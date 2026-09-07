 Horoscop marți, 8 septembrie. O întâlnire surpriză schimbă planurile unei zodii | adevarul.ro
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Horoscop marți, 8 septembrie. O întâlnire surpriză schimbă planurile unei zodii

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Ziua de marți, 8 septembrie, vine cu surprize pentru mai multe zodii. O întâlnire neașteptată poate schimba perspectiva asupra viitorului pentru un nativ, în timp ce alții se confruntă cu tensiuni în relații, schimbări importante sau decizii care le pot bugetul.

Horoscop FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Vă ocupați mintea cu telefoane, cu planificarea programului personal și al celor dragi. Doar că lipsește spontaneitatea.

Sănătate - Mental, sunteți la cotă maximă. Verificați să rezistați fizic la ritmul autoimpus și la toate sarcinile propuse.

Bani - Comunicați ușor și rezolvați mult mai rapid situațiile cu potențial de conflict.

Taur

Iubire - Unele prietenii și relații afective trec prin restructurări, și nu suportați prea ușor răcirea unor legături pe care le credeați indestructibile.

Sănătate - Vă simțiți neînțeles. Încercați să nu vă plângeți verbal, ci să stați mai mult cu voi. Vedeți rădăcina disconfortului.

Bani - Acționați prudent, fără să vă lăsați afectat de ce se întâmplă în jur. Ocupați-vă de sarcinile personal prioritare.

Gemeni

Iubire - Ocupaţi-vă de cineva din familie care are nevoie de sprijin. Să puneţi familia peste nevoile individuale, asta vă ajută.

Sănătate - Vă detaşaţi ajutând pe altcineva şi nu mai aveţi timp pentru a vă autoanaliza.

Bani - Faceţi un plan şi o evaluare a resurselor pe care fiecare membru al familiei e dispus să le pună la comun.

Rac

Iubire - Energia celorlaţi este puternică, magnetizantă şi vă ia cu valul. Atenție cui vă predați puterea!

Sănătate - Trebuie să scoateţi ce e mai bun din orice simptom neplăcut. Mintea este instrumentul cel mai puternic.

Bani - Viaţa interioară determină profitul exterior. Cu cât sunteți mai echilibrați, cu atât luați decizii mai productive.

Leu

Iubire - Relațiile trec la următorul nivel. Fiți optimist și pregătit cu răspunsul potrivit.

Sănătate - Sunteți indecis, dar deschiși la cooperarea cu antrenorul de la sală, cu nutriționistul. Acceptați sfaturi.

Bani - Vă dedicați muncii, sarcinilor cotidiene. Nu neglijați totuși să ajutați dacă puteți.

Fecioară

Iubire - Faceți un cât de mic gest de afectivitate pentru partener sau cei dragi. Răsplata va depăși prețul.

Sănătate - Dați sută la sută atenție persoanei proprii. Fiți organizat și nu neglijați tratamentele.

Bani - Calitatea muncii vă garantează prelungirea contractelor sau atragerea de noi colaboratori.

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* Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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