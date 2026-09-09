 „Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor | adevarul.ro
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Video „Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor

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Un mecanic auto a devenit cunoscut pe rețelele sociale după ce a prezentat așa-numitul „schimb de ulei japonez”, o metodă care presupune două schimburi succesive de ulei și folosirea a două filtre. Clipurile sale au devenit virale.

Tyler Wesley a testat „metoda japoneză” pentru schimbarea uleiului.
Tyler Wesley a testat „metoda japoneză” pentru schimbarea uleiului. Foto: Tylerjohnwesley. Tik Tok

Un mecanic auto din Statele Unite a publicat pe pagina sa de TikTok o serie de clipuri care i-au adus notorietate în mediul online.

Acesta susține că a pus în practică așa-numita metodă japoneză de schimbare a uleiului, despre care afirmă că ar putea contribui la menținerea motorului într-o stare bună pentru un rulaj foarte mare. Procedura presupune două schimburi succesive de ulei și înlocuirea filtrului de două ori, însă eficiența ei nu este confirmată de recomandările oficiale ale constructorilor auto.

Mecanicul american Tyler Wesley spune că lucrează la mașini de aproximativ 20 de ani și că nu auzise nici el până recent de această tehnică. A descoperit-o pe rețelele sociale și a decis să o testeze pentru a vedea dacă rezultatele sunt într-adevăr vizibile.

Cum se face „schimbul de ulei japonez”

Metoda este mai laborioasă și mai costisitoare decât un schimb obișnuit de ulei. Procedura începe cu motorul încălzit. Se evacuează mai întâi uleiul uzat, apoi se adaugă o primă cantitate de ulei proaspăt, iar mașina este condusă pentru ca acesta să circule prin motor și, cel puțin teoretic, să ajute la desprinderea depunerilor și a impurităților.

Ulterior, acest ulei de clătire este evacuat complet, se montează un filtru nou, iar motorul este umplut iarăși cu ulei proaspăt. Mașina este condusă din nou, după care și acest al doilea rând de ulei este scos. Urmează montarea unui al doilea filtru nou și umplerea finală cu ulei proaspăt.

„Motivul pentru care încă o fac este pentru că mașinile la care a fost folosită această metoda au ajuns până la 600.000 de mile (n.r. aproximativ 965.000 de kilometri). Și nu vorbim aici despre motoare de top, ci despre motoare obișnuite, cu patru cilindri”, a spus Wesley într-unul dintre clipurile sale.

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Pentru a verifica rezultatele, Wesley a comparat uleiul evacuat după primul schimb cu cel scos după a doua rundă și cu uleiul proaspăt. În imaginile prezentate de acesta, și uleiul folosit pentru o perioadă foarte scurtă după primul schimb conținea încă particule și avea o culoare vizibil mai închisă decât lubrifiantul nou.

„Până acum am fost destul de sceptic, dar după ce am comparat uleiurile am început să cred că metoda japoneză ar putea avea totuși un rost. Acesta este uleiul de la primul schimb, foarte închis la culoare și murdar. Acesta este uleiul de la al doilea schimb și se pot vedea particule în el, iar aici avem uleiul proaspăt. Nu știu dacă merită să plătești 233 de dolari pentru un singur schimb de ulei, dar diferența se vede. Pare că metoda chiar curăță mai bine motorul. La început mi s-a părut ridicolă, dar am vrut să o testez și cred că am descoperit ceva interesant”, a concluzionat mecanicul.

Cât de reală este metoda „japoneză”

Publicația auto Motor1, specializată în știri și analize despre industria auto, a prezentat metoda prezentată de Wesley și a comparat-o cu recomandările obișnuite de întreținere. Specialiștii arată că unele principii ale metodei sunt deja cunoscute în service-uri: uleiul cald se evacuează mai ușor decât cel rece, iar lubrifianții moderni conțin detergenți și dispersanți care ajută la prevenirea depunerilor și la menținerea impurităților în suspensie.

Partea controversată este folosirea unei cantități de ulei proaspăt doar pentru o perioadă scurtă, înainte ca acesta să fie evacuat din nou. Motor1 notează că recomandările unor producători de lubrifianți sunt mai prudente în cazul motoarelor cu depuneri și avertizează că desprinderea bruscă a unei cantități mari de nămol poate crea probleme dacă impuritățile ajung să blocheze sita de aspirație a uleiului.

Publicația Motor1 arată că există puține dovezi că această procedură reprezintă într-adevăr o practică standard de întreținere folosită în Japonia. Recomandările oficiale ale constructorilor japonezi nu prevăd două schimburi succesive de ulei, iar Toyota avertizează inclusiv împotriva depășirii nivelului maxim indicat pe jojă, deoarece excesul de ulei poate afecta funcționarea motorului.

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