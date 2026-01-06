Harta optimismului financiar în România: unde trăiesc cei mai încrezători români

Pe măsură ce costul vieții crește, definiția bunăstării financiare se schimbă. Deși se confruntă cu majorări ale taxelor, incertitudine economică și austeritate, 3 din 5 români (58%) se declară optimiști în legătură cu situația lor financiară.

Cei mai mulți dintre românii încrezători (27%) spun că iau deja măsuri pentru a-și proteja banii, în 2026, prin economii sau investiții, în timp ce 15% iau în calcul să își caute un job mai bine plătit sau să își dezvolte noi competențe.

Pe de altă parte, cei mai mulți dintre respondenții siguri pe situația lor financiară sunt cei din generația Z (18-28 de ani), cu 32% rată de răspuns, se arată într-un studiu realizat de Revolut și Dyata. Potrivit acestuia, cei din generația X (45-60 de ani) se declară cel mai puțin mulțumiți de situația actuală (9%), în condițiile în care sunt și generația activă cu cele mai mari presiuni sociale (familie, vârf de carieră profesională, responsabilități multiple). Milenialii (29-44 de ani) sunt cei mai proactivi și caută noi modalități de a investi și economisi (31%), spre deosebire de Boomeri (27%) care sunt cei mai stresați de situația lor financiară, anul viitor, dar și cei care sunt foarte confuzi în legătură cu aceasta (18%).

Unde trăiesc cei mai optimiști români

Același studiu arată că există diferențe semnificative de abordare a stabilității financiare pentru anul viitor și din perspectiva poziționării geografice.

Cei mai optimiști în privința capacității lor financiare, în 2026, sunt românii din nord-vestul țării și cei din sudul țării (Muntenia), cu 20%. Cei mai prevăzători și care iau măsuri de economisire sau investesc sunt cei din sud-estul țării (Dobrogea - 33%). Cei care leagă într-o măsură mai mare schimbarea locului de muncă de creșterea optimismului financiar sunt românii din sud-vest (Oltenia - 20%). Cea mai mare rată de nesiguranță față de situația financiară în 2026 se înregistrează în rândul respondenților din vestul țării (26%).

Ce obiective financiare au pentru 2026

Aproape o treime dintre respondenții la studiu (34%) menționează că, în 2026, își doresc, în primul rând, să înceapă să ia decizii financiare mai inteligente, în timp ce 23% își propun să își dezvolte activele financiare. 17% și-au setat ca obiectiv să iasă mai puțin în oraș, 14% să renunțe să mai urmeze trendurile la modă în social media, 9% să își schimbe locul de muncă pentru unul mai bine plătit.

Bărbații înclină mai degrabă spre optimizarea investițiilor și economiilor (25%) și spre reducerea cheltuielilor cu socializarea (19%), în timp ce femeile sunt mai dispuse să fie atente cu deciziile financiare (35%) sau să schimbe locul de muncă (10%).

Și generațiile se raportează diferit la obiectivele financiare pentru anul viitor. Generația Z este pe prima poziție la intenția de a schimba locul de muncă (15%), milenialii au ca principal obiectiv să economisească și să investească mai mult (30%), cei din generația Boomers (peste 61 de ani) vor să fie mai calculați și mai atenți la banii lor (41%), generația X să reducă din cheltuielile cu socializarea și mesele în oraș (19%).

Studiul arată, de asemenea, că obiectivele financiare sunt abordate diferit și în funcție de regiunea din care provin respondenții. Cei din vestul țării au ca țintă în 2026 o schimbare a locului de muncă pentru a câștiga mai bine (11%) și obținerea de fonduri suplimentare din reducerea cheltuielilor de socializare (24%). Respondenții din sud-vestul țării (Oltenia) au ca prioritate să economisească și să investească mai mult (30%) și să se lase mai puțin influențați de tendințele la modă în social media (18%). Cei din sudul țării (Muntenia) și-au propus ca obiectiv să fie mult mai atenți cu banii (39%),

Citește și: Tinerii români preferă conturile de economii și aurul în detrimentul proprietății imobiliare

De la speculație la investiții documentate

În privința investițiilor, studiul arată că românii își doresc să perfecționeze obiceiurile de investiții în anul următor. Tendința este de a se îndepărta de speculații și să treacă la investiții pe termen lung, axate pe obiective. Un aspect încurajator este dat de reducerea percepției că există un decalaj de încredere în investiții între sexe. 39% dintre respondenți consideră că femeile sunt cel puțin la fel de pricepute la investiții ca și bărbații. Datele interne Revolut susțin concluziile. În octombrie 2025, numărul femeilor din România care au investit cu Revolut a crescut cu 25% față de 17% pentru bărbați, iar suma totală investită de femei a crescut cu 87% pentru acestea, față de 67% pentru bărbați.

„Asistăm la o maturizare a pieței locale, cei interesați de investiții făcând tranziția de la speculații la investiții documentate. În timp ce 32% dintre români menționează lipsa fondurilor, iar 21% consideră că nu au informațiile necesare pentru a începe să investească”, comentează Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Atitudinea față de investiții

• 32% dintre români se plâng că nu dețin suficiente fonduri suplimentare peste nevoile cotidiene pentru a investi;

• 21% nu au suficiente informații și cunoștințe;

• 19% se tem de pierderea banilor investiți;

• 10% nu au un obiectiv clar 10% spun că nimic nu îi oprește

• 9% nu se simt motivați să investească.

• 39% dintre respondenți consideră că femeile sunt cel puțin la fel de pricepute ca bărbații în a investi. Cei care susțin contrariul - 33%.

Controlul asupra bugetului personal:

• 43% dintre respondenți ar vrea să fie mai disciplinați (autocontrol);

• 33% să fie mai educați financiar ca să își țină finanțele sub control;

• 23% să folosească instrumente digitale care să îi ajute cu servicii diverse (investiții, economii);

• 17% sprijin din partea familiei, apropiaților pentru a-și gestiona mai bine banii.

Obiective financiare pentru 2026:

• 34% dintre respondenți vor să fie mai atenți și mai inteligenți cu deciziile lor financiare

• 23% vor să învețe să-și sporească averea/ activele financiare

• 22% să reducă din cheltuieli (mai puțin cele legate de copii)

• 17% să cheltuiască mai puțin cu ieșirile în oraș

• 15% să reducă din cheltuieli (mai puțin cele turistice)

• 14% să se lase mai puțin influențați de trendurile promovate prin social media