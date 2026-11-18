Ciorile pot procesa informații vizuale și pot lua decizii în mai puțin de un sfert de secundă, arată un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Tübingen, Germania. În cadrul experimentului, păsările au identificat răspunsul corect în medie în 235 de milisecunde.

Ciorile procesează informațiile vizuale mai repede decât oamenii Foto: Pexels

Ciorile demonstrează că inteligența păsărilor este mult mai complexă decât se credea până acum. Un studiu publicat pe 22 octombrie în revista științifică Science aduce noi informații despre capacitatea acestor înaripate de a procesa rapid informațiile vizuale și de a transforma ceea ce observă în decizii.

Cercetarea realizată de o echipă de la Universitatea din Tübingen a urmărit să analizeze viteza cu care creierul ciorilor interpretează stimulii vizuali și generează un răspuns concret. Rezultatele au arătat că păsările pot îndeplini aceste sarcini aproape de două ori mai repede decât oamenii și maimuțele.

Două păsări, protagonistele experimentului

Pentru a testa capacitatea de reacție a păsărilor, cercetătorii au organizat un experiment la care au participat două ciori, botezate Iggy și Lemmy.

În cadrul testelor, acestea au avut nevoie, în medie, de aproximativ 235 de milisecunde pentru a identifica direcția corectă și a oferi răspunsul. Practic, ciorile au reușit să proceseze informația și să reacționeze în mai puțin de un sfert de secundă.

Un alt aspect remarcat de cercetători a fost că viteza de reacție nu a afectat precizia răspunsurilor, păsările reușind să identifice corect informațiile prezentate.

Ciorile sunt cunoscute pentru capacitățile lor cognitive, demonstrate în mai multe cercetări anterioare. Acestea pot folosi obiecte pentru a obține hrană și sunt capabile să recunoască fețele oamenilor, dar și să rețină persoanele cu care au avut experiențe anterioare.

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