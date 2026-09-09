 Horoscop joi, 10 septembrie. O zodie se autosabotează, alți nativi se lovesc de lucruri neterminate | adevarul.ro
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Horoscop joi, 10 septembrie. O zodie se autosabotează, alți nativi se lovesc de lucruri neterminate

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 10 septembrie.

Horoscop joi, 10 septembrie.
Horoscop joi, 10 septembrie. Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Asociați-vă cu persoane care vă încurajează să visați la scară mare, și nu cu cei care, sub scuza realismului, vă descurajează.

Sănătate - Consumați hrană care să aibă efect de subțiere a sângelui, de stimulare a circulației venoase și să vă energizeze.

Bani - Evaluați unde ați ajuns și care sunt pașii următori pentru a evolua profesional. Orice înaintare pe scara profesională înseamnă și venit mai mare.

Taur

Iubire - Dacă aţi lăsat lucrurile neterminate, e bine să rememoraţi de ce aţi plecat din relaţie.

Sănătate - Nu lăsaţi pe ceilalţi să vă aglomereze programul şi să vă distragă. Păstraţi regimul.

Bani - Faceţi organizare de ansamblu. Nu mergeţi la cumpărături acum. Sunteţi mână largă.

Gemeni

Iubire - Vă ajută teatralitatea, simţul artistic. Intraţi uşor în diferite roluri şi cei din jur vă admiră umorul.

Sănătate - Când ritmul cotidian încetineşte, vă ocupaţi cu obiceiuri nesănătoase. Mâncaţi prea mult sau haotic.

Bani - Cheltuiţi în plus faţă de cât v-aţi propus. Daţi sume mici, dar în numeroase locaţii.

Rac

Iubire - Aveți de rezolvat unele tensiuni, dar aveți și ajutor. Știți cum să amortizați noi răbufniri și să stingeți conflictul.

Sănătate - Luați o pauză, citiți lecturi inspiraționale sau cărți care să vă ofere idei noi de dezvoltare personală.

Bani - Nu luați în calcul importanța unor detalii și realizați prea târziu că trebuia să le acordați mai mult timp.

Leu

Iubire - Fiți receptiv la emoțiile partenerului. Petreceți timp în intimitate și eventual în confortul căminului.

Sănătate - Îngrijorarea excesivă vă aduce dezavantaje. Vă panicați fără motive reale și vă autosabotați.

Bani - Îndrăzniți să vorbiți cu partenerul despre investiții din contul comun. El va fi mai practic.

Fecioara

Iubire - Reluaţi legătura cu prietenii din străinătate şi depănaţi amintiri.

Sănătate - Urcaţi-vă pe bicicleta medicinală dacă timpul o permite. Faceţi din sport o terapie distractivă.

Bani - Faceţi mediul din jur un loc mai armonios. Investiţi în brioşe pentru colegi, decoraţiuni pentru birou.

Citește continuarea pe Click!.

*Informațiile din acest articol nu au bază stiințifică.

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