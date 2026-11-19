Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 20 noiembrie.

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Berbec

Iubire: Veți străluci pe scena socială. Aveți nevoie de atenție și partenerul trebuie să accepte poziția secundă.

Sănătate: Ce nu vă place acum, să nu faceți. Vă răzvrătiți și deveniți cam încăpățânat.

Bani: Urmați pașii corecți, nu săriți etape de lucru. Să faceți lucrurile cum vreți nu e alegere ideală.

Taur

Iubire: Înconjurați-vă de oameni neobișnuiți, originali și cu care să petreceți clipe memorabile. Acolo puteți găsi și iubirea.

Sănătate: Urmăriți nivelul de colesterol și informați-vă asupra efectelor alimentelor. Consumați diversificat!

Bani: Întâlniți personalități mai dificile. Abordați discret problemele cu ei, dar păstrați distanța.

Gemeni

Iubire: Puteți fi mediatorul ideal. Aveți un talent unic în comunicare și ceilalți sunt beneficiarii.

Sănătate: Sunteți agitat, stresat și faceți multe drumuri. Axați-vă doar pe cel cu adevărat prioritar!

Bani: Veniturile vi se pot suplimenta doar prin comunicare, negociere și căutări de informații.

Rac

Iubire: Fiți precauți, dar nu judecați prea repede persoanele nou cunoscute. Dați-le o șansă!

Sănătate: Programați-vă la ritualuri ce vă fac plăcere și care sunt încadrate la frumusețe și menținere.

Bani: Decizia este a voastră. E un moment pentru un salt rapid calitativ dacă vreți să creșteți stabilitatea la locul de muncă.

Leu

Iubire: Amânați schimbările, optați pentru activități de rutină cu lume cunoscută.

Sănătate: Urmați ritualul zilnic, nu căutați să experimentați acum noi regimuri sau activități fizice.

Bani: Apar situații neprevăzute și vi se cere ajutor financiar de către un prieten. Ajutați!

Fecioară

Iubire: Încercați să nu stricați planurile altora! Nu vă încăpățânați să mergeți acum la activități care suportă amânare.

Sănătate: Țineți un jurnal în care să notați ce consumați, pentru a avea o statistică clară a produselor benefice.

Bani: Alegeți sarcinile unde puteți fi proprii șefi. Evitați socializarea cu colegii, deoarece discuțiile inutile vă pot distrage atenția de la obiectivele financiare.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.