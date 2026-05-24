Nicușor Dan, după Palme d’Or-ul câștigat de Mungiu la Cannes: „Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România”

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat duminică, 24 mai, pe Cristian Mungiu pentru succesul obținut la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câștigat Palme d’Or pentru pelicula „Fjord”.

„Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal”, a transmit șeful statului pe Facebook.

Nicușor Dan afirmă că apreciază la filmele lui Cristian Mungiu „că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict.”

„Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective. Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți.

Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea.”

Încheie prin a spuns că „filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești.”

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat pe regizor, adăugând că „este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.”

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes.

Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a transmis Bolojan pe Facebook.

Cristian Mungiu a câștigat marele trofeu cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.