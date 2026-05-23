Cristian Mungiu câștigă marele trofeu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes cu filmul „Fjord"

Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a reușit o performanță notabilă la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, obținând deja patru distincții înaintea Galei oficiale de premiere, potrivit organizatorilor și presei internaționale.

Cristian Mungiu a reocompensat pentru „Fjord” cu patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).

„Fjord” marchează debutul lui Mungiu în limba engleză și este primul său film după producția din 2022, R.M.N.. Noul proiect explorează povestea unei familii româno-norvegiene stabilite într-o comunitate izolată din apropierea unui fiord din Norvegia.

Cristian Mungiu, acuzat de „propagandă reacționară" la Cannes, după prezentarea filmului „Fjord", inspirat din cazul unei familii de români din Norvegia

În centrul acțiunii se află un cuplu interpretat de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, care se confruntă cu intervenția serviciilor sociale într-un caz tensionat legat de creșterea copiilor și limitele educației parentale.

Filmul abordează teme sensibile precum controlul instituțional, libertatea individuală și conflictul dintre valorile culturale diferite, într-un context în care tensiunea psihologică crește progresiv.

Reamtim că regizorul român Cristian Mungiu a obținut Premiul François Chalais la Festivalul de Film de la Cannes, distincție acordată producției sale „Fjord”, au anunțat reprezentanții filmului pe rețelele sociale. Premiul, oferit tradițional în ajunul galei oficiale, recompensează filme care pun în valoare spiritul și etica jurnalismului. Ulterior, pelicula „Fjord” a fost recompensată și cu Palme d’Or, cel mai important trofeu al festivalului.

Premiul Juriului: „The Dreamed Adventure”

Pe lângă „Fjord”, mai multe producții au fost deja recompensate în cadrul festivalului. Premiul Juriului a fost acordat filmului „The Dreamed Adventure”, regizat de cineasta germană Valeska Grisebach, o dramă plasată la granița dintre Bulgaria, Grecia și Turcia, unde o femeie este implicată într-o misiune ilegală.

Premiul pentru scenariu a revenit cineastului francez Emmanuel Marre pentru filmul „Notre salut”, o poveste plasată în perioada Rezistenței Franceze în timpul ocupației naziste.

La capitolul interpretare, actrițele Virginie Efira și Tao Okamoto au fost recompensate cu premiul pentru roluri feminine, datorită prestațiilor din filmul „All of a Sudden”, regizat de Ryusuke Hamaguchi. Distincția pentru interpretare masculină a fost acordată actorilor Emmanuel Macchia și Valentin Campagne, pentru rolurile din „Coward”, semnat de Lukas Dhont.

Trofeul Camera d’Or, care recompensează cel mai bun lungmetraj de debut prezentat în selecția oficială sau în secțiunile paralele, a fost câștigat de filmul „Ben’Imana”, regizat de cineasta rwandeză Marie Clementine Dusabejambo.

Producția a fost proiectată în secțiunea Un Certain Regard, iar juriul din acest an a fost prezidat de cineasta canadiană Monia Chokri.

În ediția precedentă, premiul Camera d’Or a fost acordat filmului „The President’s Cake”, regizat de Hasan Hadi.