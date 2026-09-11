Horoscop sâmbătă, 12 septembrie. Racii trebuie să fie atenți la sănătate, iar Fecioarele la situațiile de la locul de muncă

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 12 septembrie.

Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Vă puneți pe voi pe primul plan. Apucați-vă de un nou hobby sau de o activitate care să vă dezvolte talentele.

Sănătate - Gândiți și analizați prea mult evenimentele. Vă concentrați pe detalii și asta vă poate obosi.

Bani - Lucrați la creșterea nivelului de securitate, la tot ce înseamnă fundație și afaceri domestice.

Taur

Iubire - Acceptați îndrumare de la persoane mai tinere din familie. O replică poate fi răspunsul pe care îl căutați.

Sănătate - Vă încărcați bateriile prin momente de intimitate petrecute cu cei dragi în căminul cald.

Bani - Treceți peste starea de inerție și aveți încredere că vă apropiați de finalizarea sarcinilor cu detalii mai repetitive.

Gemeni

Iubire - Apelați la umor pentru a detensiona discuțiile delicate. Spuneți ce aveți pe suflet, dar atenție la comunicare!

Sănătate - Apelați la soluții mai extreme. Țineți o zi de post sau un regim mai drastic pentru a aprecia altfel hrana.

Bani - Faceți un plan și discutați cu șefii. Prezentați-vă viziunea asupra poziției personale și a recompenselor.

Rac

Iubire - Oferiți libertate partenerului. Să vă păstrați individualitatea și preferințele unice e important.

Sănătate - Aveți unele crize de stomac sau pe sistemul osos. Nu alergați la trusa de pastile, dar controlați dieta.

Bani - Puteți pierde mici obiecte care să vă producă dezamăgire și frustrare. Plus timp pierdut în căutări.

Leu

Iubire - Dacă nu vă simțiți bine cu cineva, luați o pauză de la acea relație o perioadă. Detașarea vă face să gândiți mai limpede.

Sănătate - Sensibilitatea e crescută, la fel impulsivitatea și faceți lucruri care vin la pachet cu suprasolicitare musculară sau alergii.

Bani - Protejați-vă emoțional, pentru a evita situația de a merge la cumpărături ca terapie.

Fecioară

Iubire - Vreți să păreți relaxat și deschis, spuneți Da activităților care vă sperie și vă blochează.

Sănătate - Problemele dentare vă dau ritmul cotidian peste cap. Programați-vă la un consult.

Bani - Asumați-vă doar sarcinile individuale și nu săriți în ajutor colegilor decât în măsura timpului rămas disponibil.

Citește mai departe pe Click!

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.