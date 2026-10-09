Fructul pe care îl consumă în fiecare dimineață o femeie în vârstă de 101 ani. Ce alte obiceiuri are pentru o viață lungă: „Le ador”

O femeie care a împlinit 101 ani dezvăluie cinci obiceiuri simple care o ajută să se bucure de viață și la o vârstă înaintată. De-a lungul anilor, a învățat să privească lucrurile cu optimism, să nu se lase copleșită de probleme și să acorde importanță lucrurilor care îi aduc bucurie.

Natalie Groeger are 101 ani Foto: FB

Natalie Groeger, din Statele Unite, nu pretinde că a descoperit secretul longevității, dar are câteva obiceiuri pe care le-a păstrat de-a lungul vieții. Își începe diminețile cu afine, adoră ciocolata și slănina, iar dansul și jocurile de cărți fac parte din activitățile care îi aduc plăcere.

Femeia s-a născut în 1925, într-o casă din Brooklyn, New York. S-a căsătorit la 21 de ani și a lucrat ca operator de centrală telefonică, meserie pe care a îndrăgit-o cel mai mult. A fost căsătorită timp de 68 de ani și are doi copii, patru nepoți și șase strănepoți. În prezent, locuiește într-un centru rezidențial pentru persoane vârstnice.

Luna aceasta Natalie a împlinit 101 ani. Întrebată de jurnaliștii publicației TODAY.com care este secretul longevității sale, femeia a recunoscut că nu are un răspuns precis.

„Nu am nicio idee. Trebuie doar să fii foarte deschis la minte și să iei lucrurile așa cum vin. Atât. Trebuie să accepți viața și să te bucuri de ea”, spune Natalie Groeger.

Mănâncă afine în fiecare dimineață

Unul dintre obiceiurile alimentare ale lui Natalie este să își înceapă micul dejun cu afine, fructe apreciate pentru conținutul lor de antioxidanți și alți compuși benefici.

„Mănânc multe afine. Le ador”, mărturisește femeia.

Dieteticiana Samantha Cassetty consideră afinele unul dintre cele mai sănătoase fructe, datorită beneficiilor pe care le pot aduce organismului. Consumul lor a fost asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și diabet de tip 2, precum și cu îmbunătățirea anumitor funcții cognitive.

Adinele, bogate în antioxidanți Foto: Shuterstock

Natalie nu se limitează însă la afine. A fost întotdeauna o iubitoare de mere și consumă și avocado. Merele pot contribui la sănătatea inimii și a sistemului digestiv, în timp ce avocado conține grăsimi nesaturate și alți nutrienți importanți pentru organism.

„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier își îndeamnă colegii de breaslă să nu lase la preț: „La market, cât e prețul, atât plătește!”

Femeia nu urmează o dietă strictă și spune că mănâncă aproape orice. Deși alimentația sănătoasă este importantă, Natalie Groeger nu a renunțat la alimentele care îi plac. Printre preferatele sale se numără ciocolata, în special cea neagră, dar și slănina.

„Ador slănina. Probabil că n-ar trebui să mănânc slănină, dar o mănânc”, spune ea.

Micul dejun include frecvent două ouă prăjite, cu gălbenușul moale, slănină și o chiflă englezească.

Ciocolata neagră conține compuși proveniți din cacao care au fost studiați pentru potențialele efecte antiinflamatoare și pentru influența asupra tensiunii arteriale. Beneficiile depind însă de cantitatea consumată și de compoziția produsului.

Dansul, marea ei dragoste

Dansul a fost una dintre marile pasiuni ale lui Natalie Groeger. Femeia a iubit dansul de societate și chiar l-a învățat pe soțul ei să danseze. În fiecare duminică, după micul dejun, punea muzică pe discuri, iar cei doi dansau prin sufragerie și camera de zi.

Natalie își amintește și de perioada în care dansa la Brooklyn Academy of Music, pe când avea aproximativ 20 de ani.

„Mă simțeam ca o dansatoare din trupa Rockettes, pentru că îmi ridicam picioarele atât de sus. Dar acum nu mai pot face asta”, povestește ea.

Dansul poate contribui la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, a echilibrului și a coordonării. De asemenea, mișcarea pe muzică poate susține starea de spirit și oferă ocazia de a socializa, aspecte importante pentru persoanele în vârstă.

Mama lui Natalie a învățat-o să tricoteze când era copil, iar femeia a păstrat această pasiune cea mai mare parte a vieții. A realizat pături, căciuli și pulovere, renunțând la tricotat abia în urmă cu câțiva ani, din cauza unor probleme la mâini.

Activitățile creative pot contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării emoționale. Unele cercetări au arătat că activități precum croșetatul îi pot ajuta pe oameni să se simtă mai calmi și mai fericiți.

Natalie se relaxează și jucând solitaire pe iPad sau Canasta, un joc de cărți pe care îl practică împreună cu prietenii.

Jocurile de cărți și cele de societate pot contribui la menținerea funcțiilor cognitive la vârste înaintate. În plus, activitățile desfășurate alături de alte persoane oferă oportunități de socializare și pot reduce riscul izolării.

„Sunt genul de persoană care nu vorbește prea mult despre problemele sale, iar asta îmi face viața mai ușoară. Sunt o persoană fericită. Îmi place să râd și să glumesc. Obișnuiam să fiu o foarte bună povestitoare și să spun glume deocheate”, povestește centenara.