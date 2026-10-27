Premierul Luca Niculescu a anunțat că autoritățile române au întărit paza la obiectivele strategice după incidentul de pe platforma industrială Carfil din Brașov, în care a fost implicată o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, potrivit informațiilor anunțate de SRI.

Într-o conferință de presă comună susținută marți, la Chișinău, alături de omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, premierul a condamnat incidentul și a mulțumit instituțiilor care au intervenit pentru identificarea suspecților.

„În ceea ce privește incidentul despre care vorbiți în România, l-am condamnat imediat, dar o să felicit Ministerul de Interne, SRI, DIICOT pentru felul prompt în care au reacționat. Cei trei suspecți au fost identificați. Ați urmărit ce s-a întâmplat și evenimentele sunt în desfășurare”, a declarat Niculescu.

Șeful Guvernului a precizat că, după incident, au fost luate măsuri suplimentare de securitate la obiectivele și platformele strategice. Totodată, autoritățile au îndemnat populația să manifeste vigilență, iar premierul a afirmat că au fost prevenite și alte incidente.

„Am întărit imediat paza la obiective strategice, la platforme strategice, populația am invitat-o să fie cât mai vigilentă. Am și prevenit multe alte incidente și acum am reacționat foarte rapid, încă o dată, cu mulțumiri instituțiilor implicate”, a spus șeful Guvernului.

Anterior, Luca Niculescu a precizat că România „acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale”.

„În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!”, a transmis acesta într-un mesaj pe X.

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 spre 14 septembrie 2026, când un incendiu a afectat aproximativ 1.000 de metri pătrați dintr-o hală industrială din Brașov, în care funcționau două service-uri auto, o stație ITP și o spălătorie-curățătorie.

Serviciul Român de Informații a confirmat ulterior că incendiul a fost provocat în cadrul unei acțiuni de sabotaj coordonate din Federația Rusă, care viza obiective de pe teritoriul României. Trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune. Doi dintre ei au fost arestați preventiv în Germania, în timp ce al treilea a fost localizat în Polonia.