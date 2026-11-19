Horoscop vineri, 20 noiembrie. Berbecii vor să fie în centrul atenției, iar Taurii pot găsi iubirea
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 20 noiembrie.
Berbec
Iubire: Veți străluci pe scena socială. Aveți nevoie de atenție și partenerul trebuie să accepte poziția secundă.
Sănătate: Ce nu vă place acum, să nu faceți. Vă răzvrătiți și deveniți cam încăpățânat.
Bani: Urmați pașii corecți, nu săriți etape de lucru. Să faceți lucrurile cum vreți nu e alegere ideală.
Taur
Iubire: Înconjurați-vă de oameni neobișnuiți, originali și cu care să petreceți clipe memorabile. Acolo puteți găsi și iubirea.
Sănătate: Urmăriți nivelul de colesterol și informați-vă asupra efectelor alimentelor. Consumați diversificat!
Bani: Întâlniți personalități mai dificile. Abordați discret problemele cu ei, dar păstrați distanța.
Gemeni
Iubire: Puteți fi mediatorul ideal. Aveți un talent unic în comunicare și ceilalți sunt beneficiarii.
Sănătate: Sunteți agitat, stresat și faceți multe drumuri. Axați-vă doar pe cel cu adevărat prioritar!
Bani: Veniturile vi se pot suplimenta doar prin comunicare, negociere și căutări de informații.
Rac
Iubire: Fiți precauți, dar nu judecați prea repede persoanele nou cunoscute. Dați-le o șansă!
Sănătate: Programați-vă la ritualuri ce vă fac plăcere și care sunt încadrate la frumusețe și menținere.
Bani: Decizia este a voastră. E un moment pentru un salt rapid calitativ dacă vreți să creșteți stabilitatea la locul de muncă.
Leu
Iubire: Amânați schimbările, optați pentru activități de rutină cu lume cunoscută.
Sănătate: Urmați ritualul zilnic, nu căutați să experimentați acum noi regimuri sau activități fizice.
Bani: Apar situații neprevăzute și vi se cere ajutor financiar de către un prieten. Ajutați!
Fecioară
Iubire: Încercați să nu stricați planurile altora! Nu vă încăpățânați să mergeți acum la activități care suportă amânare.
Sănătate: Țineți un jurnal în care să notați ce consumați, pentru a avea o statistică clară a produselor benefice.
Bani: Alegeți sarcinile unde puteți fi proprii șefi. Evitați socializarea cu colegii, deoarece discuțiile inutile vă pot distrage atenția de la obiectivele financiare.
*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.