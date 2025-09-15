search
Luni, 15 Septembrie 2025
Îndrăgitul actor Victor Rebengiuc a anunțat luni, 15 septembrie, că a decis să se retragă de pe scena teatrului românesc, după o carieră impresionantă de 70 de ani.

Actorul Victor Rebengiuc FOTO: Arhivă, Adevărul
Actorul Victor Rebengiuc FOTO: Arhivă, Adevărul

Victor Rebengiuc are 92 de ani. Luni, 15 septembrie, marele actor a anunțat că nu va mai interpreta rolul André în spectacolul „Tatăl”, montat la Teatrul „Bulandra”, la aproape trei ani de la premieră. „Adio, Andre!”, a scris Victor Rebengiuc vineri pe Facebook. 

Actorul a vorbit pentru Click! despre decizia luată:

„Nu știu ce se va întâmpla cu acest spectacol, care mi-a fost foarte drag, eu nu mai joc. Nu mai pot, am 92 de ani. Radu Beligan a jucat până pe la 97 de ani, dar pe mine nu mă cheamă Beligan. Când nu se mai poate face nimic, te retragi. Am aproape 70 de ani de când fac meseria asta, e suficient”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

Referitor la pensia primită, după o viață închinată scenei, actorul a menționat: „Trăim în România, nu suntem la Hollywood! În plus, nu sunt magistrat, am încercat să bucur sufletele românilor!”, a mai menționat Victor Rebengiuc, exclusiv pentru Click!  

Victor Rebengiuc are și un mesaj pentru cititorii iubitori de artă, de frumos:

„Le urez tuturor multă sănătate și să aibă parte de bucurii. Teatrul merge în continuare și fără mine, fiecare își vede de treaba lui. Sunt foarte mulți actori tineri, talentați, pregătiți să umple de bucurie sufletele spectatorilor, așa că veniți la teatru!”, a transmis actorul.

În 2022, actorul anunța că rolul din spectacolul „Tatăl” de la „Bulandra” era ultimul pe care îl acceptă, că va juca în spectacolele în care este angajat „cât va mai fi în stare”.

Victor Rebengiuc s-a născut pe 10 februarie1933, în București. A crescut într-o familie modestă. După ce părinții lui s-au separat când Rebengiuc avea trei ani, el și fratele său mai mic au fost crescuți de bunicii lor materni. A crescut în perimetrul orașului, în cartierele oamenilor cu venituri mici și, așa cum își amintește, familia sa fiind nevoită să schimbe mai multe locuințe din motive financiare.   

O legendă a teatrului și a filmului românesc

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Ion Luca Caragiale din București în 1956. A debutat scenic în 1956, pe scena Teatrului Național din Craiova, cu rolul Contele Almaviva din „Bărbierul din Sevilla”, rol pe care îl jucase și în Institut urmat la scurt timp, de Jack Worthing din Ceînseamnă să fii onest de Oscar Wilde, ambele spectacole în regia lui Vlad Mugur.

Victor Rebengiuc FOTO Mediafax
Imaginea 1/11: Victor Rebengiuc FOTO Mediafax
Victor Rebengiuc FOTO Mediafax
victor rebengiuc actor roman foto tnb jpeg
Serban Pavlu Victor Rebengiuc foto Florin Ghioca
victor rebengiuc media 145520298137943900 jpeg
victor rebengiuc foto captura video papaya
victor rebengiuc foto inquam photos ioan buda
Victor Rebengiuc Octav (2) jpeg
Victor Rebengiuc actor FOTO Mediafax
Victor Rebengiuc
lucian pintilie victor rebengiuc
Victor Rebengiuc

În perioada studiilor, cariera care se profila părea a fi cu totul alta: mai întâi Liceul militar din Predeal apoi, după reforma învăţământului din 1948, Şcoala electrotehnică din Bucureşti.

În ultimul an de liceu a jucat în diferite spectacole de teatru ca amator, pentru plăcerea sa, fără a se gândi pe atunci că ar putea deveni actor – după propria mărturisire.

Totuşi, încă de pe atunci, directorul liceului l-a încurajat pe talentatul elev să dea examen la Institutul de Teatru. A încercat şi a reuşit. Comisia de examinare a fost formată din mari personalităţi ale teatrului românesc: Ion Manolescu, Aura Buzescu, Nicolae Bălţăţeanu, Ion Finteşteanu, Costache Antoniu, Gheorghe Timică. Victor Rebengiuc a devenit student şi a fost repartizat în clasa profesoarelor Aura Buzescu şi Beate Fredanov.

Student la clasa Aurei Buzescu, Rebengiuc a făcut parte dintr-o generaţie de aur şi a absolvit în 1956, alături de Gheorghe Cozorici, Constantin Rauţchi, Dumitru Rucăreanu, Amza Pellea, Silvia Popovici, Sanda Toma şi Eliza Plopeanu.

A plecat cu Vlad Mugur, în 1956, la Craiova şi s-a întors după şase luni la Bucureşti şi a debutat, la Bulandra, în 1957, în „Omul care aduce ploaia“, primul text montat de Liviu Ciulei pe scena acestui teatru.

Când Radu Penciulescu a devenit director al Teatrului Mic, Victor Rebengiuc a jucat aici, paralel cu Bulandra, în spectacole memorabile: „Richard al II-lea“, „Doi pe un balansor“, „Tango“, „Vicarul“.

A jucat în spectacolele de referinţă de-a lungul a decenii  de carieră: „Un tramvai numit dorinţă“, „Play Strindberg“, „Visul unei nopţi de vară“, „Lungul drum al zilei către noapte“, „Furtuna“, „O scrisoare pierdută“, „Iulius Cezar“, până la „Unchiul Vania“, „Căsătoria“ etc.

Citește și: „Regele nu moare” cu Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț. Primul album foto dedicat unui spectacol al TNB

De asemenea, regizorii Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Stere Gulea, Dan Piţa vorbesc despre filmele antologice realizate împreună, de la „Pădurea spânzuraţilor“ (unde l-a interpretat pe Apostol Bologa, foto), „De ce trag clopotele, Mitică?“, „Moromeţii“ până la „Tănase Scatiu“, „Pădureanca“ ş.a.

În perioada comunistă, Victor Rebengiuc a refuzat sistematic compromisurile, nu a recitat poezii patriotice, texte de propagandă și nu a fost membru de partid. El intrat în istorie gestul său prin care blama întregul sistem politic și pe liderii săi de dinainte de 1989.

Pe 23 decembrie 1989, în zilele de foc ale Revoluției, Victor Rebengiuc a venit la Televiziune, cu un sul de hârtie igienică.

