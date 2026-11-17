Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 18 noiembrie.

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Berbec

Iubire – Vă bucurați de companie și puteți chiar să oferiți mici cadouri surpriză. Un gest mic, din inimă, poate apropia oamenii. Lăsați-vă ghidați de intuiție și bucurați-vă de zâmbetele celor dragi.

Sănătate – Energia poate fi canalizată haotic. Inconștient, programul se modifică rapid, oboseala apare și e nevoie de pauză.

Bani – E important să mergeți la cumpărături cu cineva din anturaj. E mai obiectiv și cu ochi la detalii.

Taur

Iubire – Vorbiți despre ce vă supără și cereți să se facă unele transformări în comportamentul celorlalți.

Sănătate – Faceți exerciții pentru a vă spori flexibilitatea. Atenție la accidentări! Încălziți-vă corpul înainte de efort, evitați mișcările bruște!

Bani – Stabilitatea financiară vă calmează. Asta nu înseamnă că e momentul să risipiți ce ați agonisit.

Gemeni

Iubire – Puteți deveni un mic tiran față de prieteni sau partener. Gestionați-vă apucăturile!

Sănătate – Vă energizați prin compania celorlalți, în special a persoanelor mai tinere și mai pline de poftă de viață.

Bani – Cereți împrumuturi, dar e mai bine să fiți discret față de destinația banilor.

Rac

Iubire – Acționați în concordanță cu dorințele personale. Dacă faceți ce vor alții, la un moment dat apar nemulțumiri.

Sănătate – Zona capului e vulnerabilă. Atenție la lovituri accidentale sau la pusee de tensiune! În ultima variantă, recomand odihna.

Bani – Apar bani în contul partenerului și beneficiați de pe urma generozității acestuia.

Leu

Iubire – Faceți pe placul celor apropiați sau îi ajutați dacă au nevoie. În schimb, relația cu copilul nu-i așa de sinceră.

Sănătate – Ieșiți la alergat sau la un sport dinamic. Gândurile au nevoie de timp să se așeze.

Bani – Vi se fac propuneri de avansare în carieră, dar e nevoie să știți să coordonați proiecte și echipe mari.

Fecioară

Iubire – Nu aveți pretenții ca partenerul să fie original. Mulțumiți-i pentru seara planificată!

Sănătate – Evitați perioadele lungi de nemișcare. Încercați măcar la intervale regulate să faceți câțiva pași.

Bani – Folosiți toate pârghiile pe care le aveți la îndemână să convingeți, dar nu uitați că alegerea finală aparține șefului.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.