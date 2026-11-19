Pictura „Châtaigniers en fleurs” („Castani în floare”), realizată de Vincent van Gogh, a fost adjudecată pentru 190,4 milioane de dolari la o licitaţie organizată miercuri, la New York, de casa Sotheby's. Preţul depăşeşte cu mult recordul anterior pentru o lucrare a celebrului pictor, de 117,2 milioane de dolari, stabilit în 2022.

Pictura „Châtaigniers en fleurs” („Castani în floare”), realizată de Vincent van Gogh, Foto: sothebys.com

Vânzarea a avut loc după ce, cu doar câteva ore înainte de licitaţie, a fost soluţionat un litigiu privind provenienţa tabloului. Moştenitorii familiei Fischer, foştii proprietari germani ai lucrării, susţineau că aceasta ar fi putut fi vândută sub constrângere, în contextul persecuţiilor din perioada ascensiunii regimului nazist, notează The Guardian.

Tabloul, evaluat înaintea licitaţiei la aproximativ 180 de milioane de dolari, face parte din colecţia Blaquier-Arrieta. Nu a fost anunţată imediat identitatea cumpărătorului.

Pictată în 1890, în ultimele două luni din viaţa artistului, lucrarea este considerată de Sotheby's una dintre cele mai importante creaţii din acea perioadă care se mai află în proprietate privată.

Casa de licitaţii a confirmat că disputa dintre familia Blaquier-Arrieta şi moştenitorii familiei Fischer a fost încheiată printr-un acord.

„Recunoscând istoria complexă a tabloului din perioada nazistă, precum şi suferinţele îndurate de familia Fischer în timpul Holocaustului, cele două familii au ajuns la o soluţie reciproc satisfăcătoare, iar lucrarea va fi vândută în conformitate cu înţelegerea lor”, a transmis Sotheby's.

Potrivit informaţiilor prezentate de casa de licitaţii, Samuel Fischer, un cunoscut editor german, a cumpărat pictura în 1909. După moartea sa, în 1934, lucrarea a rămas în familie.

Tabloul fusese lăsat în custodia lui Paul Cassirer, la Amsterdam, în 1932 sau 1933, iar în 1936 a ajuns în posesia lui Henriette şi Marcel Kapferer, la Paris. Ulterior, a trecut prin alte patru proprietăţi, înainte de a fi cumpărat de familia Blaquier în 1975.

Aceasta a păstrat pictura mai bine de 50 de ani, până la vânzarea de miercuri.