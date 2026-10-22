Luca Niculescu îşi începe mandatul cu un semnal clar privind relația cu SUA şi direcţia privind politica externă

Noul premier, Luca Niculescu, l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Întâlnirea a avut loc la scurt timp de la preluarea mandatului și a avut în prim-plan relația cu Washingtonul.

Ambasadorul Darryl Nirenberg: şi noul premier, Luca Niculescu, la Palatul Victoria. Foto: Facebook/Luca Niculescu

Luca Niculescu şi-a început mandatul de premier cu un semnal clar privind direcția de politică externă a Guvernului său: apropierea de Statele Unite și consolidarea legăturilor cu partenerii occidentali.

În mesajul publicat joi, 22 octombrie, pe Facebook, premierul detaliat principalele teme ale discuţiilor cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg: prezența militară americană în România, cooperarea în domeniul apărării și oportunitățile economice pe care cele două țări le pot valorifica împreună.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, E.S. Darryl Nirenberg.

Pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune.

Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri.

L-am felicitat pe ambasadorul Nirenberg pentru dinamismul cu care promovează relațiile româno-americane în numeroase domenii și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române.

Am discutat despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane, pentru care am mulțumit și pe care ne dorim să o vedem consolidată. Am abordat și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române.

Un loc important în discuția noastră l-a ocupat dimensiunea economică a parteneriatului. Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiții americane în România, investiții care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice și la crearea de noi locuri de muncă.

Am stabilit să ne întâlnim periodic, pentru a urmări progresele proiectelor comune și pentru a identifica noi oportunități de cooperare”, a scris noul premier pe Facebook.