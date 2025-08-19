„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier își îndeamnă colegii de breaslă să nu lase la preț: „La market, cât e prețul, atât plătește!”

Crescătorii de oi se mobilizează în fața presiunii exercitate de consumatori, încercând să se convingă unul pe altul să nu mai lase din preț la insistențele cumpărătorilor și cer ca munca pe care o depun pentru a oferi produse tradiționale să fie apreciată la adevărata sa valoare.

Ioan Suciu, un cunoscut oier din Făgăraș, județul Brașov, a transmis colegilor de breaslă un mesaj prin care încearcă să-i convingă să nu își mai vândă produsele la prețuri mici, atunci când clienții se târguiesc pentru a obține mai ieftin marfa, fără a da dovadă că apreciază munca depusă, potrivit Agro Inteligența.

„Salutari ciobănași! Produsele tradiționale românești nu se negociază! Nu îți convine prețul, nu cumperi, nu se trezește în tine marele «negociator» să faci tu târg!”, a comentat Ioan Suciu pe un grup destinat oierilor.

„La market nu scoate unul o vorbă, cât e prețul, atât plătește!”

Crescătorul de ovine spune că prețurile la care oierii vând produsele tradiționale sunt deja mai scăzute decât în supermarketuri.

„La market nu scoate unul o vorbă, cât e prețul, atât plătește! Dacă kilogramul de telemea este 69,99 atât plătesc, la tine, oricât ar fi prețul de mic, tot să mai lași ceva! Plus la producători niciodată nu-i «farmacie», dacă două bucăți de telemea au 4,200 kilograme, îți lasă alea 200 de grame și face rotund 4 kg. La Kaufland nu ai să vezi așa ceva și nici nu comentează nimeni!”, a mai spus cunoscutul oier.

„Să «rupă» rândul la magazin, la aracet!”

Crescătorul de ovine estimează că, în scurt timp, hrana adevărată va fi la mare căutare și spune că atunci când prețurile vor exploda în magazine, șansa cumpărătorului va fi producătorul autohton.

„Deci, cine nu este mulțumit, pe poartă afară direct, să «rupă» rândul la magazin, la aracet! Nu vă mai lăsați călcați în picioare!”.