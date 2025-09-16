search
Marți, 16 Septembrie 2025
Directorul Teatrului Bulandra, după ce Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage: „Încă o lecție de noblețe și de respect”

Publicat:

Întrebat dacă se va mai juca spectacolul „Tatăl”, directorul Teatrului Bulandra, Vlad Zamfirescu, a declarat că „e imposibil să ne gândim la el fără domnul Victor Rebengiuc”, întrucât „André a fost, este și va rămâne pentru totdeauna rolul său.” Afirmația vine în contextul în care marele actor a anunțat că a decis să se retragă de pe scena teatrului românesc, după o carieră impresionantă de 70 de ani.

Vlad Zamfirescu, directorul Teatrului Bulandra/FOTO: Facebook
Vlad Zamfirescu, directorul Teatrului Bulandra/FOTO: Facebook

Luni, 15 septembrie, Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, a anunțat că nu va mai interpreta rolul André în spectacolul „Tatăl”, montat la Teatrul „Bulandra”, la aproape trei ani de la premieră. „Adio, Andre!”.

„Nu știu ce se va întâmpla cu acest spectacol, care mi-a fost foarte drag, eu nu mai joc. Nu mai pot, am 92 de ani. Radu Beligan a jucat până pe la 97 de ani, dar pe mine nu mă cheamă Beligan. Când nu se mai poate face nimic, te retragi. Am aproape 70 de ani de când fac meseria asta, e suficient”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

Victor Rebengiuc, în spectacolul „Tatăl”/FOTO: UNITER
Victor Rebengiuc, în spectacolul „Tatăl”/FOTO: UNITER

Întrebat ce relație a avut Teatrul Bulandra cu Victor Rebengiuc, directorul instituției amintește de momentul în care actorul anunțase, acum trei ani, că „își dorește să joace «Tatăl» la Bulandra”.

Maestrul Victor Rebengiuc este unul dintre acei artiști rari care au forța de a schimba energia unei săli doar prin simpla lor prezență. Încă îmi amintesc, acum trei ani, când mi-a spus, cu firescul și eleganța care îl definesc, că își dorește să joace «Tatăl» la Bulandra, că i-am răspuns fără ezitare: «Da, absolut!».

În fața unui asemenea proiect nu pot exista obstacole, am simțit doar că avem onoarea și datoria de a-l împlini. Fiecare reprezentaţie, jucată cu casa închisă, a adus cu ea o imensă bucurie: pentru public, pentru colegi, pentru mine, ca director de teatru, dar și ca actor și ucenic, având cu toții imensul privilegiu să fim alături de o legendă vie a teatrului, filmului și culturii românești. De un om drept și demn, de un artist desăvârșit, un coleg generos, plin de umor și ironie fină, cu o prezență scenică impecabilă și o minte sclipitoare”, a declarat Vlad Zamfirescu pentru ProTV.

Spectacolul „Tatăl” există „datorită spiritului și energiei maestrului”

Întrebat cum a primit vestea că spectacolul nu se va mai juca, directorul teatrului a mărturisit că a primit-o cu „inima grea, bineînțeles, dar cu profundă înțelegere și respect pentru alegerea maestrului”.

Cu inima grea, bineînțeles, dar cu profundă înțelegere și respect pentru alegerea maestrului, însoțită de emoția firească a unei despărțiri, dar și cu admirația pe care o inspiră gestul domnului Victor Rebengiuc.

Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a slujit scena, vreme de șapte decenii, a ales să încheie drumul personajului André. Pentru noi, această decizie este încă o lecție de noblețe și de respect, atât pentru teatru, cât și pentru publicul care l-a aplaudat cu ochii în lacrimi și sufletul plin de recunoștință, de la prima până la ultima reprezentație cu «Tatăl»”, a spus Zamfirescu.

Nu în ultimul rând, întrebat dacă se va mai juca spectacolul „Tatăl”, Vlad Zamfirescu a răspuns că „este imposibil să ne gândim la el fără domnul Victor Rebengiuc”.

Spectacolul există datorită spiritului și energiei maestrului. Este imposibil să ne gândim la el fără domnul Victor Rebengiuc, pentru că spectacolul a luat naștere datorită domniei sale, dar și pentru că André a fost, este și va rămâne pentru totdeauna rolul său.

În jurul acestei alegeri s-a construit întreaga aventură artistică. În același timp, simt nevoia să mulțumesc din inimă întregii echipe a spectacolului, de la colegii actori până la regizor, scenograf, echipa tehnică etc., pentru felul în care au contribuit la magia acestui spectacol. Însă amprenta emoțională și artistică lăsată de Victor Rebengiuc este atât de profundă, încât ar fi de neimaginat să continuăm fără el. Pentru noi, „Tatăl” rămâne un capitol închis cu demnitate și emoție, o întâlnire irepetabilă, de care suntem recunoscători că am avut parte. Și pentru care îi mulțumim, cu adâncă recunoștință și iubire, domnului Victor Rebengiuc”, a declarat acesta.

