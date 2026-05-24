search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, după Palme d’Or-ul câștigat de Mungiu la Cannes: „Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat duminică, 24 mai, pe Cristian Mungiu pentru succesul obținut la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câștigat Palme d’Or pentru pelicula „Fjord”.

Este al doilea Palme d’Or la Cannes câștigat de Cristian Mungiu
Nicușor Dan/FOTO: AFP

„Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal”, a transmit șeful statului pe Facebook.

Nicușor Dan afirmă că apreciază la filmele lui Cristian Mungiu „că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict.”

„Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective. Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți.

Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea.”

Încheie prin a spuns că „filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești.”

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat pe regizor, adăugând că „este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.”

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes.

Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a transmis Bolojan pe Facebook.

Cristian Mungiu a câștigat marele trofeu cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or
stirileprotv.ro
image
Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Concurenți căzuți în râpă, intervenții in extremis pe munte. Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii. “Lipsă totală de bun simț”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
Ștefan Târnovanu, transfer de la FCSB la U Craiova? “L-am sunat când Gigi Becali nu-l mai dorea”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de euro
digisport.ro
image
Iancu Guda renunță la televiziune. Motivul pentru care a părăsit Antena 1 după 7 ani: „Adevărul economic trebuie spus tare”
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile pe litoral în sezonul estival. Tinerii fără BAC pot opta
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Cum a ajuns un român să facă senzație în Germania cu înghețata din bere locală. Afacerea neobișnuită are mare succes
playtech.ro
image
Ce a dezvăluit Rafael Nadal despre boala care l-a chinuit în carieră. A povestit totul în documentarul care va fi lansat de Netflix
fanatik.ro
image
Povestea reală din spatele filmului lui Cristian Mungiu, care a câștigat Palme d'Or la Cannes. Drama familiei Bodnariu, căreia autoritățile i-au luat cei cinci copii
ziare.com
image
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
digisport.ro
image
Oana Pellea vrea sprijin de la stat pentru Cristian Mungiu. Ce apel a făcut către Nicușor Dan și Ministrul Culturii: „Eu sunt prima care o voi semna!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Explozie dramatică într-un tren de navetiști. Autoritățile au confirmat 29 de decese și 100 de persoane rănite
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”
click.ro
image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
click.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare