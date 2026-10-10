Un cardiolog demontează mitul suplimentelor pentru colesterol: „Ce sună bine și ce funcționează sunt două lucruri diferite”

Tot mai multe persoane aleg suplimentele alimentare în locul medicamentelor pentru scăderea colesterolului, convinse că produsele naturale sunt mai sigure. Un studiu realizat la Cleveland Clinic și publicat în Journal of the American College of Cardiology a comparat efectele unei statine în doză mică cu cele ale mai multor suplimente promovate pentru sănătatea inimii. Rezultatele au fost comentate de medicul cardiolog Alexandru Covaciu, care atrage atenția că un produs prezentat drept natural nu este neapărat și eficient.

Un cardiolog demontează mitul suplimentelor pentru colesterol. Foto: Shutterstock

„Domnule doctor, nu vreau statină, iau ceva natural pentru colesterol. Usturoi, omega-3, drojdie roșie de orez... merge și așa, nu?”, este întrebarea pe care medicul spune că o aude tot mai des în cabinet.

Cardiologul explică faptul că teama de medicamente și încrederea în produsele naturale îi pot determina pe unii pacienți să renunțe la tratamentele recomandate, fără să înțeleagă pe deplin riscurile.

„O înțeleg: «natural» sună mai sigur, iar «medicament» sună a ceva de care vrei să scapi. Doar că, atunci când vorbim de colesterol, ce sună bine și ce funcționează sunt două lucruri foarte diferite”, a scris Alexandru Covaciu într-o postare pe Facebook.

Statina a redus colesterolul LDL cu aproape 38%

Studiul SPORT, realizat la Cleveland Clinic, a inclus aproape 200 de persoane cu risc cardiovascular crescut. Timp de 28 de zile, participanții au primit fie rosuvastatină în doză de 5 mg, fie un placebo, fie unul dintre suplimentele analizate.

Printre produsele testate s-au numărat uleiul de pește, scorțișoara, usturoiul, turmericul, sterolii vegetali și drojdia roșie de orez.

Potrivit rezultatelor prezentate de cardiolog, rosuvastatina a redus colesterolul LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, cu aproape 38%. În schimb, niciunul dintre suplimentele analizate nu a obținut o reducere semnificativă a LDL-ului comparativ cu placebo. În grupul care a primit usturoi s-a observat chiar o ușoară creștere a acestui tip de colesterol.

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Un alt aspect evidențiat de studiu a fost frecvența efectelor adverse. Potrivit medicului, acestea au fost la fel de rare în grupurile analizate, inclusiv în cel care a primit statina.

Rezultatele trebuie însă interpretate în contextul cercetării: studiul a fost de scurtă durată și a evaluat anumite suplimente și o anumită doză de rosuvastatină. El nu stabilește că toate suplimentele sunt inutile în orice situație, dar arată că produsele testate nu au oferit beneficiile așteptate pentru scăderea LDL-ului.

De ce nu sunt suplimentele echivalente cu medicamentele

Unul dintre motivele pentru care produsele comercializate ca suplimente nu pot fi considerate automat înlocuitori ai medicamentelor este diferența dintre cerințele de autorizare și control.

„Pentru că un supliment nu trece prin aceleași verificări ca un medicament. Nu ai garanția dozei, a purității sau a eficienței”, explică Alexandru Covaciu.

Medicul atrage atenția și asupra drojdiei roșii de orez, promovată uneori ca alternativă naturală la statine. Aceasta poate conține monacolină K, o substanță cu structură chimică identică lovastatinei, un medicament din aceeași clasă. Cantitatea prezentă în suplimente poate varia, iar faptul că un produs este natural nu înseamnă că este lipsit de riscuri sau de interacțiuni cu alte medicamente.

În același timp, alimentația echilibrată, activitatea fizică și renunțarea la fumat rămân măsuri importante pentru reducerea riscului cardiovascular. Ele pot completa tratamentul recomandat, dar nu înlocuiesc automat medicația atunci când aceasta este necesară.

Colesterolul LDL ridicat poate contribui la formarea plăcilor de aterom pe pereții arterelor, proces care crește riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral. Problema este că aceste modificări pot evolua mult timp fără simptome evidente.

De aceea, înlocuirea unui tratament eficient cu suplimente care nu reduc suficient colesterolul poate lăsa riscul cardiovascular necontrolat.

„Dar când riscul cardiovascular e crescut, o capsulă cumpărată din reclamă nu ține locul unui tratament dovedit. Și, mai grav, poate da un fals sentiment de siguranță, timp în care plăcile de aterom continuă să crească în tăcere”, avertizează medicul.

Alexandru Covaciu le recomandă pacienților să discute cu medicul înainte de a renunța la statine sau de a le înlocui cu suplimente alimentare.

„Deci înainte să înlocuiești tratamentul cu un supliment, întreabă-ți medicul. Nu te judecă nimeni, dar ai dreptul să știi ce funcționează cu adevărat”, a transmis cardiologul.