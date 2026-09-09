Horoscop joi, 10 septembrie. O zodie se autosabotează, alți nativi se lovesc de lucruri neterminate

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 10 septembrie.

Horoscop joi, 10 septembrie. Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Asociați-vă cu persoane care vă încurajează să visați la scară mare, și nu cu cei care, sub scuza realismului, vă descurajează.

Sănătate - Consumați hrană care să aibă efect de subțiere a sângelui, de stimulare a circulației venoase și să vă energizeze.

Bani - Evaluați unde ați ajuns și care sunt pașii următori pentru a evolua profesional. Orice înaintare pe scara profesională înseamnă și venit mai mare.

Taur

Iubire - Dacă aţi lăsat lucrurile neterminate, e bine să rememoraţi de ce aţi plecat din relaţie.

Sănătate - Nu lăsaţi pe ceilalţi să vă aglomereze programul şi să vă distragă. Păstraţi regimul.

Bani - Faceţi organizare de ansamblu. Nu mergeţi la cumpărături acum. Sunteţi mână largă.

Gemeni

Iubire - Vă ajută teatralitatea, simţul artistic. Intraţi uşor în diferite roluri şi cei din jur vă admiră umorul.

Sănătate - Când ritmul cotidian încetineşte, vă ocupaţi cu obiceiuri nesănătoase. Mâncaţi prea mult sau haotic.

Bani - Cheltuiţi în plus faţă de cât v-aţi propus. Daţi sume mici, dar în numeroase locaţii.

Rac

Iubire - Aveți de rezolvat unele tensiuni, dar aveți și ajutor. Știți cum să amortizați noi răbufniri și să stingeți conflictul.

Sănătate - Luați o pauză, citiți lecturi inspiraționale sau cărți care să vă ofere idei noi de dezvoltare personală.

Bani - Nu luați în calcul importanța unor detalii și realizați prea târziu că trebuia să le acordați mai mult timp.

Leu

Iubire - Fiți receptiv la emoțiile partenerului. Petreceți timp în intimitate și eventual în confortul căminului.

Sănătate - Îngrijorarea excesivă vă aduce dezavantaje. Vă panicați fără motive reale și vă autosabotați.

Bani - Îndrăzniți să vorbiți cu partenerul despre investiții din contul comun. El va fi mai practic.

Fecioara

Iubire - Reluaţi legătura cu prietenii din străinătate şi depănaţi amintiri.

Sănătate - Urcaţi-vă pe bicicleta medicinală dacă timpul o permite. Faceţi din sport o terapie distractivă.

Bani - Faceţi mediul din jur un loc mai armonios. Investiţi în brioşe pentru colegi, decoraţiuni pentru birou.

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*Informațiile din acest articol nu au bază stiințifică.