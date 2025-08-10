Carte-eveniment scrisă de jurnalistul Dan Andronic: „Complexul Înaltei Porți” sau o perspectivă incomodă asupra istoriei României

Jurnalistul Dan Andronic, istoric la bază, a scos recent de sub tipar cartea ”Complexul Înaltei Porți”, volum despre care autorul susține că a încercat să găsească unghiuri ascunse ale istoriei, să scoată la iveală documente și mărturii necunoscute.

Jurnalistul Dan Andronic, proprietarul și directorul general al publicației ”Evenimentul Zilei”, a scos de sub tipar cartea ”Complexul Înaltei Porți”. Despre volum, Conf. Univ. Dr. Florian Bichir spune că este „carte vie, scrisă pentru cei care iubesc istoria așa cum este ea”.

„Era clar că aici va ajunge într-un final, că aceasta-i este soarta.” Iar soarta a însemnat o lucrare vie, lipsită de rigiditatea academică, dar încărcată de rigoarea cercetării și de pasiunea pentru adevăr.

Volumul este compus din diverse articole, dar și studii istorice consistente și competente, aparent fără nicio legătură între ele.

Autorul dezvăluie că această carte nu ar fi putut apărea dacă președintele Nicușor Dan promulga legea privind interzicerea simbolurilor legionare.

”De ce? Pentru că sunt câteva articole în care să scriu despre momente din viața lui Corneliu Zelea Codreanu, despre cariera mareșalului Antonescu și luptele din interiorul mișcării legionare”, susține Dan Andronic.

Jurnalistul afirmă că abordarea este istorică, bazată pe documente.

”Complexul Înaltei Porți ne definește istoria”

”Este o carte în care am încercat să găsesc unghiuri ascunse ale istoriei, să scot la iveală documente și mărturii necunoscute. De aceea o să găsiți de la capitole despre Securitate și KGB, de la Nicolae Ceaușescu la Arsenie Boca, dosare incomode de la Iuliu Maniu la Mugur Isărescu și Ion Țiriac. Influența rusească și Vladimir Putin, față-n față cu UM 0110 și “fantomele” Securității, sunt parte integrantă a cărții. Nu lipsește nici Ion Iliescu cu “revoluția” din 1989 și mineriada din iunie 1990. Am pus totul sub același titlu, Complexul Înaltei Porți pentru că am înțeles că acesta ne definește Istoria”, își descrie lucrarea Dan Andronic.

Colegul său, jurnalistul Mirel Curea descrie experiența lecturii ca pe o întoarcere în anii copilăriei.

„Încă de la primele pagini ale cărții scrise de jurnalistul și istoricul Dan Andronic, am fost proiectat în copilărie. Acolo, în anii în care eu am descoperit Istoria ca materie menitp să nu-ți încarce memoria cu ani, nume de împărați, generali și locuri de bătălii, ci să te facă să înțelegi misterele firii și devenirii umane. (…)

Mie așa îmi place Istoria, așa după cum am deprins din copilărie. Dacă și dumneavoastră, cartea lui Dan Andronic este o lectură cum nu se poate mai potrivită. Este o carte care ar fi putut purta foarte bine titlul ”Istoria ca o aventură”, scrie în descriere Mirel Curea.

