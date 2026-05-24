Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
Ministrul Culturii spune că filmul lui Cristian Mungiu, câştigător al Palme d’Or, va fi inclus pe lista proiectelor strategice pentru susţinerea la premiile Oscar

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat că filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, câştigător al Palme d’Or, va fi inclus pe lista proiectelor culturale strategice în vederea susţinerii producţiei în competiţia pentru premiile Oscar.

Regizorul Cristian Mungiu
„La sosirea în ţară a câştigătorului premiului Palme d’ Or, Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanţare a campaniei pentru premiile Oscar (o veche meteahnă a unuia dintre cele mai eficiente instrumente de soft power ale României). Astfel, ordinul ministrului culturii cu nr. 2621 din 26 martie a.c. urmează a fi completat prin includerea susţinerii filmului «Fjord» în competiţia pentru premiile Oscar, în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomaţie culturală”, a anunţat ministrul Culturii pe pagina sa de Facebook. 

În programul strategic de finanţare al Ministerului Culturii sunt incluse următoarele proiecte de diplomaţie culturală: „Reuniunea Teatrelor Româneşti” – Chişinău, Târgul de carte de la Frankfurt, participarea României la Bienala de Arhitectură de la Veneţia, participarea României la evenimente culturale, economice şi sportive organizate sub egida Francofoniei, Sezoanele Culturale Bilaterale începând cu Anul Cultural România – Italia 2026. 

Regizorul Cristian Mungiu a declarat duminică, 24 mai, că „Fjord”, premiat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, este un film curajos și că premiul îl va ajuta să ajungă la un public mai larg. Acesta speră ca pelicula să aibă și o campanie importantă pentru Oscar și a criticat  lipsa de sprijin a statului român pentru cinematografie.

Dacă am reușit încă o dată să luăm un Palme d’Or, el nu îmi aparține doar mie, ci cinematografiei românești. Am niște așteptări, dar ele nu se leagă doar de filmul meu.

Am rugămintea și pretenția ca statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi ne-am făcut partea noastră. E puțin stânjenitor că, la 20 de ani după ce am luat primul Palme d’Or, ne întoarcem acum și încă nu avem o sală de premieră în care să prezentăm acest film în București.

Noi nu putem face ceva acolo singuri. Avem nevoie ca statul să-și facă treaba. De ani de zile există legea respectivă și taxa de la Loterie, dar banii aceia nu se plătesc și statul nu face nimic.

Asta este pretenția mea: ca statul să-și aplice propria lege. Pentru că în momentul în care fondul de la Loterie ar contribui la fondul CNC (n.r. Centrul Național al Cinematografiei), ceea ce este legal, noi nu am mai avea probleme de finanțare. În rest, medalii și declarații am deja o valijoară de data trecută. Îmi ajung, mersi”, a spus Mungiu la revenirea în țară.

