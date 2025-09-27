Lansare de carte la București cu Daniel J. Siegel și Caroline Welch, lideri internaționali în psihologie

Pe 2 octombrie 2025, Bucureștiul găzduiește lansarea volumelor semnate de Daniel J. Siegel și Caroline Welch, eveniment organizat de Pagina de Psihologie

Dr. Daniel J. Siegel și Caroline Welch, lideri internaționali în psihologie vin la București

Bucureștiul devine, la începutul lunii octombrie, scena unui eveniment cultural și științific de mare impact pentru publicul interesat de psihologie, dezvoltare personală și mindfulness. Pe 2 octombrie 2025, dr. Daniel J. Siegel și Caroline Welch, două nume de referință la nivel internațional, vor fi prezenți în fața cititorilor români pentru a-și lansa cele mai recente volume traduse în limba română. Evenimentul este organizat de Pagina de Psihologie și se anunță a fi unul dintre punctele de atracție ale toamnei editoriale.

Daniel J. Siegel, profesor la UCLA School of Medicine și unul dintre pionierii neuroștiinței relaționale, revine în atenția publicului cu două cărți menite să aducă un plus de claritate în viața emoțională a copiilor și adolescenților. Volumele „Copilul cu mintea deschisă” și „Harta magică a sinelui” (disponibile în variantă pentru copii și preadolescenți) își propun să îi ajute pe cei mici și pe părinții lor să navigheze prin complexitatea emoțiilor și a relațiilor interumane. Prin concepte clare și exemple practice, autorul oferă instrumente de înțelegere a sinelui și a interacțiunilor de zi cu zi, sprijinind dezvoltarea unei vieți interioare sănătoase.

Alături de el, Caroline Welch, cofondatoare a Mindsight Institute și recunoscută la nivel mondial pentru promovarea practicilor de mindfulness, va lansa volumul „Darul prezenței conștiente”. Cartea s-a bucurat deja de un succes considerabil în rândul cititorilor internaționali, inspirându-i să cultive atenția, claritatea și compasiunea de sine în mijlocul provocărilor vieții moderne. Publicul român are astfel ocazia să descopere o lucrare care pune accent pe echilibrul interior și pe prezența activă în cotidian.

„Este o bucurie imensă pentru noi să îi avem alături pe Daniel J. Siegel și Caroline Welch. Prin scrierile și prezența lor, aceștia aduc o contribuție semnificativă la sănătatea relațională și emoțională a oamenilor, iar publicul din România va putea descoperi în mod direct mesajul lor inspirațional. Prezența lui dr. Siegel este posibilă în țara noastră datorită conferinței ParentED Fest și a partenerilor, unde va susține o prezentare pe data de 4 octombrie”, a declarat psihoterapeutul Gáspár György, unul dintre promotorii evenimentului.

Participarea este gratuită

Lansarea de carte va fi moderată de jurnalista Liana Stanciu și promite o experiență memorabilă pentru toți cei interesați de psihologie aplicată, educație parentală și mindfulness. Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile, și se face prin completarea unui formular de înscriere. Participanții vor putea achiziționa cărțile proaspăt lansate direct de la standul Editurii Pagina de Psihologie, dar și să interacționeze cu autorii și să facă fotografii alături de machetele uriașe ale volumelor.

Organizatorul principal, Editura Pagina de Psihologie, este activă pe piața românească din 2015 și face parte dintr-un proiect mai amplu dedicat sănătății relaționale. În colaborare cu Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie (AMPP), editura organizează frecvent evenimente pentru specialiști și pentru publicul larg, contribuind la popularizarea unor concepte esențiale din psihologie și psihoterapie. De-a lungul anilor, a adus în librării titluri de succes precum „Suflete de sticlă”, „Mintea”, „Într-o voce nerostită”, „Inteligența parentală” sau „Terapia imago”, multe dintre ele devenind bestselleruri.

Prin acest nou eveniment, Editura Pagina de Psihologie confirmă rolul său de promotor al literaturii de specialitate și de punte între publicul român și autorii internaționali de prestigiu. Întâlnirea cu Daniel J. Siegel și Caroline Welch se anunță a fi mai mult decât o simplă lansare de carte: este o ocazie unică de a lua contact direct cu idei și practici validate științific, care pot transforma modul în care privim relațiile, educația și echilibrul interior.

Evenimentul din 2 octombrie 2025 marchează o etapă importantă în dialogul dintre psihologie și societatea românească, aducând mai aproape de public perspective moderne asupra felului în care putem trăi mai conștienți și mai echilibrați.