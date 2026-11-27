Urgențe medicale în minivacanța de 1 Decembrie. Lista celor nouă spitale din București unde se pot adresa pacienții
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) București a anunțat că nouă spitale din Capitală, pentru adulți și copii, precum și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie.
„Pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, în perioada 30 noiembrie - 01 decembrie 2026, cu ocazia sărbătorilor legale : «Sfântul Apostol Andrei» şi «Ziua Naţională a României», vă facem cunoscute Spitalele de Urgență – adulți și copii - care vor asigura asistența medicală de urgență:
- Spitalul Clinic de Urgenţă București Floreasca – tel: 021/599.23.00;
- Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00;
- Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» – tel: 021/255.40.99;
- Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» – tel: 021/334.51.90;
- Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni» - tel: 021/334.30.25;
- Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;
- Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;
- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» – tel: 021/316.93.66;
- Spitalul Clinic de Urgenţă Copii «M.S. Curie» – tel: 021/460.30.26”, transmite DSP București într-un comunicat.
Serviciul de Ambulanță București va funcționa normal și va elibera certificate de deces în toată Capitala. Solicitările vor fi preluate la numărul de urgență 112.
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la: tel.: 0747.165.471; tel.: 0722.659.492.