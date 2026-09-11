 Horoscop sâmbătă, 12 septembrie. Racii trebuie să fie atenți la sănătate, iar Fecioarele la situațiile de la locul de muncă | adevarul.ro
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Horoscop sâmbătă, 12 septembrie. Racii trebuie să fie atenți la sănătate, iar Fecioarele la situațiile de la locul de muncă

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 12 septembrie.

horoscop 13 19 iunie webp
Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Vă puneți pe voi pe primul plan. Apucați-vă de un nou hobby sau de o activitate care să vă dezvolte talentele.

Sănătate - Gândiți și analizați prea mult evenimentele. Vă concentrați pe detalii și asta vă poate obosi.

Bani - Lucrați la creșterea nivelului de securitate, la tot ce înseamnă fundație și afaceri domestice.

Taur 

Iubire - Acceptați îndrumare de la persoane mai tinere din familie. O replică poate fi răspunsul pe care îl căutați.

Sănătate - Vă încărcați bateriile prin momente de intimitate petrecute cu cei dragi în căminul cald.

Bani - Treceți peste starea de inerție și aveți încredere că vă apropiați de finalizarea sarcinilor cu detalii mai repetitive.

Gemeni

Iubire - Apelați la umor pentru a detensiona discuțiile delicate. Spuneți ce aveți pe suflet, dar atenție la comunicare!

Sănătate - Apelați la soluții mai extreme. Țineți o zi de post sau un regim mai drastic pentru a aprecia altfel hrana.

Bani - Faceți un plan și discutați cu șefii. Prezentați-vă viziunea asupra poziției personale și a recompenselor.

Rac

Iubire - Oferiți libertate partenerului. Să vă păstrați individualitatea și preferințele unice e important.

Sănătate - Aveți unele crize de stomac sau pe sistemul osos. Nu alergați la trusa de pastile, dar controlați dieta.

Bani - Puteți pierde mici obiecte care să vă producă dezamăgire și frustrare. Plus timp pierdut în căutări.

Leu

Iubire - Dacă nu vă simțiți bine cu cineva, luați o pauză de la acea relație o perioadă. Detașarea vă face să gândiți mai limpede.

Sănătate - Sensibilitatea e crescută, la fel impulsivitatea și faceți lucruri care vin la pachet cu suprasolicitare musculară sau alergii.

Bani - Protejați-vă emoțional, pentru a evita situația de a merge la cumpărături ca terapie.

Fecioară

Iubire - Vreți să păreți relaxat și deschis, spuneți Da activităților care vă sperie și vă blochează.

Sănătate - Problemele dentare vă dau ritmul cotidian peste cap. Programați-vă la un consult.

Bani - Asumați-vă doar sarcinile individuale și nu săriți în ajutor colegilor decât în măsura timpului rămas disponibil.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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