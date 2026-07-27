Ce trebuie să mănânci pentru a-ți „repara” intestinele. Combinațiile de alimente, ieftine și la îndemână care pot preveni boli foarte grave

Afecțiunile intestinale reprezintă o problemă tot mai frecventă în România, printre cele mai răspândite fiind sindromul de intestin iritabil, bolile inflamatorii și tulburările digestive provocate de stilul de viață. Anumite combinații de alimente pot ajuta direct la refacerea sănătății intestinale.

Bolile și tulburările intestinale sunt o adevărată problemă la nivel global, inclusiv în România. Cauzele principale sunt stilul de viață defectuos, stresul și poluarea.

Alimentația dezordonată, bogată în grăsimi nesănătoase și preparate ultraprocesate, distruge efectiv microflora intestinală și poate duce la probleme serioase de sănătate, inclusiv la cancer colorectal, o boală care este deja tot mai răspândită. Milioane de români se confruntă cu tulburări și afecțiuni intestinale, de la sindromul colonului iritabil, la boli inflamatorii intestinale și cancer colorectal.

Există însă alimente care pot preveni astfel de afecțiuni, dar care ne pot și repara intestinele, mai ales dacă sunt consumate des și în combinațiile potrivite.

Alimentele „minune” pentru colon

Specialiștii spun că prevenirea bolilor intestinale, dar și „repararea” daunelor provocate de-a lungul timpului, implică o abordare complexă, concentrată pe schimbarea stilului de viață. Aici vorbim inclusiv despre sport, dar mai ales despre alimentație.

„O dietă echilibrată, bazată pe fibre, fructe, legume și alimente fermentate, susține un intestin sănătos, favorizând dezvoltarea bacteriilor benefice. Cerealele integrale, leguminoasele și verdețurile cu frunze sunt surse excelente de fibre, care ajută digestia și contribuie la menținerea unui microbiom intestinal divers”, spun specialiștii de la Windsor Centre for Digestive Health.

Totodată, activitatea fizică regulată poate avea un impact pozitiv asupra sănătății intestinale, prin stimularea unei digestii eficiente și reducerea inflamației. La rândul său, gestionarea stresului este esențială pentru sănătatea intestinului. În privința alimentației, specialiștii au descoperit mai multe alimente cu efecte extraordinare asupra sănătății intestinului. În primul rând, este vorba despre probiotice, adică alimente fermentate precum iaurtul (cu culturi vii și active), chefirul și varza murată. Aceste alimente probiotice conțin bacterii benefice care ajută la popularea intestinului cu bacterii bune, îmbunătățind digestia și reducând inflamația intestinală. Apoi sunt prebioticele, adică acele alimente bogate în fibre prebiotice care hrănesc bacteriile benefice din intestin, ajutându-le să se dezvolte și să prospere. Aceste alimente prebiotice sunt: usturoiul, ceapa, prazul, sparanghelul, bananele și anghinarea.

Cea de-a treia categorie de alimente „reparatoare” ale intestinului sunt cele bogate în fibre. Aici intră legumele, fructele, leguminoasele și cerealele integrale. Mai precis: mere, pere, fructe de pădure, morcovi, castraveți, fasole, varză, ovăz, quinoa, linte, năut și verdețuri. Fibrele hrănesc bacteriile benefice și contribuie la menținerea unui tranzit intestinal regulat, aspecte importante pentru sănătatea intestinului. Cea de-a patra categorie este reprezentată de alimentele bogate în acizi grași Omega-3. Aici intră, pe scurt, peștele gras (somon, macrou, sardine), nucile și semințele de in. Acizii grași Omega-3 au proprietăți antiinflamatoare care pot contribui la reducerea inflamației intestinale și la susținerea sănătății digestive generale.

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Nu trebuie să uităm nici alimentele bogate în colagen, precum ouăle și carnea de pui, verdețurile amare, dar nici alimentele antiinflamatoare precum uleiul de măsline. Colagenul, de exemplu, poate ajuta la repararea și menținerea mucoasei intestinale și poate contribui la reducerea inflamației.

Lichide care susțin sănătatea intestinului

Nu în ultimul rând, intestinul are nevoie și de băuturi sau lichide care pot susține un microbiom intestinal sănătos. Aici intră: chefirul, laptele bătut, supa de oase, ceaiul de ghimbir, ceaiul verde și încă multe altele. Aceste băuturi ajută la reducerea inflamației intestinale și pot sprijini procesul de refacere.

Combinații de alimente care ajută intestinul

Efectul acestor alimente este cu atât mai mare cu cât sunt consumate în combinații alimentare potrivite. Specialiștii au identificat câteva dintre aceste asocieri ideale pentru sănătatea intestinului. De exemplu, chefirul cu afinele sau căpșunile. Chefirul are probiotice, iar afinele au polifenoli care ajută bacteriile bune să se dezvolte. Căpșunile, la rândul lor, sunt bogate în antioxidanți și vitamina C.

O altă combinație propusă este cea dintre ovăz și banană. Terciul de ovăz cald acționează ca o sursă de hrană prebiotică, iar o banană ușor verde furnizează amidon rezistent, care susține dezvoltarea microbilor benefici din intestin.

Foarte bună este și combinația dintre varză murată și cartofi. Varza fermentată furnizează microorganisme vii benefice, iar cartofii fierți și apoi răciți formează amidon rezistent, care hrănește bacteriile benefice din partea inferioară a intestinului.

Interesantă este combinația dintre roșii și grăsimi sănătoase. Roșiile conțin licopen, un antioxidant puternic despre care se știe că ajută la reducerea inflamației. Studiile arată că grăsimile alimentare ajută organismul să absoarbă licopenul. De aceea, putem asocia roșiile cu pește gras, avocado sau nuci. Combinații foarte bune se fac între lămâie și pește sau carne de pui/curcan și varză murată. Nu uitați de supa de oase, care este foarte bună.