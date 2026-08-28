Horoscop sâmbătă, 29 august. Zi cu oportunități și schimbări pentru unele zodii. Cine riscă să piardă bani din neatenție

Ziua de sâmbătă, 29 august, aduce situații neprevăzute pentru unele zodii, noi oportunități în plan sentimental și recomandări de prudență pentru cei care au de făcut alegeri financiare, potrivit Lorinei, astrologul Click!.

Foto: webp

Berbec

Iubire - Vă adaptați ușor la oamenii pe care abia îi cunoașteți, și deschiderea vă ajută să cunoașteți persoane frumoase.

Sănătate - Vezica biliară vă provoacă și vă încetinește ritmul alert cu care erați obișnuit.

Bani - Fiți realist, urmați structura cunoscută pentru a nu deranja pe cei superiori ierarhic.

Taur

Iubire - Cedați autoritatea celorlalți. Forțele ambientale, vremea, anturajul vă influențează și vă schimbă programul.

Sănătate - Vă caracterizează optimismul, energia și vă atingeți rapid obiectivele de pe listă. Sunteți în formă.

Bani - Faceți ce considerați pentru a vă spori influența în mediul profesional.

Gemeni

Iubire - Referitor la pregătirile pentru schimbările din cămin vă agasează prin discuțiile care vi se par interminabile.

Sănătate - Sistemul respirator vă cere să suplimentați vitamina C sau să vă feriți de lucruri care ar putea irita zona gâtului.

Bani - Nu luați foarte mulți bani cu voi. Din neatenție puteți uita portmoneul sau chiar să plătiți în plus față de preț.

Rac

Iubire - Schimbați locul, schimbați și norocul. E singura variantă să vă întâlniți alesul inimii.

Sănătate - Nu înghițiți pastile după cum vă recomandă vecina! Mergeți la medic dacă e cazul.

Bani - Părăsiți starea de hibernare și căutați să lucrați din greu la locul de muncă.

Leu

Iubire - Revizuiţi cuvintele. Comunicarea nu e punctul forte şi vă defavorizează nerăbdarea cu ceilalţi.

Sănătate - Sunteţi supravegheat. Presiunea pentru rezultate de la dietă sau terapia urmată vă stresează mai mult decât să vă motiveze.

Bani - Nu vă expuneţi planurile. Reanalizaţi-le şi eventual faceţi rezervări pentru unele obiecte fără să încheiaţi contracte.

Fecioară

Iubire - Vindecarea de relațiile care au devenit toxice se face cu discuții serioase și voință de eliberare.

Sănătate - Asumați-vă riscuri, faceți încercări cu alimente noi dar nu suprasolicitați fizicul.

Bani - Faceți-o pe detectivul. Stabiliți motivațiile colegilor și cine are obiective comune cu ale echipei.

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* Informațiile din acest articol nu au bază științifică.