 Pentru marile scene europene, Constanța devine o nouă destinație. Începe Cazino Music Festival, 11 weekenduri de muzică clasică la malul Mării Negre | adevarul.ro
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Pentru marile scene europene, Constanța devine o nouă destinație. Începe Cazino Music Festival, 11 weekenduri de muzică clasică la malul Mării Negre

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În această toamnă, un weekend construit în jurul muzicii clasice și al unor artiști obișnuiți cu marile scene europene poate avea ca destinație Constanța. Pe 12 septembrie începe prima ediție Cazino Music Festival, un proiect care aduce, timp de 11 weekenduri consecutive, muzicieni și ansambluri internaționale în Sala de Bal a Cazinoului din Constanța.

Ioan Holender, directorul artistic al Cazino Music Festival (1) jpg
Foto: OMD. Mamaia

Festivalul se desfășoară între 12 septembrie și 22 noiembrie, sub direcția artistică a lui Ioan Holender, una dintre personalitățile importante ale scenei lirice internaționale și omul care a condus Opera de Stat din Viena timp de aproape două decenii. Programul reunește muzică de cameră, recital vocal, jazz și crossover și aduce la Constanța artiști din mai multe generații și școli muzicale europene.

„Cel mai important este ca în interiorul Cazinoului să se întâmple ceva pe măsura a ceea ce reprezintă clădirea pe dinafară. Firul roșu trebuie să rămână calitatea. Dacă acest criteriu este înțeles până în cele mai mici detalii, inclusiv în lucrurile care nu trebuie neapărat spuse, dar trebuie gândite, atunci putem ajunge acolo unde sper să ajungem.

Muzica nu trebuie să fie întâmpinată cu prejudecată că trebuie mai întâi să o cunoști ca să te poți bucura de ea. Poți veni fără să știi. Dar trebuie să vii deschis și să ai curiozitatea de a rămâne. Dacă spectatorul va spune «Vreau să vin din nou», atunci am reușit”, afirmă Ioan Holender, directorul artistic al Cazino Music Festival.

Pentru Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța, partener al Cazinoului Constanța în organizarea festivalului, proiectul are și o miză care ține direct de dezvoltarea destinației, prin transformarea culturii într-un motiv de călătorie la malul mării și după încheierea sezonului estival.

„Ani la rând, pentru a asculta astfel de artiști, publicul român se uita firesc spre Viena și spre marile capitale culturale ale Europei. În această toamnă, îi avem la Constanța, într-un program care se întinde până la sfârșitul lunii noiembrie și într-un spațiu cu o identitate extraordinară. Este exact tipul de proiecte pe care ni le dorim pentru destinația Mamaia-Constanța, evenimente care îți oferă motive să vii la mare într-un weekend de septembrie, octombrie sau noiembrie, să mergi la un concert și să petreci două sau trei zile aici. Cultura poate construi un sezon turistic care continuă mult după vară”, spune George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța.

De la Carnegie Hall și Musikverein, la Cazinoul din Constanța

Argumentele extinderii sezonului pe litoral încep chiar cu primul weekend al festivalului. Pe 12 și 13 septembrie, scena Cazinoului va găzdui Janoska Ensemble, format din frații Ondrej, Roman și František Janoska și contrabasistul Julius Darvas. Ansamblul concertează în mod regulat la Carnegie Hall din New York, Musikverein și Konzerthaus din Viena sau Seoul Arts Center și a colaborat cu artiști precum Elīna Garanča și Rolando Villazón.

Cei patru au dezvoltat propriul limbaj muzical, „Janoska Style”, în care repertoriul clasic se întâlnește cu improvizația, jazzul, tangoul și influențele latino. La Constanța, programul va trece de la Johann Strauss, Brahms, Bizet, Bartók și Vivaldi la Beatles și Astor Piazzolla.

O săptămână mai târziu, pe 19 și 20 septembrie, vin I Solisti Veneti, ansamblu italian fondat în 1959 și prezent de-a lungul timpului pe unele dintre cele mai importante scene internaționale. Programul de la Constanța este dedicat Barocului italian și european, cu lucrări de Albinoni, Händel, Vivaldi și Tartini.

Pe 26 și 27 septembrie, baritonul austriac Liviu Holender și soprana Adriana González propun un program care pornește de la Mozart, Verdi și Leoncavallo și ajunge la Bernstein, Gershwin și musicalul american. Adriana González, câștigătoare a Premiului I și a Premiului Zarzuela la Operalia 2019, este invitată pe scene precum Opéra National de Paris, Gran Teatre del Liceu din Barcelona și Opera din Zürich, iar Liviu Holender este membru al ansamblului Operei din Frankfurt și a cântat inclusiv în cadrul Festivalului de la Salzburg.

Programul continuă în octombrie și noiembrie cu CrossNova, Romana Amerling & The Henry Love Group, Hugo Wolf Quartett, Eddie Luis 5, Druml Sisters (Ania și Sophie Druml) și Arcadia Quartet. Soprana Adela Zaharia și baritonul Ionuț Pascu completează prima ediție cu două seri speciale de recital și dialog alături de Ioan Holender.

CP – Pentru marile scene europene, Constanța devine o nouă destinație Începe Cazino Music Festival, 11 weekenduri de muzică clasică la ma jpg
Foto: OMD. Mamaia

Cazinoul, din nou parte din experiența orașului

Alegerea Cazinoului pentru un asemenea program adaugă festivalului o dimensiune care depășește concertul în sine. Redeschis publicului după amplul proces de restaurare, monumentul Art Nouveau de pe faleza Constanței începe să funcționeze și ca spațiu cultural, capabil să atragă un public propriu și să genereze noi motive de vizitare a orașului.

Mamaia și Constanța pot, astfel, construi împreună o ofertă în care litoralul, patrimoniul, gastronomia, viața urbană, evenimentele și cultura fac parte din aceeași experiență. În această ecuație, toamna capătă propriile motive de călătorie.

Cazino Music Festival este construit tocmai într-o perioadă în care litoralul iese din ritmul intens al lunilor iulie și august. Prima ediție începe la mijlocul lui septembrie și ajunge până aproape de finalul lui noiembrie. În locul unui singur eveniment concentrat într-un weekend, formula aleasă creează o succesiune de 11 weekenduri, fiecare cu propriul program și propriii artiști.

„Avem nevoie de motive diferite pentru care oamenii să aleagă Constanța pe parcursul anului. Un concert cu artiști de nivel internațional, într-un Cazino pe care foarte mulți români își doresc să îl vadă după restaurare, poate deveni punctul de plecare pentru un weekend întreg la malul mării. Din perspectiva unei organizații de management al destinației, aceasta este miza, să legăm evenimentul de oraș și orașul de experiența de călătorie”, explică George Măndilă.

11 weekenduri de muzică la malul mării

Prima ediție Cazino Music Festival se desfășoară între 12 septembrie și 22 noiembrie 2026, la Cazinoul din Constanța. Festivalul este organizat de Cazinoul Constanța în parteneriat cu OMD Mamaia-Constanța, sub direcția artistică a lui Ioan Holender.

Biletele pentru concerte sunt deja disponibile online, pe site-ul oficial al Cazinoului Constanța, precum și la casieria Cazinoului și la automatele de bilete amplasate pe faleză.

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