Variety, cuvinte de laudă la adresa actriței și regizoarei românce, de etnie romă, Alina Șerban

Povestea actriței și regizoarei românce, de etnie romă, Alina Șerban, a fost titrată admirativ de către publicația americană "Variety".

Ca artist , Alina Șerban și-a dedicat viața și cariera pentru a povesti - cu mijloace artistice - despre comunitatea sa marginalizată. Dovada o reprezintă, printre altele, și cea mai nouă recenzie internațională intitulată “O actriță româncă, de etnie romă, învinge imposibilul”, recenzie publicată de Variety. Trecând prin experiența de actor, Alina Șerban a ajuns, la capătul eforturilor proprii, să-și dezvolte și creativitatea în calitate de Regizor cu pelicula „Eu contez“ (I Matter) o poveste profund personală despre o tânără femeie de etnie romă care studiază să devină actriță și care, confruntată cu amenințarea de a fi dată afară din orfelinat, trebuie să se confrunte brusc cu realitatea de a se descurca în viață pe cont propriu.

Festivalul Internațional de Film Thessaloniki din Grecia va proiecta între 5 și 9 noiembrie filmul scris și regizat de către Alina Șerban

„Eu contez“ este unul dintre proiectele prezentate în această săptămână la Forumul de Coproducție Crossroads, care are loc între 5 și 9 noiembrie în cadrul Festivalului Internațional de Film Thessaloniki.

Scris, conceput și regizat de către Alina Șerban, filmul este produs de Ada Solomon și se bazează pe scurtmetrajul cu același nume din 2021, ale cărui participări la festivaluri au inclus New Directors/New Films, festivalul prestigios organizat anual de Film Society of Lincoln Center și Muzeul de Artă Modernă (MoMA) din New York.

Scenariul povestește o experiență autobiografică

În film, o studentă Roma săracă dar promițătoare este forțată să depășească nesiguranțele și temerile ei, în timp ce se confruntă și cu povestea dureroasă a maternității adolescente. Scurtmetrajul lui Șerban - precum și spectacolele ei de teatru aclamate - au fost inspirate de o copilărie petrecută în sărăcie în București, unde a confruntat zilnic discriminarea împotriva populației rome care este adânc înrădăcinată în societatea românească.

Experiența, spune ea, a avut un impact profund și durabil asupra capacității ei de a crede în ea însăși. "Îmi amintesc că voiam să fiu mai albă. Îmi amintesc că nu mă potriveau. Îmi amintesc că eram respinsă, făcută să mă simt inferioară," spune ea. Încă de la o vârstă fragedă, însă, Șerban și-a folosit imaginația ca mijloc de evadare, visând la posibilități mai mari decât lumea săracă din jurul ei putea oferi. "Nu am acceptat destinul. Nu am acceptat realitatea care mă înconjura ca pe ceva ce trebuia să am toată viața."

Până când a devenit prima membră a familiei sale care a absolvit liceul, Șerban trăia sub îngrijirea serviciilor de protecție a copilului din România, într-un orfelinat de stat din București. A fost acceptată la Academia de Arte Teatrale și Cinematografice a orașului, unde spune că rasismul cu care s-a obișnuit în viața de zi cu zi era însoțit de un simț al privilegiului de clasă al colegilor săi bogați. "Am crezut că nu merit să fiu acolo pentru că nu cânt la vioară. Nu fac balet. Nu am părinți în domeniul artistic," spune ea. A fost o perioadă dificilă. Mama ei - pe care o descrie ca pe "pilonul" și "lumina călăuzitoare" a sa - a fost închisă, iar când tatăl ei a murit, Șerban nu avea bani să-i ofere o înmormântare potrivită.

"Viața mea era în bucăți," spune ea. "A trebuit să mă salvez - să înțeleg că nu vine nimeni să mă salveze." În scurt timp, a reușit să facă acest lucru, nu doar absolvind cu o diplomă în dramaturgie la București, ci și frecventând Școala de Arte Tisch de la Universitatea din New York și obținând o diplomă de master de la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra. Când s-a întors în România, a pus în scenă o reprezentație unipersonală aclamată despre călătoria vieții sale. La vârsta de 30 de ani, a scris și pus în scenă mai multe piese revoluționare care susțineau o perspectivă radicală, feministă și Roma.

Șerban și-a îndreptat curând energia spre ecran, jucând alături de Benedict Cumberbatch într-un rol secundar în "Ultimul Dușman", produs de BBC, și obținând ulterior primul său rol principal în filmul "Alone at My Wedding" al regizoarei Marta Bergman, care a fost prezentat în secțiunea ACID la Cannes în 2018. Pentru interpretarea sa în drama germană "Gypsy Queen" a lui Hüseyin Tabak din anul următor, Șerban a fost desemnată pentru cea mai bună actriță la Premiile Sindicatului actorilor germani.