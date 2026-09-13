Wilhelm Sasnal, unul dintre cei mai importanți artiști polonezi, vorbește, într-un interviu exclusiv, despre comunism, inteligența artificială, autenticitate, responsabilitatea artistului și cancel culture, avertizând că avalanșa de imagini ne face „indiferenți față de realitate“.

"Oamenii încă au nevoie de pictură“, spune artistul polonez. Foto: Adevărul

Wilhelm Sasnal este unul dintre cei mai importanți artiști polonezi ai generației sale. A studiat mai întâi arhitectura, apoi pictura la Academia de Arte Frumoase din Cracovia și a devenit cunoscut atât prin pictură, cât și prin film, desen și benzi desenate. Cofondator al grupului Ładnie, Sasnal a transformat în artă imagini din viața cotidiană, presă, cinema și istorie, construind o operă aflată permanent între experiența personală și marile teme ale societății. Laureat al prestigiosului Vincent van Gogh Biennial Award, artistul continuă să apere pictura într-o epocă dominată de imaginile digitale și inteligența artificială. La Impact ’26, desfășurat la Poznań, în mai 2026, Wilhelm Sasnal s-a numărat printre artiștii invitați să reflecteze asupra felului în care arta se raportează la realitatea contemporană, într-o lume dominată de tehnologie, fluxuri uriașe de imagini și inteligență artificială.

În interviul acordat „Weekend Adevărul“, Sasnal vorbește despre copilăria petrecută în comunism, despre relația dintre prezență și absență, despre autenticitate și despre viitorul picturii, dar și despre responsabilitatea artistului într-o perioadă marcată de ascensiunea extremei drepte, conflicte politice și războaie culturale. Artistul discută, de asemenea, despre decizia controversată a juriului Bienalei de la Veneția și despre limitele cancel culture, pledând pentru contextualizarea operelor și nu pentru ștergerea lor din istorie.

„Weekend Adevărul“: V-ați născut la Tarnów, un oraș polonez cu o istorie foarte bogată și cu straturi succesive de memorie, iar copilăria s-a desfășurat în ultimii ani ai comunismului. În lucrările dumneavoastră apar frecvent imagini preluate din realitate, din fotografii, presă, film, dar și din propria experiență. Cât de mult se reflectă acest loc și această experiență a copilăriei în munca dumneavoastră, la nivel conștient?

Wilhelm Sasnal: Poate că nu este întotdeauna prezent, dar cred că, inconștient, foarte des strecor experiența mea de copil.

Când vorbiți despre copilăria din perioada comunistă, faceți o distincție importantă între sistemul politic în sine și realitatea cotidiană în care ați crescut. Ce au însemnat aceste imagini pentru dumneavoastră și cât de mult v-au rămas ele în memorie?

Da, nu este vorba despre sistem, ci mai degrabă despre situație, despre realitate, care nu neapărat a fost impusă de sistem. Nu a fost impusă în proporție de 100% de sistem. Era un amestec din toate. Așa că, în copilărie, nu pot spune că am suferit. Desigur, au fost momente care au lăsat cicatrici, cum ar fi cozile nesfârșite, magazinele goale și așa mai departe, dar acesta a fost, de fapt, principalul exemplu pentru mine, ca copil, despre modul în care se manifesta sistemul. Ca artist, mă raportez la prezență, pentru că este vizibilă, este materială, dar cred că există și o reflecție asupra absenței. Dar prezența poate fi și opusul absenței. Așa că este o unealtă cu două tăișuri.

Ex machina

Ați lucrat de-a lungul timpului cu imagini provenite din surse foarte diferite – fotografii personale, presă, film, muzică –, într-o perioadă în care fluxul de imagini era deja în continuă creștere. Astăzi, însă, acest flux este controlat tot mai mult de algoritmi, iar inteligența artificială produce și ea un volum uriaș de imagini. Cum vă raportați la această nouă realitate?

Din fericire, nu trebuie să mă confrunt cu asta. Nu sunt pe rețelele sociale. Sunt deconectat de acel potop de imagini, de comentarii. Încerc să îl controlez pentru sănătatea mea personală – și cred că nu este atât de dificil. Însă observ că oamenii devin pur și simplu total indiferenți față de realitate, din cauza numărului de imagini și a numărului de informații pe care le primesc, atât de des informații false, care îi fac indiferenți față de realitatea propriu-zisă.

Inteligența artificială poate genera imagini, texte, muzică și chiar forme vizuale care imită stiluri umane. În acest context există o dezbatere puternică despre viitorul creativității: dacă mașinile pot produce ceva care seamănă cu arta, mai putem vorbi despre creativitate ca despre o caracteristică strict umană? Poate inteligența artificială să înlocuiască vreodată creativitatea umană?

Desigur că nu. Niciodată! Îndrăznesc să spun că este o prostie. Cred că poate fi de ajutor, dar poate fi și periculoasă. Însă nu va înlocui ființa umană. Am învățat dintr-un interviu pe care l-am citit recent cu un psihiatru care spune că diferența crucială dintre inteligența artificială și om este că inteligența artificială nu are un corp. Când inteligența artificială este întrebată care este diferența crucială dintre inteligența artificială și gândirea umană, este lipsa corpului, mai degrabă lipsa întrupării. Noi suntem întruparea noastră. Așa că este foarte interesant, pentru că eu cred că este ceva diferit.

Wilhelm Sasnal, unul dintre cei mai importanți artiști polonezi ai generației sale Foto: Facebook

Am putea spune că inteligenței artificiale îi lipsește ceea ce am numi suflet?

Duce lipsă de suflet, da, dar suflet înseamnă religie. Nu aș include religia în asta. Poate că există o anumită spiritualitate, cu siguranță. Desigur, este ceva foarte complex: este corpul, este spiritualitatea, sunt multe altele. Iar inteligența artificială este previzibilă, în timp ce omul este imprevizibil. Asta îmi dă speranță pentru Homo sapiens. Să evolueze? Ei bine, poate nu să evolueze, dar să ne diferențiem ca specie.

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Natura, definiția autenticității

Dacă punem această discuție despre corp, spiritualitate și imprevizibilitatea omului în contrast cu lumea algoritmilor și a rețelelor sociale, ajungem inevitabil la întrebarea despre autenticitate. Într-o lume în care imaginile pot fi fabricate și informația poate fi manipulată, ce mai înseamnă pentru dumneavoastră ceva cu adevărat autentic?

Înseamnă relația cu oamenii, cu cei apropiați. Este și natura însăși! Să mergi în pădure, pe câmpuri, pajiști, la mare, la ocean, pe malul râului. Asta este real. Dacă știi să folosești cultura, cultura este reală. O parte din cultură este reală, nu cultura creată de inteligența artificială, ci creată de om. Asta este real. Dacă mă întrebi dacă pot da vreun indiciu, cu siguranță natura este cea mai importantă.

În primul rând sunteți pictor, chiar dacă lucrați și cu filmul și cu fotografia și ați folosit de-a lungul timpului imagini provenite din mass-media și pop-culture. Într-o epocă în care oamenii sunt bombardați zilnic cu milioane de imagini, ce putere mai poate avea o singură imagine? Ce poate face pictura în fața acestei avalanșe vizuale?

Are putere, fără îndoială. Pictura va supraviețui. Este o nevoie de bază a ființei umane de a exprima ceva cu mâinile și de a fi perceput de ochi. Și cred că, de fapt, datorită avalanșei de imagini există o șansă pentru pictură, pentru că pictura este ceva total diferit, este total opusul acestor imagini rapide, cu durată scurtă, de pe internet. Pentru a face pictură este nevoie de timp. Este despre emoții, despre gânduri. Aici o găsesc. Și, de asemenea, pictura, cu tradiția sa, este o continuitate a tradiției. Adică tradiția picturii în ulei pe pânză. Nu pentru a fi conservator, ci datorită acelui mediu, datorită istoriei sale, este foarte important să facem referire la el, să fim în dialog cu tradiția, cu istoria picturii. De aceea cred că oamenii încă au nevoie de pictură.

Responsabilitatea cetățenească a artistului

Ați crescut într-un regim comunist și ați trăit apoi transformările radicale ale societății poloneze și ale Europei. Astăzi asistăm din nou la ascensiunea extremei drepte și trăim într-o lume puternic polarizată politic. Într-un asemenea context, cât de mare este responsabilitatea artistului? Ar trebui arta să aibă un mesaj politic și artiștii să le vorbească oamenilor despre ceea ce se întâmplă în societate?

Este destul de complicat, pentru că nu toată lumea consideră arta un instrument pentru a transmite idei, pentru a vorbi despre politică. Cu toate acestea, cred că fiecare artist ar trebui să fie un cetățean implicat. Asta este sigur. Dar cred că arta poate fi un câmp al libertății, însă poate fi un câmp al iresponsabilității, poate fi un câmp al greșelilor. Cred că arta este un câmp al anarhismului. Dar cu siguranță, noi, ca cetățeni, ar trebui să fim implicați și ar trebui să fim cu adevărat responsabili pentru deciziile noastre în viața reală.

Bienala de la Veneția de anul acesta se va închide pe 22 noiembrie Foto: Unsplash

La Bienala de la Veneția de anul acesta, juriul internațional a demisionat în contextul controverselor legate de participarea Rusiei și Israelului, iar discuția a depășit rapid zona artistică și a ajuns la întrebarea dacă marile instituții culturale pot rămâne neutre în fața unor conflicte și a unor acuzații grave privind încălcarea drepturilor omului. Cum priviți această decizie a juriului?

Mi s-a părut scandalos faptul că pavilionul Rusiei a avut loc. Mi s-a părut extrem de arogant. Este ceva la care, cu siguranță, cineva trebuie să ofere un răspuns pe măsură – și au făcut-o. Înțeleg perfect. Fără îndoială. În acest caz, la Veneția, nu ar trebui să negociem cu acești oameni. Pavilionul rus a fost cu siguranță finanțat de acest guvern, a fost curatoriat de fiica unui fost KGB-ist (n.r. – Anastasia Karneeva, fiica lui Nikolai Volobuev, CEO al Rostec, companie care controlează o mare parte din industria de apărare, tehnologie și producție a Rusiei). Eu cred că artiștii care se înțeleg cu guverne precum cel rus sau israelian trebuie să înțeleagă că nu există loc pentru ei în dezbaterea internațională. Nu mă pot imagina dezbătând cu artiști pro-guvernul israelian sau pro-ruși. Îmi pare foarte rău pentru cei care nu sunt de acord cu această politică. Și pot să înțeleg cât de disperați sunt.

În acest context, credeți că artiștii au obligația morală de a lua atitudine împotriva unor astfel de politici și împotriva participării oficiale a unor state?

Da, cu siguranță. Existența unor astfel de pavilioane înseamnă violență, încălcarea standardelor umane. Pentru asta trebuie să luptăm, pentru umanitate. De asemenea, este o extensie a iluminismului, a ideii de umanism; umanitatea a absorbit toate națiunile, toți oamenii, indiferent de rasă. Aceste două țări au încălcat acest lucru.

În ultimii ani, cancel culture a devenit un instrument prin care societatea încearcă să răspundă unor comportamente sau idei considerate inacceptabile, inclusiv în cazul unor artiști și opere importante. Unde tragem însă linia între responsabilizarea cuiva pentru ceea ce a făcut și anularea lui? Putem condamna comportamentul artistului din viața personală fără să anulăm opera?

Cancel culture este un instrument foarte riscant. Aș spune că poate fi foarte brutală. Nu este cea mai bună soluție, pentru că împarte oamenii în grupuri. Aș fi atent cu această cultură a anulării. Într-o secundă, victima poate deveni asupritor și nu mai este o cale de întoarcere. Iar distrugerea unei opere nu repară nedreptatea pe care artistul ar fi putut să o fi comis în viața lui.