 360 de sateliți până în 2030. Planul Ucrainei de a reduce dependența de Starlink | adevarul.ro
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360 de sateliți până în 2030. Planul Ucrainei de a reduce dependența de Starlink

Război în Ucraina
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Compania ucraineană de comunicații prin satelit Stetman avansează cu un plan de 1,1 miliarde de dolari pentru desfășurarea, până în 2030, a unei rețele naționale controlate de 360 de sateliți, menită să reducă dependența țării de servicii operate de furnizori străini, precum Starlink, al companiei SpaceX condusă de Elon Musk.

Ucraina vrea să aibă proprii sateliti militari/FOTOX
Ucraina vrea să aibă proprii sateliti militari/FOTOX

Proiectul este derulat printr-o societate mixtă numită UASAT, în parteneriat cu producătorul danez GomSpace, iar constelația este concepută să deservească utilizatori guvernamentali și militari și să reziste războiului electronic. Primii 120 de sateliți urmează să fie lansați în 2027, printr-un contract cu SpaceX.

Potrivit publicației United24, care citează un articol al DatacenterDynamics din 23 iulie, rețeaua propusă este proiectată astfel încât comunicațiile prin satelit să fie plasate direct sub controlul guvernului și al forțelor armate ale Ucrainei. Sistemul este dezvoltat pentru a rezista atacurilor de război electronic și pentru a asigura o conectivitate securizată, independentă de furnizorii externi.

Constelația va funcționa pe orbită joasă, la o altitudine de 550 de kilometri, și va deservi inițial utilizatori guvernamentali și militari, urmând ca accesul pentru aliații Ucrainei să fie extins într-o etapă ulterioară. Stetman intenționează să lanseze primii 120 de sateliți în parteneriat cu SpaceX în 2027, iar desfășurarea completă a celor 360 de sateliți este estimată pentru 2030. Nu au fost anunțate încă acorduri oficiale pentru lansarea celorlalți 240 de sateliți.

Costul estimat de 1,1 miliarde de dolari acoperă constelația în sine

Potrivit unui reprezentant al Stetman, costul estimat de 1,1 miliarde de dolari acoperă constelația în sine, software-ul, serviciile de lansare, comisioanele de intermediere și salariile personalului.

Proiectul este dezvoltat printr-o societate mixtă numită UASAT, în colaborare cu producătorul danez de sateliți GomSpace. Katerina Diacenko, noua șefă a Stetman, s-a întâlnit recent cu reprezentanți ai GomSpace în cadrul Summitului de Afaceri UE-Ucraina, desfășurat la Bruxelles, pentru a reconfirma angajamentul față de acest parteneriat. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după decesul, pe 13 iunie, al fondatorului Stetman, Dmitro Stețenko.

Cele două companii intenționează, de asemenea, să înființeze o unitate de producție de sateliți în Ucraina, lucrările urmând să înceapă anul viitor, cu condiția ca finanțarea să respecte calendarul stabilit.

Proiectul rusesc rival: „Rassvet”

Inițiativa ucraineană se desfășoară în paralel cu eforturile Rusiei de a dezvolta un serviciu propriu de internet prin satelit pe orbită joasă, numit „Rassvet”, conceput ca alternativă a Moscovei la Starlink.

Compania rusă din domeniul aerospațial Bureau 1440 a confirmat recent pierderea unuia dintre primii sateliți operaționali lansați în luna martie. Compania a declarat, pentru publicația controlată de stat Kommersant, că 15 dintre cei 16 sateliți din primul lot operațional rămân pe orbită și funcționează normal.

Proiectul „Rassvet” este finanțat prin programul național rus „Economia Datelor”, urmând să primească aproximativ 1,3 miliarde de dolari din bugetul federal, în timp ce Bureau 1440 urmează să contribuie cu încă 4,2 miliarde de dolari.

Bureau 1440 își propune să desfășoare, până în 2030, 292 dintre cei 383 de sateliți planificați și intenționează să lanseze servicii comerciale începând cu 2027.

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