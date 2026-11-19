Noul laborator, dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, va permite studenților și cercetătorilor să dezvolte și să testeze soluții bazate pe inteligență artificială, 5G Standalone, robotică, sateliți și drone.

Foto: Vodafone

· Este al doilea centru de inovare Vodafone din România, după cel deschis în 2023 la Politehnica București.

· Cele două centre vor colabora și vor utiliza infrastructuri 5G avansate pentru dezvoltarea de aplicații cu utilizare practică.

· Separat de investiția în laborator, Vodafone investește 1 milion de euro în proiectul european 5G-SHARE, cu un buget total de 16,4 milioane de euro.

București, 19 noiembrie 2026 – Vodafone România inaugurează un nou centru de inovare la Cluj-Napoca, în cadrul Institutului de Cercetare în Inteligență Artificială (AIRi@UTCN) al Universității Tehnice. Vodafone Innovation Hub Cluj este finanțat de companie și va oferi studenților, profesorilor și cercetătorilor acces la tehnologii avansate și la expertiza specialiștilor Vodafone. Obiectivul este dezvoltarea unor soluții care să poată fi folosite în industrie și în viața de zi cu zi. În laborator vor putea fi dezvoltate și testate aplicații de inteligență artificială, robotică, drone, comunicații 5G și 6G, sisteme prin satelit și securitate cibernetică. Printre proiectele care vor putea fi realizate se numără roboți conectați pentru fabrici, soluții de monitorizare inteligentă a infrastructurii și aplicații de realitate augmentată care permit colaborarea la distanță. Laboratorul va sprijini și pregătirea viitorilor specialiști, prin proiecte de cercetare, mentorat și colaborări cu industria.

„Ne dorim ca România să fie nu doar un utilizator al noilor tehnologii, ci și un loc în care acestea sunt dezvoltate. Prin noul centru de inovare de la Cluj le oferim studenților și cercetătorilor acces la tehnologie și la experiența specialiștilor Vodafone, astfel încât ideile lor să poată deveni soluții concrete. Este o investiție în inovație, dar mai ales în oamenii care vor construi viitorul tehnologic al României si demonstrează încrederea noastră în forța creativă și tehnologică a Clujului’”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România. Centre de inovare conectate în Cluj-Napoca și București Centrul de la Cluj-Napoca se alătură Vodafone Innovation Hub deschis în 2023 la Politehnica București. Infrastructurile de cercetare din cele două orașe sunt interconectate prin fibră optică și tehnologii 5G, permițând echipelor să colaboreze și să testeze împreună noi aplicații. Rețelele private 5G Standalone și sistemele de procesare locală a datelor vor permite testarea unor tehnologii care au nevoie de reacții rapide și de transmiterea informațiilor în timp real, precum roboții industriali sau aplicațiile de realitate augmentată.

Vodafone investește 1 milion de euro într-un proiect european de cercetare 5G Standalone În paralel cu investiția în noul laborator, Vodafone România și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sunt parteneri în proiectul european 5G-SHARE, care urmărește dezvoltarea unor rețele private 5G Standalone în universități și conectarea acestora pentru proiecte comune de cercetare. Proiectul are un buget total de 16,4 milioane de euro, dintre care aproximativ 12,3 milioane de euro reprezintă finanțare europeană, și reunește nouă parteneri din România, Irlanda, Cehia și Italia. Vodafone România investește 1 milion de euro pentru implementarea rețelei private academice 5G Standalone în cadrul proiectului. Prin 5G-SHARE vor fi dezvoltate și testate șapte aplicații inovatoare, inclusiv soluții de educație interactivă, realitate augmentată pentru industrie, comunicații securizate și tehnologii avansate de protecție a datelor. Investiția Vodafone în laboratorul de la Cluj și contribuția la proiectul 5G-SHARE sunt distincte, dar complementare. Ambele susțin dezvoltarea cercetării și colaborarea dintre universități și industrie.

Foto: Vodafone

Despre AIRi@UTCN

Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială al Universității Tehnice din Cluj-Napoca este dedicat cercetării avansate, inovării și transferului tehnologic. Cele 33 de laboratoare specializate sunt găzduite într-o clădire de aproximativ 14.000 de metri pătrați. Institutul încurajează colaborarea dintre universități, companii și comunitatea științifică în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor emergente.

Despre Vodafone

everyone.connected

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa.

Deservim aproximativ 380 de milioane de clienți de servicii mobile și broadband. Operăm rețele în 17 țări, avem investiții în alte patru și parteneri în peste 40 de țări. Folosim capacitatea a peste 70 de sisteme de cabluri submarine, care formează coloana vertebrală a internetului. Dezvoltăm și un nou serviciu de comunicații prin satelit direct către dispozitive mobile, pentru a conecta zonele fără acoperire. Operăm una dintre cele mai mari platforme IoT din lume, cu peste 260 de milioane de conexiuni la nivel global. De asemenea, furnizăm servicii financiare pentru aproximativ 108 milioane de clienți din opt țări africane și gestionăm mai multe tranzacții decât orice alt furnizor.

Din adâncul apelor până la stele, misiunea Vodafone este să conecteze pe toată lumea. Pentru mai multe informații, vizitați www.vodafone.com, urmăriți-ne pe X la @VodafoneGroup sau conectați-vă cu noi pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/vodafone.