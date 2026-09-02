Festivalul de Film de la Veneția 2026. Debutul regizoarei române Alina Șerban. George Clooney, premiat pentru întreaga carieră

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția începe miercuri, 2 septembrie, și aduce pe Lido nume importante ale cinematografiei internaționale, dar și o premieră pentru România. „Eu contez”, primul lungmetraj regizat de Alina Șerban, a fost selectat în secțiunea Venice Spotlight. George Clooney va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră, iar Maggie Gyllenhaal va conduce juriul care decide câștigătorii principalelor premii.

Festivalul de Film de la Veneția 2026 Foto: https://pixabay.com/photos/venice-lido-lido-di-venezia-4787376/

Festivalul se desfășoară până pe 12 septembrie, iar ediția din acest an reunește filme semnate de regizori precum Danny Boyle, Martin McDonagh, Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda și Nanni Moretti. Printre vedetele așteptate la Veneția se numără George Clooney, Robert Pattinson și Penélope Cruz.

Filmul de debut al Alinei Șerban, proiectat în cadrul Venice Spotlight

România este prezentă la Veneția cu „Eu contez” („I Matter”), debutul în lungmetraj al regizoarei Alina Șerban. Filmul, o coproducție România-Germania-Belgia, a fost selectat în Venice Spotlight și va avea premiera mondială la festival.

Pelicula spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Tânăra își pune speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că va putea avea în sfârșit o familie. În același timp, este admisă la facultate, unde urmează să studieze actoria.

Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin. Filmul are 101 minute și este vorbit în română și romani. Proiecțiile pentru public sunt programate pe 8 și 9 septembrie, la Sala Giardino.

George Clooney va fi premiat pentru întreaga carieră

Unul dintre momentele importante ale deschiderii festivalului va fi acordarea Leului de Aur pentru întreaga carieră lui George Clooney. Actorul, regizorul și producătorul american va primi distincția pe 2 septembrie, în cadrul ceremoniei de deschidere de la Palazzo del Cinema.

Actrița Laura Dern va fi cea care îi va aduce omagiul înainte de acordarea premiului. Cei doi au jucat împreună în „Jay Kelly”, film prezentat anul trecut în competiția de la Veneția.

Clooney are o relație îndelungată cu festivalul italian. Prima sa apariție la Veneția a fost în 1998, cu „Out of Sight”, iar de-a lungul anilor a revenit cu producții precum „Good Night, and Good Luck”, „Michael Clayton”, „The Ides of March” sau „Gravity”.

Russell Crowe și Maggie Gyllenhaal, printre numele ediției din 2026

Russell Crowe se numără, la rândul său, printre vedetele ediției. „What Love Builds”, film în care apare actorul, este inclus în programul din afara competiției.

Maggie Gyllenhaal are anul acesta un rol important la Veneția: actrița, regizoarea și scenarista americană este președinta juriului competiției principale. Alături de ea vor decide câștigătorii Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat și Johnnie To.

Juriul va acorda, printre altele, Leul de Aur pentru cel mai bun film, Marele Premiu al Juriului și premiile pentru interpretare. Câștigătorii celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția vor fi anunțați pe 12 septembrie.