Luca Niculescu povestește cum a salvat o jurnalistă din mâinile minerilor: „Și ea m-a salvat pe mine”

Premierul desemnat Luca Niculescu a rememorat un episod din timpul mineriadei de la Costești, din 1999, când a intervenit pentru a salva o jurnalistă agresată de mineri. Niculescu a fost surprins de mesajul de mulțumire transmis de Loredana Chimoiu, care a povestit cum a fost ajutată de acesta în urmă cu 27 de ani.

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost invitat la Antena 3 CNN. Foto: GEORGE CALIN

Jurnalista transmitea atunci pentru Antena 1 și a relatat că, în timp ce se afla la Costești pentru a acoperi evenimentele, a fost înconjurată de mai mulți mineri, înjurată și lovită. Aceasta a povestit că la un moment dat cineva a prins-o de haină și a reușit să o scoată din mijlocul agresorilor. Ulterior, colegii i-au spus că cel care intervenise fusese Luca Niculescu.

„Luca, profit de acest moment, când vă întâlniți, să-ți mulțumesc pentru gestul tău de colegialitate, îți mulțumesc pentru actul tău de curaj”, i-a transmis jurnalista premierului desemnat, în cadrul unei emisiuni difuzate luni seară, 12 octombrie, la Antena 3 CNN.

Luca Niculescu: „Și ea m-a salvat pe mine”

Emoționat, Luca Niculescu a explicat că intervenția lui a fost un gest firesc în fața unei persoane agresate. El a povestit că a reușit să o scoată pe jurnalistă din mulțime și a condus-o spre zona în care se aflau jandarmii, în apropierea prefecturii.

„Am reacționat cum ar face oricine. Adică vezi că este cineva agresat, intervii. Dar uite că și ea m-a salvat pe mine”, a declarat Niculescu.

Premierul desemnat a relatat că, după ce a ajuns împreună cu jurnalista în apropierea cordonului de jandarmi, aceasta a trecut în zona de siguranță, în timp ce el a fost oprit de forțele de ordine, care îl confundaseră cu unul dintre agresori. Loredana Chimoiu a intervenit atunci pentru a le explica jandarmilor că și el era jurnalist.

Ce spune despre violențele împotriva jurnaliștilor

Jurnalista l-a întrebat pe Luca Niculescu ce ar trebui făcut pentru ca reprezentanții presei să își poată desfășura activitatea fără teamă, în contextul incidentelor în care reporterii sunt amenințați sau agresați în timpul protestelor.

Premierul desemnat a afirmat că forțele de ordine trebuie să își facă în continuare datoria și a atras atenția asupra responsabilității pe care o au atât autoritățile, cât și presa într-o societate în care violența reprezintă o problemă.

„Și cuvintele sunt arme. Trebuie să fim atenți, dar orice cuvinte am folosi ele nu trebuie să fie răsplătite prin violență”, a declarat Luca Niculescu.