Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Video Victor Rebengiuc, premiat de Nicușor Dan. Șeful statului, de părere că „avem nevoie acută de modele”

Publicat:

Actorul Victor Rebengiuc a fost onorat de Asociaţia Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) cu Premiul România Europeană 2025. Președintele Nicușor Dan, care i-a acordat premiul, joi, 4 decembrie, a vorbit despre nevoia de modele reale pe care o are România.

„Este o mare onoare să fiu aici pentru a acorda acest premiu unei personalităţi a istoriei noastre contemporane. Noi, românii, avem boala de a transforma multe lucruri vii în şabloane: Eminescu, poetul nepereche, nu-l mai citeşte nimeni.

Cam aşa se întâmplă şi cu democraţia şi cu Europa, care a devenit un şablon. Luăm nişte bani europeni şi nu trebuie să spunem nimic. Nu e deloc aşa. Europa este un organism viu, cu dubiile şi dezbaterile ei. E bine sau nu e bine că am mers prea departe cu politica de mediu şi asta ne-a afectat competitivitatea.

Eu cred că dacă vrem ca România să conteze în UE trebuie să ne racordăm la temele pe care acest organism viu le are, şi de asta e important ca o Asociaţie cum este cea care organizează manifestaţia aceasta să existe şi să provoace dezbateri despre Europa”, a declarat Nicuşor Dan la ceremonia care a avut loc de la Ateneul Român.

Despre relaţia cu filmul, Nicuşor Dan a mărturisit că „Pădurea spânzuraţilor” „este un film pe care nu mai am curajul să-l văd a doua oară”.

„Emoţia pe care am trăit-o când l-am văzut a fost aşa de puternică. Mi-e teamă că văzându-l a doua oară o stric. Am estimat că cel mai bun film este «Reconstituirea». Domnul Rebengiuc nu a jucat acolo.

După reflecţie, cred că «Moromeţii» este cel mai bun film, pentru că este o formă de universalitate pe care cred că niciunul dintre celelalte filme româneşti nu le-a găsit”.

„Avem nevoie acută de modele. Fără discuţie, domnul Rebengiuc este un model”

De asemenea, președintele apreciază la Victor Rebengiuc că este dedicat și onest față de rolurile sale, că întotdeauna există o tensiune între actor și personaj, și că succesul lui nu l-a făcut să se lase comod; el continuă să muncească și să își asume responsabil fiecare rol pe care îl interpretează.

Victor Rebengiuc/FOTO: Mediafax
Victor Rebengiuc/FOTO: Mediafax

„Un lucru şi mai important, în opinia mea, este responsabilitatea faţă de societate. Pentru că nimic nu este mai simplu în relaţia cu societatea decât să-ţi faci meseria şi să ignori toate celelalte. N-am fost rector la UNATC. Ca rector la UNATC, este o formă de responsabilitate pe care îl doresc ca cât mai mulţi români să şi-o asume, să reuşească să facă pasul într-o zonă socială care nu este neapărat profesia pentru care s-au pregătit.

Domnul Rebengiuc a făcut asta în anii 90. Director la Teatrul Bulandra, aici ştiu, fiind în subordinea Primăriei, ştiu cât de dificil este să fii director de Teatru şi cât îţi ia din potenţialul creator. Şi, mai mult decât atât, a-ţi asuma o opinie în spaţiul public. Din nou, ce poate fi mai simplu, eşti un actor de succes, toată lumea te apreciază, dar în momentul în care spui nişte lucruri, îţi asumi să spui nişte adevăruri, şi toată lumea, presa începe să te critice, nu e tocmai uşor, dar dacă noi vrem ca societatea asta să se dezvolte, trebuie să avem curajul să spunem ceea ce credem despre societatea noastră pentru ca să reuşit să o însănătoşim”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan transmite că trăim vremuri în care reperele morale sunt puse în discuție și avem nevoie de modele. El consideră că Victor Rebengiuc este un model. 

„Cred că noi avem nevoie de modele nişte oameni vii, cu dubiile lor, cu slăbiciunile lor. Mi-ar plăcea să vedem aceste modele vii să le vedem mai des în studiourile de televiziune, pentru că, din păcate, în momentul ăsta la 90% dintre oamenii care apar ştiu ce o să spună înainte să deschidă gura.

Dacă vrem să avem o dezbatere între noi, cred că trebuie să ea trebuie să fie reală, cu oameni reali. Dacă puteţi face acest lucru, eu ca cetăţean, în această societate, aş fi foarte fericit”, a fost apelul preşedintelui către presă.

