod direct mesajul lor inspirațional. Prezența lui dr. Siegel este posibilă în țara noastră datorită conferinței ParentED Fest și a partenerilor, unde va susține o prezentare pe data de 4 octombrie”, a declarat psihoterapeutul Gáspár György, unul dintre promotorii evenimentului.

Participarea este gratuită

Lansarea de carte va fi moderată de jurnalista Liana Stanciu și promite o experiență memorabilă pentru toți cei interesați de psihologie aplicată, educație parentală și mindfulness. Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile, și se face prin completarea unui formular de înscriere. Participanții vor putea achiziționa cărțile proaspăt lansate direct de la standul Editurii Pagina de Psihologie, dar și să interacționeze cu autorii și să facă fotografii alături de machetele uriașe ale volumelor.

Organizatorul principal, Editura Pagina de Psihologie, este activă pe piața românească din 2015 și face parte dintr-un proiect mai amplu dedicat sănătății relaționale. În colaborare cu Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie (AMPP), editura organizează frecvent evenimente pentru specialiști și pentru publicul larg, contribuind la popularizarea unor concepte esențiale din psihologie și psihoterapie. De-a lungul anilor, a adus în librării titluri de succes precum „Suflete de sticlă”, „Mintea”, „Într-o voce nerostită”, „Inteligența parentală” sau „Terapia imago”, multe dintre ele devenind bestselleruri.

Prin acest nou eveniment, Editura Pagina de Psihologie confirmă rolul său de promotor al literaturii de specialitate și de punte între publicul român și autorii internaționali de prestigiu. Întâlnirea cu Daniel J. Siegel și Caroline Welch se anunță a fi mai mult decât o simplă lansare de carte: este o ocazie unică de a lua contact direct cu idei și practici validate științific, care pot transforma modul în care privim relațiile, educația și echilibrul interior.

Evenimentul din 2 octombrie 2025 marchează o etapă importantă în dialogul dintre psihologie și societatea românească, aducând mai aproape de public perspective moderne asupra felului în care putem trăi mai conștienți și mai echilibrați.

Stil de viață

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
O tânără de 24 de ani a aflat că are cancer de colon în stadiul 3 după ce a ignorat un simptom banal
stirileprotv.ro
image
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi înapoi!”
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
fanatik.ro
image
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
image
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
playtech.ro
image
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care obișnuia să meargă băut la antrenamente
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Ultimul mesaj postat de Ioana Popescu înainte să moară subit. Îi era adresat lui Gigi Becali!
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț privind banii de pensii şi salarii: Întotdeauna vor fi
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Filmul din 2014 care a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix. Impresionează printr-o distribuție plină de actori celebri
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
back view woman astral wallpaper jpg
Horoscop bilunar 26 septembrie – 9 octombrie: Soarele și Luna Nouă în Balanță aduc echilibru și noi începuturi
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
A murit Ioana Popescu! Primele declarații ale iubitului său: „Nu are pe nimeni”! Când urmează să ridice trupul neînsuflețit de la morgă

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate