Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Haine negre ca noi: 3 trucuri geniale simple pentru spălare fără dungi și culoare intensă ce durează – ce nu știi despre ținutele preferate

0
0
Publicat:

Spălatul hainelor negre sau foarte închise pare o sarcină banală, însă micile detalii fac toată diferența. Chiar și după spălări atent făcute, adesea apar dungile albicioase sau culorile par să se stingă. Begoña Pérez, influenceră și specialistă în organizarea și întreținerea gospodăriei din Spania, explică în rubrica sa de întreținere a textilelor cum poți evita aceste probleme folosind doar trei pași simpli și ingrediente naturale pe care le ai deja în casă.

Un tricou negru proaspăt scos din mașina de spălat Foto iStock
3 trucuri geniale te învață cum să păstrezi culoarea închisă a hainelor pentru mult timp iStock

Pe parcursul articolului vei descoperi cum spălarea pe dos protejează materialul și culoarea, cum oțetul și sarea pot fixa pigmentul și preveni depunerile de detergent, dar și cum uscarea și călcatul corect contribuie la menținerea intensității hainelor tale preferate. Respectând aceste trucuri simple, tricourile, blugii sau puloverele negre, gri sau bleumarin vor rămâne vibrante și elegante mult timp, fără urme inestetice și fără efort suplimentar. Practic, aceste secrete prelungesc viața țesăturilor și ajută la menținerea culorilor ca noi pentru mai mult timp.

Pașii esențiali pentru spălarea corectă a hainelor închise la culoare

În această săptămână, la rubrica de gospodărie a lui „La Ordenatriz”, întrebarea cititorilor a fost clară: „Cum pot spăla hainele închise la culoare? De fiecare dată rămân dungi albicioase pe pantaloni și arată ciudat”.

Specialista în domeniu, Begoña Pérez, a venit cu o soluție rapidă și eficientă. Ea a explicat că este normal ca hainele negre sau foarte închise (în special blugii) să capete uneori urme gri-albicioase după spălarea rufelor. Din fericire, problema se poate rezolva ușor — tot ce trebuie este să urmezi pașii corecți și să folosești trei ingrediente simple.

Soluția este, așadar, mai simplă decât pare, iar ingredientele necesare le ai, cel mai probabil, deja acasă.

1. Întoarce hainele negre pe dos pentru a păstra culoarea

„Hainele închise la culoare trebuie introduse în mașina de spălat întotdeauna pe dos”, recomandă Begoña Pérez. Astfel, partea vizibilă a materialului este mai bine protejată. În multe cazuri, dungile albicioase sunt doar urme de detergent rămase la suprafață, iar spălarea pe dos ajută la evitarea lor. În plus, această metodă previne frecarea directă a fibrelor, care duce la tocirea materialului și estomparea culorii.

2. Oțet pentru haine negre: păstrează culoarea și elimină reziduurile

Toarnă două pahare de oțet de curățenie direct în tambur. Acesta acționează ca un balsam natural: înmoaie țesătura, elimină reziduurile de detergent și fixează culoarea. Important: nu folosi balsam clasic la hainele negre sau foarte închise — în timp, acesta poate deteriora fibrele și poate diminua intensitatea culorii.

3. Sare pentru haine negre: fixarea culorii și prevenirea dungilor

Sarea are un efect dublu: ajută la menținerea pigmentului și împiedică depunerile de detergent. După ce o adaugi peste haine, pune detergentul obișnuit și selectează un ciclu de 90 de minute la o temperatură maximă de 30°C.

Ultimul detaliu esențial: nu usca niciodată hainele închise la soare. Razele UV sunt principalul inamic al culorii, estompând-o chiar și după câteva expuneri.

Rezultatul? Haine negre și intense mai mult timp, fără urme inestetice și fără mirosuri neplăcute — doar un aspect curat și proaspăt, cu zero efort.

Haine negre și închise la culoare: trucuri pentru a le păstra ca noi

Cu aceste trei sfaturi simple, hainele tale închise la culoare își vor păstra aspectul impecabil mai mult timp, iar tricoul tău negru preferat va arăta ca nou chiar și după ani de purtare. Uită de soluțiile complicate sau de vopselele textile pentru reîmprospătarea culorii: întreținerea corectă este tot ce ai nevoie.

  • Truc bonus: dacă ai o piesă nouă pe care urmează să o speli pentru prima dată, las-o să stea 30 de minute înmuiată într-un amestec de apă cu oțet și sare. Acest pas simplu ajută la fixarea culorii și previne decolorarea la spălările următoare. 
  • La călcat, nu uita: întoarce mereu hainele pe dos înainte de a trece fierul peste ele. În felul acesta, culoarea rămâne intensă, iar materialul își păstrează textura originală.   

Respectând acești pași, aceste metode simple, hainele tale negre, gri sau bleumarin vor rămâne vibrante și elegante, spălare după spălare — fără urme, fără decolorări, fără griji.

Aplicând acești pași simpli de spălare și întreținere, hainele tale negre sau închise la culoare vor rămâne ca noi mai mult timp, fără dungi albicioase sau pierdere de pigment. În acest mod, cu aceste trucuri uluitoare și ingrediente naturale, fără chimicale, îți vei păstra culorile intense și aspectul impecabil al tricourilor, blugilor sau puloverelor preferate, chiar și după numeroase spălări.

Stil de viață

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
