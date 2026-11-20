Patru companii și asocieri de firme au depus oferte la licitația organizată de Primăria Capitalei pentru achiziția a 100 de troleibuze articulate. Contractul este estimat la aproape 596,5 milioane de lei, iar o parte din investiție va fi acoperită din fonduri europene nerambursabile.

Noile troleibuze vor avea o lungime de 18 metri și o capacitate de minimum 130 de călători. Foto: STB

Primăria Municipiului București a primit patru oferte în cadrul procedurii de achiziție a 100 de troleibuze articulate, destinate transportului public din Capitală. Comisia de licitație a deschis ofertele, iar următoarea etapă este evaluarea acestora, care ar urma să dureze aproximativ 60 de zile, potrivit anunțului instituției.

La procedură s-au înscris Solaris Bus & Coach, Škoda Electric, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret -Anadolu Automobil Rom, precum și asocierea Automecanica Mobility - Yutong France.

Contractul are o valoare de 596.462.622 de lei, dintre care 119.262.562 de lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, obținută prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Cum vor arăta noile troleibuze și ce dotări vor avea

Vehiculele care urmează să fie achiziționate vor avea o lungime de 18 metri și o capacitate de transport de minimum 130 de călători. Acestea vor fi prevăzute cu podea complet coborâtă, pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități și al celor cu mobilitate redusă.

Potrivit specificațiilor prezentate de Primăria Capitalei, troleibuzele vor beneficia de instalații de încălzire, ventilație și aer condiționat, rampe de acces, validatoare contactless pentru plata călătoriei cu cardul sau telefonul și prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.

Lista dotărilor include și sisteme audio-video de informare a călătorilor, supraveghere video, echipamente pentru numărarea pasagerilor, precum și sisteme de siguranță și asistență pentru conducătorii auto.

O caracteristică importantă este autonomia de minimum 20 de kilometri, asigurată de bateriile de tracțiune. Astfel, troleibuzele vor putea continua să circule inclusiv în cazul unor avarii la rețeaua electrică sau pe anumite porțiuni de traseu care nu dispun de infrastructură de alimentare.

Peste 119 milioane de lei din fonduri europene pentru achiziție

Din valoarea totală a contractului, aproximativ 20% reprezintă finanțare europeană nerambursabilă. Mai exact, cele 119,26 milioane de lei provin din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Diferența de aproximativ 477,2 milioane de lei urmează să fie acoperită din alte surse de finanțare ale proiectului.

În acest moment, procedura se află în etapa de evaluare a ofertelor. Desemnarea furnizorului va avea loc după finalizarea verificărilor și a etapelor prevăzute în cadrul licitației.