27 iulie: Ziua în care Vincent van Gogh s-a împușcat în piept și a murit două zile mai târziu

În ziua de 27 iulie 1890, pictorul olandez Vincent van Gogh s-a împușcat în piept și a murit două zile mai târziu. Tot pe 27 iulie, în 2018, a avut loc cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul XXI.

1830: Începutul celor „Trei zile glorioase" ale Revoluției din 1830

Revoluția din Iulie (1830) a fost o insurecție care l-a adus pe Louis-Philippe pe tronul Franței. Revoluția a fost declanșată de publicarea, la 26 iulie, de către Carol al X-lea, a unor ordonanțe restrictive, considerate contrare spiritului Cartei din 1814, scrie Britanica.

Protestele și manifestațiile au fost urmate de trei zile de lupte (27–29 iulie), de abdicarea lui Carol al X-lea (2 august) și de proclamarea lui Louis-Philippe drept „rege al francezilor”, la 9 august.

În urma Revoluției din Iulie, marea burghezie și-a consolidat dominația politică și socială, marcând începutul perioadei cunoscute sub numele de Monarhia din Iulie (1830–1848).

1890: Celebrul pictor Vincent van Gogh se împușcă și moare două zile mai târziu

Născut pe 30 martie 1853, în Zundert, Țările de Jos, Vincent van Gogh a fost un pictor olandez, considerat în general unul dintre cei mai mari reprezentanți ai postimpresionismului.

Van Gogh și-a început cariera artistică relativ târziu, la vârsta de 27 de ani. În deceniul care a urmat, a creat un număr impresionant de lucrări, realizând aproximativ 900 de picturi și 1.100 de desene, scrie Britanica.

Stilul său personal, remarcat prin culorile intense, tușele expresive și formele conturate, s-a conturat pe deplin abia în ultimii trei ani ai vieții sale.

Deși în timpul vieții a vândut foarte puține dintre lucrările sale, opera lui Van Gogh a influențat puternic mișcarea expresionistă din arta modernă și a devenit extrem de populară după moartea sa.

Van Gogh era cunoscut și pentru problemele sale de sănătate mintală. În perioada petrecută la Arles, unde a colaborat cu pictorul Paul Gauguin, artistul olandez l-a amenințat pe acesta cu un brici. După incident, Van Gogh și-a tăiat o parte din ureche și a fost internat într-un spital psihiatric din Saint-Rémy-de-Provence.

În mai 1890, Vincent van Gogh s-a mutat la Auvers-sur-Oise, lângă Paris, unde a fost îngrijit de doctorul Paul Gachet. În mai puțin de două luni, artistul a realizat peste 70 de picturi.

La 27 iulie 1890, Van Gogh s-a împușcat în piept în timp ce se afla pe un câmp. Fratele său, Theo, a ajuns lângă el înainte de moarte. Pictorul a decedat în noaptea de 29 iulie 1890, la vârsta de 37 de ani. A fost înmormântat pe 30 iulie 1890.

1940: Bugs Bunny a debutat pe micile ecrane

Celebrul iepure fictiv Bugs Bunny, care apare în seriile animate Looney Tunes și Merrie Melodies create de Leon Schlesinger Productions, este unul dintre cele mai populare personaje de desene animate din lume.

Varianta sa consacrată a debutat în 1940, iar vocea originală i-a fost oferită de actorul Mel Blanc.

Între 1940 și 1964, Bugs Bunny a apărut în peste 160 de scurtmetraje, iar ulterior a fost prezent în filme, seriale TV și benzi desenate. Datorită popularității sale, a devenit mascota oficială a Warner Bros. și are o stea pe Hollywood Walk of Fame.

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În 2002, el a fost numit de TV Guide ca cel mai bun personaj de desene din toate timpurile, iar n prezent, el este mascota fraților Warner (Warner Brothers).

1974: Camera Reprezentanților a SUA decide punerea sub acuzare a președintelui Richard Nixon în dosarul Watergate

Scandalul Watergate a fost unul dintre cele mai importante scandaluri politice din istoria Statelor Unite, implicând administrația președintelui Richard Nixon.

Totul a început pe 17 iunie 1972, când mai mulți membri ai echipei de campanie a lui Nixon au fost prinși în timp ce pătrundeau ilegal în sediul Partidului Democrat, aflat în complexul Watergate din Washington, pentru a instala dispozitive de interceptare.

S-a descoperit că administrația Nixon a încercat să ascundă implicarea sa prin distrugerea de probe, obstrucționarea anchetei și mituirea celor implicați.

Investigațiile jurnaliștilor de la The Washington Post și anchetele oficiale au dus la publicarea unor înregistrări care demonstrau încercarea președintelui de a bloca investigația FBI.

În fața iminentei suspendări din funcție (impeachment), Richard Nixon a demisionat pe 9 august 1974, devenind primul președinte american care a demisionat. În total, 69 de persoane au fost inculpate, iar majoritatea au fost condamnate sau și-au recunoscut vinovăția. Ulterior, Nixon a fost grațiat de succesorul său, Gerald Ford.

Scandalul Watergate a afectat profund reputația lui Nixon și a Partidului Republican și a rămas un simbol al abuzului de putere. Impactul său a fost atât de mare încât sufixul „-gate” a devenit folosit la nivel mondial pentru a desemna scandaluri politice sau publice.

1983: S-a născut Iulia Lumânare, actriță română

Născută pe 27 iulie 1983, în București, Iulia Lumânare este o actriță română de scenă, voce și film. În 2005, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC).

Cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat în teatru, unde a interpretat roluri în piese de William Shakespeare și alți autori clasici. Ulterior, a apărut și în producții internaționale, printre care filmul „Assassination Games” (2011), în care a interpretat personajul Maria Leonte, scrie IMDb.

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Potrivit biografiei publicate pe platforma CritikThink, Iulia Lumânare a activat ca profesor la UNATC între 2013-2019.

Din 2020 până în prezent predă la cursurile masterale de Artă a actorului de film la Universitate Ovidius.

A co-semnat scenariile filmelor „Ana, mon amour” și „Familiar”, în regia lui Călin Peter Netzer, iar în prezent lucrează la realizarea altor două lungmetraje, „Roșu”, în regia lui Liviu Săndulescu, și „Femeia cu casa”, în regia Alexandrei Bălteanu, în care interpretează și rolurile principale.

2018: Are loc cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul XXI

Eclipsa de Lună din 27 iulie 2018 a fost a doua eclipsă de Lună din secolul al XXI-lea, cu o fază de totalitate de aproape 103 minute. A fost, de asemenea, a doua eclipsă totală, dintr-o serie de trei, care se produc la un interval de circa șase luni.

A fost și o eclipsă totală centrală, Luna trecând prin centrul umbrei Pământului.

Evenimentul a reprezentat și prima eclipsă centrală de Lună, după cea din 15 iunie 2011.

Primele faze ale eclipse au fost vizibile din Asia de Sud-Est și din Australia, în primele ore ale dimineții (locale), înainte de răsăritul Soarelui.

Eclipsa a fost vizibilă de pe întregul Ocean Indian, care este întors spre Lună în timpul acestei eclipse. Africa centrală și orientală, precum și Asia centrală asistă la integralitatea eclipsei.