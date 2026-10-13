Mai puțin timp cu pregătirile, mai multă plăcere la gătit: 4 gadgeturi de bucătărie care îți pot simplifica rutina. Ce merită să ai în casă?

Gătitul acasă poate deveni mai simplu atunci când ai la îndemână aparatele potrivite. De la pregătirea ingredientelor până la păstrarea alimentelor proaspete, gadgeturile potrivite te pot ajuta să economisești timp și să-ți organizezi mai bine activitățile din bucătărie. Dar cum îți dai seama ce merită cu adevărat să cumperi și ce aparat riscă să rămână uitat într-un dulap?

EDITOR’S CHOICE 2026 – VERSATILITY PICK · KITCHEN GADGET Robot de bucătărie multifuncțional – Starlyf Chef Tony Un singur aparat, mai multe posibilități. O alegere editorială pentru versatilitatea funcțiilor și libertatea de a explora noi moduri de a găti. Vezi prețul și alte detalii

Mai multă ușurință în bucătărie nu înseamnă neapărat mai multe aparate, ci alegerea celor care răspund nevoilor tale de zi cu zi. Dacă, însă, îți place să descoperi electrocasnice practice sau cauți idei pentru a-ți echipa bucătăria, de această dată am selectat și reunit pentru tine, într-un singur ghid de shopping online, patru produse din categorii diferite: un aparat de vidat alimente, un robot de bucătărie multifuncțional, un storcător de fructe și legume cu funcție de auto-curățare și o tigaie ceramică multifuncțională.

Descoperă ce oferă fiecare, cui i se potrivește și ce detalii merită să verifici înainte de a comanda, pentru a face o alegere informată.

De la focul de lemne la gadgeturile de bucătărie, bucuria mesei în familie rămâne aceeași Foto: Daciana Stoica/Ghidul Cumpărătorului Adevărul

EDITOR’S CHOICE 2026: Cel mai versatil gadget pentru bucătărie

Dintre cele patru gadgeturi selectate pentru acest ghid, robot de bucătărie multifuncțional – Starlyf Chef Tony se remarcă prin diversitatea funcțiilor care permit realizarea mai multor operațiuni cu un singur aparat. Pe baza acestei combinații de funcționalități declarate de producător, îi acordăm distincția Editor’s Choice 2026 – Best Versatility.

De la tocarea și mixarea ingredientelor până la încălzire și gătire, inclusiv la aburi, robotul oferă mai multe posibilități de preparare. Cele 10 trepte de viteză, reglarea temperaturii și programele prestabilite îl fac o opțiune interesantă pentru cei care vor să experimenteze rețete diferite fără să folosească mai multe aparate.

Foto: MultiLady Mai multe funcții, mai multe idei: un robot de bucătărie pentru rețete variate

Dacă preferi însă un produs mai simplu, dedicat mai multor metode de gătire într-un singur vas, Omni Pan – tigaie ceramică multifuncțională merită luată în considerare. Aceasta permite prăjirea, sotarea, fierberea și gătirea la aburi, fără să ofere însă funcțiile de procesare a ingredientelor specifice unui robot de bucătărie.

Descoperă în continuare cele patru gadgeturi pentru bucătărie, caracteristicile fiecăruia și detaliile care merită verificate înainte de cumpărare.

De la aparate de vidat la tigăi multifuncționale: cum am ales gadgeturile pentru bucătărie de pe MultiLady

Pentru realizarea acestei selecții, am urmărit produse pentru bucătărie care răspund unor nevoi practice și pot contribui la simplificarea activităților de zi cu zi. Am ales de pe platforma MultiLady patru tipuri de gadgeturi cu funcții diferite, de la conservarea alimentelor și pregătirea ingredientelor până la obținerea sucurilor proaspete și gătitul într-un vas multifuncțional.

Nu alegem gadgeturi de dragul tehnologiei, ci pentru ceea ce ne ajută să facem în bucătărie Foto: Daciana Stoica/Ghidul Cumpărătorului Adevărul

În evaluarea informațiilor disponibile despre fiecare produs, am avut în vedere funcțiile declarate de producător, caracteristicile tehnice prezentate, accesoriile incluse și utilitatea acestora în activitățile obișnuite din bucătărie. Am luat în considerare și aspectele practice care pot influența decizia de cumpărare, precum cerințele de curățare și întreținere, compatibilitatea cu alte echipamente și necesitatea unor consumabile suplimentare, acolo unde este cazul.

Am urmărit să evidențiem atât avantajele potențiale ale fiecărui produs, cât și detaliile care merită verificate înainte de achiziție. Informațiile sunt organizate astfel încât să poți înțelege mai ușor ce oferă fiecare model, căror nevoi li se potrivește și ce aspecte merită să analizezi înainte de a lua o decizie.

Dacă dorești să aprofundezi o anumită categorie, poți consulta și ghidurile noastre dedicate altor aparate de bucătărie și electrocasnice, în care analizăm separat caracteristicile relevante pentru fiecare tip de produs.

Această selecție are rol informativ și nu reprezintă un clasament rezultat în urma unor teste comparative independente. Alegerea potrivită depinde de obiceiurile tale, de spațiul disponibil în bucătărie, de funcțiile de care ai nevoie și de bugetul pe care dorești să îl aloci.

Foto: MultiLady Ardei umpluți și tocăniță: preparate pentru care poți folosi un robot de bucătărie multifuncțional

4 gadgeturi pentru bucătărie: ce oferă și ce să verifici înainte de cumpărare

Pornind de la criteriile de selecție prezentate mai sus, am ales patru produse destinate unor activități diferite din bucătărie, de la păstrarea alimentelor și prepararea rețetelor până la obținerea sucurilor proaspete și gătitul de zi cu zi.

Pentru fiecare produs, vei găsi o prezentare a principalelor caracteristici, a avantajelor pe care le poate oferi în utilizarea obișnuită și a aspectelor pe care este bine să le verifici înainte de cumpărare. Am urmărit să evidențiem atât funcțiile declarate de producător, cât și detaliile practice care te pot ajuta să apreciezi dacă produsul corespunde nevoilor tale.

Fiecare rubrică include și o casetă tehnică, în care sunt reunite denumirea produsului, informațiile esențiale și linkul afiliat către pagina acestuia. Prin accesarea linkului, poți consulta prețul afișat la momentul vizitei, disponibilitatea și celelalte informații comerciale oferite de magazin, precum și opțiunile de comandă online. Prețurile nu sunt menționate în articol, deoarece se pot modifica.

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Recomandările au rol informativ și sunt concepute pentru a te ajuta să compari funcțiile și utilitatea produselor înainte de a lua o decizie.

Însă, am separat această componentă de prezentarea produselor, pentru ca tu să poți analiza caracteristicile și utilitatea fiecăruia înainte de a decide dacă dorești să îl cumperi.

Scopul ghidului nu este să îți spună că ai nevoie de toate aceste produse, ci să te ajute să descoperi ce oferă fiecare și să alegi informat, în funcție de felul în care gătești și de nevoile bucătăriei tale.

1. Aparat de vidat cu funcție Pulse și tăietor de pungi: păstrează alimentele proaspete mai mult timp

Un aparat de vidat poate fi util dacă obișnuiești să cumperi alimente în cantități mai mari, să pregătești ingredientele în avans sau să organizezi mai eficient spațiul din frigider și congelator. Modelul de aparat de vidat alimente disponibil la MultiLady include funcții dedicate atât vidării automate, cât și controlului manual al procesului, pentru o utilizare adaptată, diferitelor tipuri de alimente.

SMART FOOD PRESERVATION Aparat de vidat cu tăietor de folie încorporat Cu o putere de vidare de până la –80 kPa, funcții automate de vidare și sigilare, moduri Dry/Moist și Pulse, acest aparat permite adaptarea procesului la diferite tipuri de alimente. Include un tăietor de folie, permite utilizarea pungilor cu lățimea de până la 30 cm și dispune de un furtun pentru vidare externă și de un accesoriu pentru sticle compatibile. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să îl iei în considerare: Unul dintre avantajele unui aparat de vidat este posibilitatea de a organiza mai ușor alimentele pe porții și de a le depozita în funcție de nevoile familiei. Îndepărtarea aerului și sigilarea pungilor pot contribui la păstrarea calității alimentelor pentru mai mult timp, în condiții adecvate de depozitare. Funcția Pulse este utilă atunci când vrei să controlezi manual procesul de vidare, în special în cazul alimentelor delicate. În plus, setările pentru alimente uscate sau umede și funcția separată de sigilare oferă mai multă flexibilitate în utilizarea aparatului. Tăietorul încorporat permite pregătirea pungilor direct din rolă, la dimensiunea dorită. Iar posibilitatea de vidare externă poate fi un avantaj pentru cei care folosesc recipiente compatibile sau doresc să sigileze sticle cu ajutorul accesoriului dedicat.

Unul dintre avantajele unui aparat de vidat este posibilitatea de a organiza mai ușor alimentele pe porții și de a le depozita în funcție de nevoile familiei. Îndepărtarea aerului și sigilarea pungilor pot contribui la păstrarea calității alimentelor pentru mai mult timp, în condiții adecvate de depozitare. Funcția Pulse este utilă atunci când vrei să controlezi manual procesul de vidare, în special în cazul alimentelor delicate. În plus, setările pentru alimente uscate sau umede și funcția separată de sigilare oferă mai multă flexibilitate în utilizarea aparatului. Tăietorul încorporat permite pregătirea pungilor direct din rolă, la dimensiunea dorită. Iar posibilitatea de vidare externă poate fi un avantaj pentru cei care folosesc recipiente compatibile sau doresc să sigileze sticle cu ajutorul accesoriului dedicat. Cui i se potrivește: Aparatul de vidat cu tăietor de folie încorporat poate fi o alegere potrivită pentru persoanele care gătesc în avans, familiile care pregătesc porții pentru mai multe zile și cei care doresc să organizeze mai eficient alimentele în frigider sau congelator. Este important să ai în vedere și consumabilele necesare. Înainte de cumpărare, verifică dimensiunea pungilor, compatibilitatea acestora cu aparatul și instrucțiunile producătorului privind utilizarea și depozitarea alimentelor. Pentru utilizarea aparatului vei avea nevoie de pungi compatibile pentru vidare.

2. Robot de bucătărie multifuncțional: mai multe operațiuni, un singur aparat

Dacă îți dorești un aparat care să simplifice pregătirea meselor și să reducă numărul de ustensile folosite, Chef Tony Kitchen Robot by Starlyf este o opțiune de luat în considerare. Datorită funcțiilor de preparare și gătire, acesta poate fi utilizat pentru o varietate de rețete, de la supe și sosuri până la preparate din carne, legume și deserturi.

MULTIFUNCTIONAL COOKING Robot de bucătărie multifuncțional – Starlyf Chef Tony Cu patru programe prestabilite, 10 trepte de viteză și funcție Quick Pulse, robotul permite tocarea, mixarea, încălzirea și gătirea ingredientelor, inclusiv la aburi, iar temperatura poate fi reglată între 30 și 100° C. Bolul din oțel inoxidabil, panoul digital de control și temporizatorul reglabil până la 99 de minute completează funcționalitățile aparatului. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să îl iei în considerare: Principalul avantaj al unui robot de bucătărie multifuncțional este posibilitatea de a realiza mai multe operațiuni cu același aparat. În funcție de rețetă, poți pregăti ingrediente tocate, amestecuri omogene, supe cremă, sosuri sau preparate care necesită încălzire și gătire. Cele patru programe prestabilite sunt concepute pentru tipuri diferite de preparare: Slow Cook pentru gătire lentă, Multi Chef pentru supe cu bucăți de ingrediente și preparate într-un singur vas, Power Chef pentru tocarea și mixarea ingredientelor, respectiv Steam pentru gătirea la aburi. Aceste opțiuni pot simplifica alegerea setărilor atunci când pregătești rețete variate. Un alt aspect util este posibilitatea de a ajusta manual parametrii de preparare. Astfel, poți adapta viteza, temperatura și durata de funcționare în funcție de rețetă și de consistența dorită. Robotul dispune și de un sistem de siguranță care împiedică pornirea atunci când capacul nu este închis corespunzător. În plus, aplicația Chef Tony pentru iOS și Android oferă o resursă suplimentară pentru cei care caută inspirație culinară și idei de preparate. Înainte de achiziție, merită să verifici capacitatea utilă a bolului, accesoriile incluse și instrucțiunile de curățare. Gândește-te și la tipurile de rețete pe care le pregătești cel mai des: un aparat multifuncțional este mai ușor de justificat atunci când folosești în mod regulat mai multe dintre funcțiile sale.

Principalul avantaj al unui robot de bucătărie multifuncțional este posibilitatea de a realiza mai multe operațiuni cu același aparat. În funcție de rețetă, poți pregăti ingrediente tocate, amestecuri omogene, supe cremă, sosuri sau preparate care necesită încălzire și gătire. Cele patru programe prestabilite sunt concepute pentru tipuri diferite de preparare: Slow Cook pentru gătire lentă, Multi Chef pentru supe cu bucăți de ingrediente și preparate într-un singur vas, Power Chef pentru tocarea și mixarea ingredientelor, respectiv Steam pentru gătirea la aburi. Aceste opțiuni pot simplifica alegerea setărilor atunci când pregătești rețete variate. Un alt aspect util este posibilitatea de a ajusta manual parametrii de preparare. Astfel, poți adapta viteza, temperatura și durata de funcționare în funcție de rețetă și de consistența dorită. Robotul dispune și de un sistem de siguranță care împiedică pornirea atunci când capacul nu este închis corespunzător. În plus, aplicația Chef Tony pentru iOS și Android oferă o resursă suplimentară pentru cei care caută inspirație culinară și idei de preparate. Înainte de achiziție, merită să verifici capacitatea utilă a bolului, accesoriile incluse și instrucțiunile de curățare. Gândește-te și la tipurile de rețete pe care le pregătești cel mai des: un aparat multifuncțional este mai ușor de justificat atunci când folosești în mod regulat mai multe dintre funcțiile sale. Cui i se potrivește: Robot de bucătărie multifuncțional - Starlyf Chef Tony Kitchen Robot poate fi potrivit persoanelor care gătesc frecvent, celor care vor să experimenteze rețete noi și celor care preferă să realizeze mai multe operațiuni cu un singur aparat. Poate fi o opțiune interesantă și pentru cei care vor să exploreze metode diferite de preparare, inclusiv gătirea lentă și gătirea la aburi. Totuși, înainte de cumpărare, este bine să compari funcțiile disponibile cu nevoile tale reale și cu spațiul pe care îl ai la dispoziție în bucătărie.

3. Storcător cu auto-curățare: suc proaspăt, fără prea multă bătaie de cap la întreținere

Prepararea sucurilor acasă poate deveni un obicei plăcut, mai ales dacă îți dorești să incluzi mai des fructe și legume proaspete în alimentația zilnică. Modelul Self-Cleaning Juicer by Starlyf atrage atenția prin viteza declarată și prin funcția de auto-curățare, concepută pentru a simplifica întreținerea aparatului. În plus, producătorul precizează că storcătorul poate procesa fructe și legume întregi, fără a fi nevoie să le decojești sau să le tai în prealabil.

SELF-CLEANING JUICER Starlyf Self-Cleaning Juicer – storcător cu funcție de auto-curățare Aparatul are o viteză declarată de 14.000 RPM, este conceput pentru procesarea fructelor și legumelor întregi și include o funcție de auto-curățare activată prin apăsarea unui buton. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să îl iei în considerare: Unul dintre avantajele acestui model este posibilitatea de a reduce timpul necesar pregătirii ingredientelor. Procesarea fructelor și legumelor întregi poate simplifica rutina de preparare, în funcție de tipul și dimensiunea ingredientelor folosite. Astfel, poți pregăti mai ușor combinații diferite de fructe și legume, adaptate preferințelor tale. Funcția de auto-curățare reprezintă un alt element de luat în considerare, mai ales dacă intenționezi să folosești storcătorul în mod regulat. Totuși, este important să verifici ce presupune concret această funcție și dacă anumite componente necesită demontare și spălare manuală. Auto-curățarea nu înseamnă neapărat că întregul aparat poate fi igienizat fără intervenție suplimentară. Înainte de achiziție, merită să verifici și ce tipuri de fructe și legume sunt recomandate, care este capacitatea recipientelor și cum trebuie întreținute componentele. Aceste informații te vor ajuta să îți dai seama dacă modelul corespunde obiceiurilor tale și dacă este practic pentru utilizarea de zi cu zi.

Unul dintre avantajele acestui model este posibilitatea de a reduce timpul necesar pregătirii ingredientelor. Procesarea fructelor și legumelor întregi poate simplifica rutina de preparare, în funcție de tipul și dimensiunea ingredientelor folosite. Astfel, poți pregăti mai ușor combinații diferite de fructe și legume, adaptate preferințelor tale. Funcția de auto-curățare reprezintă un alt element de luat în considerare, mai ales dacă intenționezi să folosești storcătorul în mod regulat. Totuși, este important să verifici ce presupune concret această funcție și dacă anumite componente necesită demontare și spălare manuală. Auto-curățarea nu înseamnă neapărat că întregul aparat poate fi igienizat fără intervenție suplimentară. Înainte de achiziție, merită să verifici și ce tipuri de fructe și legume sunt recomandate, care este capacitatea recipientelor și cum trebuie întreținute componentele. Aceste informații te vor ajuta să îți dai seama dacă modelul corespunde obiceiurilor tale și dacă este practic pentru utilizarea de zi cu zi. Cui i se potrivește: Starlyf – storcător cu funcție de auto-curățare poate fi o opțiune de luat în considerare pentru persoanele care își doresc să includă mai des sucuri proaspăt preparate în rutina lor și caută un aparat care să simplifice atât pregătirea ingredientelor, cât și curățarea de după utilizare. Poate fi potrivit celor care experimentează cu diferite combinații de fructe și legume, dar și celor care preferă să reducă timpul dedicat activităților din bucătărie. Înainte de cumpărare, este bine să compari funcțiile aparatului cu nevoile tale reale și să verifici cerințele de întreținere.

4. Tigaie ceramică multifuncțională: mai multă versatilitate în fiecare zi, mai multe metode de gătire

Dacă îți dorești un vas de gătit pe care să îl folosești pentru mai multe tipuri de preparate, Omni Pan poate fi o opțiune interesantă pentru bucătăria ta. Tigaia ceramică multifuncțională este concepută pentru prăjire, sotare, fierbere, gătire la abur și gătire lentă, iar mânerul detașabil permite transferul de pe plită în cuptor, în funcție de preparat.

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ALL-IN-ONE COOKWARE Omni Pan – tigaie ceramică multifuncțională, gri închis Tigaia are un corp din aluminiu turnat, cu încălzire rapidă și distribuție uniformă a căldurii, precum și un înveliș ceramic antiaderent fără PFOA și PTFE. Este compatibilă cu toate tipurile de plite și include un capac pentru scurgerea lichidelor, un coș din oțel inoxidabil, o spatulă din silicon și un clește rezistent la căldură. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să o iei în considerare: Principalul avantaj al unei tigăi all-in-one este posibilitatea de a pregăti diferite feluri de mâncare folosind același vas. Poți să o utilizezi pentru a sota legume, a rumeni ingrediente, a fierbe diverse preparate sau a găti la abur, în funcție de rețetă. Această versatilitate poate fi utilă mai ales atunci când vrei să simplifici procesul de gătire și să reduci numărul vaselor folosite. Învelișul ceramic antiaderent este un alt aspect de luat în considerare, deoarece permite gătirea cu mai puțină grăsime și poate facilita curățarea după utilizare. Pentru a păstra suprafața în stare bună, este recomandat să respecți instrucțiunile producătorului privind ustensilele potrivite, temperaturile și metodele de întreținere. Un element practic este mânerul detașabil, care permite mutarea tigăii de pe plită în cuptor, dacă sunt respectate limitele de utilizare indicate de producător. Capacul cu sistem de scurgere și coșul din oțel inoxidabil adaugă posibilități suplimentare de utilizare, inclusiv pentru prepararea la abur. Înainte de cumpărare, verifică dimensiunile vasului, condițiile de folosire în cuptor și instrucțiunile de curățare, pentru a te asigura că se potrivește spațiului și obiceiurilor tale din bucătărie.

Principalul avantaj al unei tigăi all-in-one este posibilitatea de a pregăti diferite feluri de mâncare folosind același vas. Poți să o utilizezi pentru a sota legume, a rumeni ingrediente, a fierbe diverse preparate sau a găti la abur, în funcție de rețetă. Această versatilitate poate fi utilă mai ales atunci când vrei să simplifici procesul de gătire și să reduci numărul vaselor folosite. Învelișul ceramic antiaderent este un alt aspect de luat în considerare, deoarece permite gătirea cu mai puțină grăsime și poate facilita curățarea după utilizare. Pentru a păstra suprafața în stare bună, este recomandat să respecți instrucțiunile producătorului privind ustensilele potrivite, temperaturile și metodele de întreținere. Un element practic este mânerul detașabil, care permite mutarea tigăii de pe plită în cuptor, dacă sunt respectate limitele de utilizare indicate de producător. Capacul cu sistem de scurgere și coșul din oțel inoxidabil adaugă posibilități suplimentare de utilizare, inclusiv pentru prepararea la abur. Înainte de cumpărare, verifică dimensiunile vasului, condițiile de folosire în cuptor și instrucțiunile de curățare, pentru a te asigura că se potrivește spațiului și obiceiurilor tale din bucătărie. Cui i se potrivește: Omni Pan – tigaie ceramică multifuncțională poate fi potrivită persoanelor care gătesc frecvent și își doresc un vas versatil pentru preparate variate, de la legume sotate și mâncăruri fierte până la rețete la abur. Poate fi o alegere practică și pentru cei care apreciază accesoriile incluse și posibilitatea de a transfera vasul de pe plită în cuptor. Înainte de achiziție, merită să te gândești la tipurile de preparate pe care le gătești cel mai des și să verifici dacă dimensiunile și funcțiile tigăii corespund nevoilor tale.

Ce gadget pentru bucătărie merită să alegi?

Nu este necesar să cumperi toate cele patru produse recomandate în acest ghid pentru a avea o bucătărie funcțională. Alegerea potrivită depinde de obiceiurile tale, de preparatele pe care le gătești și de activitățile pe care vrei să le simplifici.

Dacă te interesează organizarea și păstrarea alimentelor, analizează aparatul de vidat și ia în calcul și costul consumabilelor necesare. Dacă îți place să pregătești rețete diverse, verifică funcțiile robotului de bucătărie, capacitatea bolului și accesoriile incluse. Pentru sucuri preparate acasă, compară funcțiile storcătorului și cerințele de curățare, iar dacă gătești frecvent la plită, asigură-te că tigaia multifuncțională este compatibilă cu echipamentul tău și potrivită pentru preparatele preferate.

Înainte de a lua o decizie, verifică și costurile de utilizare, eventualele accesorii suplimentare, garanția și condițiile de retur. Un produs poate fi cu adevărat util atunci când funcțiile sale corespund nevoilor tale reale, nu doar atunci când are multe opțiuni.

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Cele patru produse prezentate răspund unor nevoi diferite: păstrarea alimentelor, pregătirea preparatelor, obținerea sucurilor proaspete și gătitul de zi cu zi. În loc să alegi exclusiv în funcție de preț sau de numărul de funcții, gândește-te la activitățile pe care le faci cel mai des în bucătărie și la ceea ce ți-ar face rutina mai simplă.

Vrei să descoperi mai multe despre unul dintre aceste produse? Accesează linkul din caseta tehnică aferentă, consultă specificațiile complete și verifică prețul și disponibilitatea afișate în momentul vizitei. Înainte de a comanda, asigură-te că produsul corespunde cerințelor tale și că ai verificat condițiile de livrare, garanție și retur.

Dacă vrei să începi cu un singur gadget, identifică mai întâi activitatea pe care dorești să o simplifici, apoi alege produsul care răspunde cel mai bine acestei nevoi. O alegere informată te poate ajuta să investești mai eficient în lucrurile pe care le folosești cu adevărat.