 Când se face revizia centralei termice de apartament. Cât costă și ce verificări sunt obligatorii | adevarul.ro
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Când se face revizia centralei termice de apartament. Cât costă și ce verificări sunt obligatorii

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Odată cu apropierea sezonului rece, proprietarii de apartamente care au centrale termice trebuie să verifice dacă instalația este pregătită pentru lunile în care va funcționa intens. Revizia centralei este recomandată periodic, iar verificarea tehnică obligatorie are un termen distinct și trebuie realizată de personal autorizat.

Un instalator verifică centrala de apartament
Revizia centralei și verificările tehnice ale instalației de gaze trebuie efectuate periodic Foto: arhivă

Revizia centralei termice este o operațiune de întreținere prin care sunt verificate starea aparatului, funcționarea componentelor și parametrii de lucru. În funcție de model și de starea centralei, pot fi realizate operațiuni de curățare, reglare și înlocuire a unor componente uzate.

Pentru proprietari, perioada dinaintea începerii sezonului rece este un moment potrivit pentru această operațiune. Centrala urmează să fie folosită mai multe ore pe zi, iar eventualele probleme pot fi identificate înainte ca temperaturile să scadă.

Este recomandat ca întreținerea să fie realizată conform indicațiilor producătorului. În cazul multor modele, verificarea anuală este o practică uzuală, însă intervalul concret trebuie consultat în manualul aparatului.

Revizia de întreținere nu trebuie confundată cu verificarea tehnică periodică. Pentru aparatele consumatoare de combustibili cu puteri nominale de până la 400 kW, verificarea tehnică periodică se efectuează la un interval de doi ani, potrivit prescripției tehnice ISCIR PT A1-2010.

Verificarea centralei și verificarea instalației de gaze sunt lucruri diferite

Proprietarii trebuie să țină cont că există mai multe operațiuni distincte, cu termene și cerințe diferite.

  • Revizia de întreținere a centralei: este recomandată periodic, conform instrucțiunilor producătorului, pentru menținerea aparatului în stare bună de funcționare.
  • Verificarea tehnică periodică a centralei: se efectuează la fiecare doi ani, prin personal autorizat pentru această activitate.
  • Verificarea instalației de gaze naturale: este obligatorie la maximum doi ani și se realizează printr-un operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
  • Revizia tehnică a instalației de gaze: este obligatorie la maximum zece ani, precum și în anumite situații speciale, inclusiv după o întrerupere a utilizării instalației pentru mai mult de șase luni sau după un eveniment care ar fi putut să o afecteze.

Termenele pentru instalația de gaze sunt prevăzute de procedurile ANRE. Aceste verificări nu înlocuiesc întreținerea și verificarea tehnică a centralei propriu-zise. 

Cine poate face verificarea tehnică

Pentru verificarea tehnică periodică a centralei trebuie apelat personal autorizat pentru efectuarea acestei operațiuni. În cazul instalației de gaze, proprietarul trebuie să contracteze un operator economic autorizat de ANRE, de tipul corespunzător lucrării.

Pentru revizia de întreținere, este recomandat să fie ales un service autorizat pentru marca și modelul centralei, mai ales atunci când sunt necesare reglaje, curățări sau înlocuirea unor componente.

Documentele aferente verificărilor trebuie păstrate de proprietar, pentru a putea fi consultate la nevoie și pentru a urmări termenele următoarelor operațiuni.

Ce se verifică în timpul reviziei centralei

Operațiunile diferă în funcție de tipul și modelul aparatului, însă pot include verificarea:

  • arzătorului și a schimbătorului de căldură;
  • presiunii și funcționării circuitului de încălzire;
  • evacuării gazelor arse;
  • etanșeității și conexiunilor;
  • sistemelor de siguranță și de control;
  • parametrilor de funcționare ai centralei.

Dacă sunt identificate probleme, acestea pot necesita lucrări suplimentare față de costul reviziei. Proprietarul ar trebui să solicite explicații privind defecțiunile constatate și un deviz înainte de aprobarea reparațiilor suplimentare.

Cât costă o centrală termică în 2025 și cum o alegi fără greșeală

Cât costă revizia unei centrale termice

Prețul diferă în funcție de oraș, firma aleasă, tipul centralei și operațiunile incluse. Pentru București, tarifele disponibile în 2026 indică un nivel orientativ de aproximativ 300–500 de lei pentru o revizie, în timp ce unele servicii sunt tarifate separat dacă includ deplasarea sau operațiuni suplimentare.

Există și oferte concrete în București în care revizia este tarifată la 365 de lei, la care se adaugă 100 de lei pentru deplasare, rezultând un cost total de 465 de lei.

Verificarea tehnică periodică poate avea un tarif separat. Unele servicii disponibile în București indică valori de aproximativ 250–500 de lei pentru această operațiune, în funcție de lucrare și de ceea ce este inclus în preț.

Dacă revizia și verificarea tehnică sunt realizate împreună, costul total poate fi mai mare decât cel al unei simple revizii, iar eventualele piese sau reparații necesare se plătesc separat.

Înainte de programare, proprietarii ar trebui să verifice ce include tariful: revizia propriu-zisă, curățarea centralei, deplasarea, verificarea tehnică periodică și documentele eliberate după efectuarea operațiunilor.

Ce semne pot indica probleme la centrală

Unele simptome pot indica necesitatea unei verificări înainte de următoarea revizie programată. Printre acestea se numără:

  • centrala se oprește frecvent sau afișează coduri de eroare;
  • presiunea din instalație scade în mod repetat; 
  • caloriferele nu se încălzesc uniform;
  • apar zgomote neobișnuite în timpul funcționării;
  • consumul de gaz crește fără o explicație evidentă.

Aceste manifestări nu indică automat o defecțiune gravă, însă justifică solicitarea unui specialist. Proprietarii nu ar trebui să demonteze componentele centralei și nici să încerce să repare singuri instalația de gaz.

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Dacă este detectat miros de gaz, situația trebuie tratată ca o urgență: nu se acționează întrerupătoare și nu se folosesc flăcări deschise, se părăsește locuința și se apelează serviciul de urgență al distribuitorului de gaze sau 112, după caz.

De ce este importantă verificarea înainte de venirea iernii

În sezonul rece, o defecțiune a centralei poate însemna lipsa încălzirii și a apei calde exact în perioada în care echipamentul este solicitat cel mai mult. O verificare făcută din timp poate permite identificarea unor probleme și programarea reparațiilor înainte de scăderea accentuată a temperaturilor.

În plus, întreținerea corespunzătoare contribuie la funcționarea în condiții de siguranță și poate preveni agravarea unor defecțiuni.

Pentru proprietarii de apartamente, cel mai important este să urmărească separat termenele de întreținere și verificare ale centralei, precum și obligațiile privind instalația de gaze. Astfel, echipamentul poate fi pregătit pentru iarnă, iar intervențiile necesare pot fi planificate din timp.

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